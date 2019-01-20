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МТС Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 50 ₽
  • предоплаченная карта
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
от 50 ₽

0,75% от лимита карты, минимум 50 руб. взимается в дату первого пополнения карты

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
максимальный остаток средств на карте - до 60 000 руб.; лимит расходных операций в месяц - 200 000 руб.; лимит на разовую операцию по карте - 15 000 руб.
Дополнительная информация
  • максимальный лимит карты - 100 000 руб.;
  • срок действия - 6 мес.;
  • комиссия за пополнение и перевыпуск - 0,75% от суммы пополнения, но не менее 50 руб.;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • карта для оплаты товаров и услуг через Интернет;
    • Только для абонентов МТС - оформляется в мобильном приложении "МТС Деньги"; данные карты приходят в смс сообщении
Дата актуализации
20.01.2019 22:22
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
Адрес
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Сайт
www.mtsbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-05-20 — служба поддержки держателей банковских карт