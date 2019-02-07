Алтынбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир Индивидуальная
Мир — Алтынбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 1% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
в банкоматах - 300 000 руб. в день, в ПВН - 600 000 руб. в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- смена ПИН-кода в сторонних банках -100 руб.;
- конвертация по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
07.02.2019 12:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Индивидуальная» в 3 городах России
Справочная информация
ООО «Алтынбанк»
- Адрес
- 420124, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 520-51-00 — горячая линия