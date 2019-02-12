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Новикомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Премиальная

Всегда в плюсе

Мир Премиальная — Новикомбанк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Мир Премиальная — Новикомбанк
  • MasterCard Platinum — Новикомбанк
  • Visa Platinum — Новикомбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
5,5% годовых начисляется при сумме остатка в размере не более 500 000 руб. на текущем счете карты, 3% годовых при сумме остатка в размере более 500 000 руб., 0,5% - надбавка к процентной ставке на остаток при оплате покупок и услуг в течение месяца на сумму от 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 3 000 ₽
  • 250 руб. в месяц, плата не взимается при сумме операций по оплате товаров и услуг в течение месяца на общую сумму не менее 20 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5% (0% в ПАО "Росбанк")

Снятие наличных в ПВН других банков

0,5% (0%в ПАО "Росбанк")

Лимиты по операциям
снятие наличных: снятие наличных: до 25 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно при сумме операций по оплате товаров и услуг в течение месяца на общую сумму не менее 20 000 руб., 40 руб. в месяц - на общую сумму менее 20 000 руб;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • возможность предоставления бесплатной услуги СМС-информирования;
  • начисление процентов на остаток по карте;
  • невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах
Дата актуализации
12.02.2019 11:57
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Всегда в плюсе» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
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Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба