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Пакет услуг Extra

Visa Platinum «Extra» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 18 000 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 1% на сумму до 50 000 руб. в месяц;
  • 3% на сумму от 50 000 до 100 000 руб.;
  • 5% на сумму от 100 000 руб. в месяц;
  • сумма вознаграждения в месяц – 100 -4 000 руб.

например, при сумме покупок 110 000 руб. cash back рассчитывается как: 50 000 руб. × 1% + 50 000 руб. × 3% + 10 000 руб.× 5% = 2 500 руб.

Выпуск и обслуживание
0 - 18 000 ₽

по 1 500 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячные остатки на текущих счетах и вкладах от 1 500 000 руб.;
  • среднемесячные остатки на текущих счетах и вкладах от 500 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб. месяц;
  • сумма поступлений от 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии в рублях;
  • 0% за первые 2 снятия в месяц в инвалюте, далее 1%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. (20 000 долл. / евро) в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • 5 бесплатных дополнительных карт Visa Platinum+;
  • бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов (Priority Pass);
  • бесплатное страхование во время поездок за рубеж и льготный курс обмена валюты;
  • экстренные услуги за рубежом: получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
  • выделенная телефонная линия;
  • 20% скидка на аренду сейфовых ячеек
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;
  • бесплатное снятие наличных в любых банкоматах
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • сложная схема расчета cash back
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета премиальных услуг "EXTRA"
Дата актуализации
28.01.2019 10:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пакет услуг Extra» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба