Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип Cash Back от 0,5 до 10% 10% в категориях "Книжные магазины", "Сувениры и подарки";

5% в категориях "Оптика", "Товары для сада и огорода", "Товары для шитья и рукоделия";

1% - в категориях "АЗС" и "Продукты питания", "Универсальные магазины", "Супермаркеты", "Аптеки";

0,5% на прочие категории

сумма выплат не ограничена Начисление процентов на остаток средств на счете 1,5% годовых начисляется на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток в сумме не более 49 999,99 руб., 4% годовых - не менее 50 000 руб. и не более 299 999,99 руб., 6% годовых - 300 000 руб. и более от 1,5% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц (первые три месяца бесплатно) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

наличие cash back Особые ограничения для оформления карты требуется перевод пенсии в банк; держателем банковской карты может быть физическое лицо, достигшее 18 лет, и предъявившее в банк при заключении договора банковского счета справку о назначении и выплате пенсии/пенсионное удостоверение, а также физическое лицо достигшее на момент заключения договора банковского счета 54 лет и более для женщин и 59 лет и более для мужчин Дата актуализации 11.02.2019 15:41 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.