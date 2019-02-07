Енисейский Объединенный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
со 2-го года: 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), далее 1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 130 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Клик-Мастер" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах / кассах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.02.2019 15:06
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 29 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
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