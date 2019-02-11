Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 0,5 до 5% 0.5% при совершении покупок на сумму от 3 000 - 9 999,99 руб.;

1% на сумму 10 000 - 49 999,99 руб.;

1,5% на сумму 50 000 - 99 999,99 руб.;

2% на сумму - от 100 000 руб.;

5% в категориях "Товары для дома", "Лесо - и строительный материал", "Розничная продажа стекла, красок и обоев", "Скобяные товары в розницу", "Садовые принадлежности в розницу", "Оборудование, мебель и бытовые принадлежности";

макс. сумма вознаграждения - 10 000 руб. за месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 6% - на сумму до 500 тыс. руб, 3% - свыше 500 тыс.руб.; при условии совершения покупок на сумму 10 000 руб. и более от 3% до 6% Выпуск и обслуживание 0 - 2 388 ₽ 199 руб в месяц

плата не взимается при условии - минимальный остаток денежных средств в течение календарного месяца от 10 000 руб. или сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 10 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при сумме операции от 3 000 руб., 90 руб. за оперцию - до 3 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при сумме операции от 3 000 руб., 90 руб. за оперцию - до 3 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. ежедневно, до 700 000 руб. ежемесячно Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

технический овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете ;

снятие наличных в банкоматах/ПВН стороних банков от 3 000 ₽ без комиссии Дата актуализации 11.02.2019 13:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.