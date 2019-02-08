Еврофинанс Моснарбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — Еврофинанс Моснарбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 9 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Первоначальный взнос: 10 000 руб.
Выпуск и обслуживание
10 $
700 руб.(эквивалент)
Первоначальный взнос: 10 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
9 €
700 руб.(эквивалент)
Первоначальный взнос: 10 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. (эквивалент) в день
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент);
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) в месяц;
- конвертация - по курсу банка на день операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ
Минусы
- требуется первоначальный взнос;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка
Дата актуализации
08.02.2019 12:38
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
- Адрес
- 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- Сайт
- www.evrofinance.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-86-00 — единая справочная служба