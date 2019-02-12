Начисление процентов на остаток средств на счете

5,5% годовых начисляется при сумме остатка в размере не более 500 000 руб. на текущем счете карты, 3% годовых при сумме остатка в размере более 500 000 руб., 0,5% - надбавка к процентной ставке на остаток при оплате покупок и услуг в течение месяца на сумму от 50 000 руб.

от 3% до 6%