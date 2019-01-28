Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы наличие комиссии за получение наличных в ПВН банка Особые ограничения карта МИР не поддерживает бесконтактную технологию оплаты;

дополнительной картой к карте МИР может быть выпущена только карта МИР Дата актуализации 28.01.2019 10:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.