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Пакет услуг Extra
Visa Platinum «Extra» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 18 000 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
- 1% на сумму до 50 000 руб. в месяц;
- 3% на сумму от 50 000 до 100 000 руб.;
- 5% на сумму от 100 000 руб. в месяц;
- сумма вознаграждения в месяц – 100 -4 000 руб.
например, при сумме покупок 110 000 руб. cash back рассчитывается как: 50 000 руб. × 1% + 50 000 руб. × 3% + 10 000 руб.× 5% = 2 500 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 18 000 ₽
по 1 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднемесячные остатки на текущих счетах и вкладах от 1 500 000 руб.;
- среднемесячные остатки на текущих счетах и вкладах от 500 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб. месяц;
- сумма поступлений от 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии в рублях;
- 0% за первые 2 снятия в месяц в инвалюте, далее 1%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. (20 000 долл. / евро) в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- 5 бесплатных дополнительных карт Visa Platinum+;
- бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов (Priority Pass);
- бесплатное страхование во время поездок за рубеж и льготный курс обмена валюты;
- экстренные услуги за рубежом: получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
- выделенная телефонная линия;
- 20% скидка на аренду сейфовых ячеек
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;
- бесплатное снятие наличных в любых банкоматах
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- сложная схема расчета cash back
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета премиальных услуг "EXTRA"
Дата актуализации
28.01.2019 10:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Extra» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
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