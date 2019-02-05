Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Технологические особенности технология 3D Secure Бонусы другое бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб. скидки (не менее 1 руб. от стоимости покупки клиент оплачивает самостоятельно): 0,5% от стоимости любых покупок;

до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;

максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов; (срок действия бонусов - 24 мес.) Выпуск и обслуживание 100 ₽ единовременно за весь срок действия карты - 1, 3 или 6 месяцев Выпуск и обслуживание 2 $ 100 руб. (эквивалент) единовременно за весь срок действия карты - 1, 3 или 6 месяцев; Выпуск и обслуживание 1 € 100 руб. (эквивалент) единовременно за весь срок действия карты - 1, 3 или 6 месяцев; Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация лимит - не более 50 000 руб. (или эквивалент в валюте);

СМС-информирование - 69 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы высокая стоимость СМС-информирование Особые ограничения предназначена для осуществления покупок товаров и услуг в сети Интернет;

снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 05.02.2019 12:26 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.