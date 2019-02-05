Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ со 2-го года: 1 400 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 2 000 00 руб. за месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 2 000 00 руб. за месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.

1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.

1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб., в офисе банка - 150 руб.;

конвертация - 1% от суммы;

стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата за обслуживание со 2 года Дата актуализации 05.02.2019 11:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.