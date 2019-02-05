Банк «Санкт-Петербург», предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 2 $
- бонусная программа
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 1 €
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Бонусы
- другое
бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб. скидки (не менее 1 руб. от стоимости покупки клиент оплачивает самостоятельно):
- 0,5% от стоимости любых покупок;
- до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;
- максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов;
(срок действия бонусов - 24 мес.)
Выпуск и обслуживание
100 ₽
единовременно за весь срок действия карты - 1, 3 или 6 месяцев
Выпуск и обслуживание
2 $
100 руб. (эквивалент) единовременно за весь срок действия карты - 1, 3 или 6 месяцев;
Выпуск и обслуживание
1 €
100 руб. (эквивалент) единовременно за весь срок действия карты - 1, 3 или 6 месяцев;
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- лимит - не более 50 000 руб. (или эквивалент в валюте);
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирование
Особые ограничения
- предназначена для осуществления покупок товаров и услуг в сети Интернет;
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:26
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
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- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба