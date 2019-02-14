Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения

иные не позднее 30 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 91 день / 181 день;

не позднее 60 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 271 день / 367 дней;

не позднее 90 дней до окончания срока договора по вкладу, размещённому на срок 550 дней / 731 день;

до максимальной суммы вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов, размещенных на срок от 9 месяцев, при условии, что фактический срок вклада превышает 6 месяцев, ставка равна 1/3 от ставки по вкладу, действующей на дату заключения/пролонгации договора Увеличение ставки возможно при других условиях действует программа "Премия к ставке" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 11.02.2019 16:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.