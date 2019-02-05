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Банк «Санкт-Петербург», предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Visa Virtual (Virtuon) — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • бонусная программа
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Бонусы
  • другое

бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб. скидки (не менее 1 руб. от стоимости покупки клиент оплачивает самостоятельно):

  • 0,5% от стоимости любых покупок;
  • до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;
  • максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов;

(срок действия бонусов - 24 мес.)

Выпуск и обслуживание
100 ₽

единовременно за весь срок действия карты - 1, 3 или 6 месяцев

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • лимит - не более 50 000 руб. (или эквивалент в валюте);
  • СМС-информирование - 69 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирование
Особые ограничения
  • предназначена для осуществления покупок товаров и услуг в сети Интернет;
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:26
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 51
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба