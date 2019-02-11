Банк ДОМ.РФ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта
Visa Classic «Тарифный план 1 «Карта»» — Банк ДОМ.РФ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 0,5 до 5%
- 0.5% при совершении покупок на сумму от 3 000 - 9 999,99 руб.;
- 1% на сумму 10 000 - 49 999,99 руб.;
- 1,5% на сумму 50 000 - 99 999,99 руб.;
- 2% на сумму - от 100 000 руб.;
- 5% в категориях "Товары для дома", "Лесо - и строительный материал", "Розничная продажа стекла, красок и обоев", "Скобяные товары в розницу", "Садовые принадлежности в розницу", "Оборудование, мебель и бытовые принадлежности";
- макс. сумма вознаграждения - 10 000 руб. за месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
6% - на сумму до 500 тыс. руб, 3% - свыше 500 тыс.руб.; при условии совершения покупок на сумму 10 000 руб. и более
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽
- 199 руб в месяц
- плата не взимается при условии - минимальный остаток денежных средств в течение календарного месяца от 10 000 руб. или сумма ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - при сумме операции от 3 000 руб., 90 руб. за оперцию - до 3 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - при сумме операции от 3 000 руб., 90 руб. за оперцию - до 3 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. ежедневно, до 700 000 руб. ежемесячно
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- технический овердрафт - 36% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены платы за ежемесячное обслуживание;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете ;
- снятие наличных в банкоматах/ПВН стороних банков от 3 000 ₽ без комиссии
Дата актуализации
11.02.2019 13:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта» в 27 городах России
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 775-86-86 — единая справочная служба