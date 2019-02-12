Новикомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Всегда в плюсе
Мир Премиальная — Новикомбанкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
5,5% годовых начисляется при сумме остатка в размере не более 500 000 руб. на текущем счете карты, 3% годовых при сумме остатка в размере более 500 000 руб., 0,5% - надбавка к процентной ставке на остаток при оплате покупок и услуг в течение месяца на сумму от 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 3 000 ₽
- 250 руб. в месяц, плата не взимается при сумме операций по оплате товаров и услуг в течение месяца на общую сумму не менее 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% (0% в ПАО "Росбанк")
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5% (0%в ПАО "Росбанк")
Лимиты по операциям
снятие наличных: снятие наличных: до 25 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно при сумме операций по оплате товаров и услуг в течение месяца на общую сумму не менее 20 000 руб., 40 руб. в месяц - на общую сумму менее 20 000 руб;
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- возможность предоставления бесплатной услуги СМС-информирования;
- начисление процентов на остаток по карте;
- невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах
Дата актуализации
12.02.2019 11:57
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Всегда в плюсе» в 10 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-70-07 — единая справочная служба