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Алтынбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Мир Индивидуальная

Мир — Алтынбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 1% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 1% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
в банкоматах - 300 000 руб. в день, в ПВН - 600 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • смена ПИН-кода в сторонних банках -100 руб.;
  • конвертация по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 12:55
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Индивидуальная» в 3 городах России
288
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Справочная информация
ООО «Алтынбанк»
Адрес
420124, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 6
Банкоматы 4
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Телефоны
(843) 520-51-00 — горячая линия