Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1 до 5% 1% на сумму до 50 000 руб. в месяц;

3% на сумму от 50 000 до 100 000 руб.;

5% на сумму от 100 000 руб. в месяц;

сумма вознаграждения в месяц – 100 -4 000 руб. например, при сумме покупок 110 000 руб. cash back рассчитывается как: 50 000 руб. × 1% + 50 000 руб. × 3% + 10 000 руб.× 5% = 2 500 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 18 000 ₽ по 1 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячные остатки на текущих счетах и вкладах от 1 500 000 руб.;

среднемесячные остатки на текущих счетах и вкладах от 500 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб. месяц;

сумма поступлений от 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии в рублях;

0% за первые 2 снятия в месяц в инвалюте, далее 1%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. (20 000 долл. / евро) в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

5 бесплатных дополнительных карт Visa Platinum+;

бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов (Priority Pass);

бесплатное страхование во время поездок за рубеж и льготный курс обмена валюты;

экстренные услуги за рубежом: получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;

выделенная телефонная линия;

20% скидка на аренду сейфовых ячеек Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;

бесплатное снятие наличных в любых банкоматах Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

сложная схема расчета cash back Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета премиальных услуг "EXTRA" Дата актуализации 28.01.2019 10:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.