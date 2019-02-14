ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
срок внесения пополнения
иные
не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день;
не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней;
не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день;
до максимальной суммы вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора
Увеличение ставки
возможно
при других условиях
действует программа "Премия к ставке"
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.