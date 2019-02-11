Норвик Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Пенсионная
Мир Премиальная — Норвик Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
от 0,5 до 10%
- 10% в категориях "Книжные магазины", "Сувениры и подарки";
- 5% в категориях "Оптика", "Товары для сада и огорода", "Товары для шитья и рукоделия";
- 1% - в категориях "АЗС" и "Продукты питания", "Универсальные магазины", "Супермаркеты", "Аптеки";
- 0,5% на прочие категории
- сумма выплат не ограничена
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1,5% до 6%
1,5% годовых начисляется на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток в сумме не более 49 999,99 руб., 4% годовых - не менее 50 000 руб. и не более 299 999,99 руб., 6% годовых - 300 000 руб. и более
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц (первые три месяца бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- наличие cash back
Особые ограничения
- для оформления карты требуется перевод пенсии в банк; держателем банковской карты может быть физическое лицо, достигшее 18 лет, и предъявившее в банк при заключении договора банковского счета справку о назначении и выплате пенсии/пенсионное удостоверение, а также физическое лицо достигшее на момент заключения договора банковского счета 54 лет и более для женщин и 59 лет и более для мужчин
Дата актуализации
11.02.2019 15:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 16 городах России
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 100-17-77 — единая справочная служба