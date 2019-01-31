Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 249 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование тариф "Информационный"- бесплатно, тариф "Стандартный" - 60 руб. в месяц;

комиссия за превышения расходного лимита - 44% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка и сторонних банков Дата актуализации 31.01.2019 16:24 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.