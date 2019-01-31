Владбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Дебетовая Мир
Мир — Владбизнесбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 249 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
249 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование тариф "Информационный"- бесплатно, тариф "Стандартный" - 60 руб. в месяц;
- комиссия за превышения расходного лимита - 44% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка и сторонних банков
Дата актуализации
31.01.2019 16:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65