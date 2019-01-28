ЮниКредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир
Мир — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- наличие комиссии за получение наличных в ПВН банка
Особые ограничения
- карта МИР не поддерживает бесконтактную технологию оплаты;
- дополнительной картой к карте МИР может быть выпущена только карта МИР
Дата актуализации
28.01.2019 10:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-10-20 — единая справочная служба