Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ со 2-го года: 300 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), далее 1%, мин. 90 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 130 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Клик-Мастер" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца бесплатно;

запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах / кассах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 07.02.2019 15:06 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.