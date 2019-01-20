Обслуживание карты Тип карты Mastercard Virtual Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание от 50 ₽ 0,75% от лимита карты, минимум 50 руб. взимается в дату первого пополнения карты Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям максимальный остаток средств на карте - до 60 000 руб.; лимит расходных операций в месяц - 200 000 руб.; лимит на разовую операцию по карте - 15 000 руб. Дополнительная информация максимальный лимит карты - 100 000 руб.;

срок действия - 6 мес.;

комиссия за пополнение и перевыпуск - 0,75% от суммы пополнения, но не менее 50 руб.;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы операции Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта для оплаты товаров и услуг через Интернет; Только для абонентов МТС - оформляется в мобильном приложении "МТС Деньги"; данные карты приходят в смс сообщении

Дата актуализации 20.01.2019 22:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.