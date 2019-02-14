Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается: при предъявлении пенсионного удостоверения;

по достижении вкладчиком пенсионного возраста;

если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 91 дня - по ставке 2,25% годовых, по истечении 181 дня - по ставке 2,75% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 12:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.