МТС Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 50 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
от 50 ₽
0,75% от лимита карты, минимум 50 руб. взимается в дату первого пополнения карты
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
максимальный остаток средств на карте - до 60 000 руб.; лимит расходных операций в месяц - 200 000 руб.; лимит на разовую операцию по карте - 15 000 руб.
Дополнительная информация
- максимальный лимит карты - 100 000 руб.;
- срок действия - 6 мес.;
- комиссия за пополнение и перевыпуск - 0,75% от суммы пополнения, но не менее 50 руб.;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% от суммы операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- карта для оплаты товаров и услуг через Интернет;
- Только для абонентов МТС - оформляется в мобильном приложении "МТС Деньги"; данные карты приходят в смс сообщении
Дата актуализации
20.01.2019 22:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 60 городах России
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Справочная информация
ПАО «МТС Банк»
- Адрес
- 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
- Сайт
- www.mtsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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