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ЮниКредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Мир

Мир — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • наличие комиссии за получение наличных в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта МИР не поддерживает бесконтактную технологию оплаты;
  • дополнительной картой к карте МИР может быть выпущена только карта МИР
Дата актуализации
28.01.2019 10:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 34 городах России
3 487
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба