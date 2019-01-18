Обслуживание карты

Тип карты

комплект Visa Instant Issue

Mastercard Unembossed Instant Issue

Мир

Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay (в т. ч. для Мир) / Garmin Pay (для Visa)

Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц;

срок действия баллов - 2 года

Выпуск и обслуживание 150 ₽

Выпуск и обслуживание 6 $

Выпуск и обслуживание 4 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. в день с карты, до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 7 200 долл. в день, до 28 500 долл. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 6 250 евро в день, до 25 000 евро в месяц со счета