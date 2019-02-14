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Почетный

Евроальянс,

Евроальянс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
162 514
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день 365 дней 395 дней 540 дней
от 100 ₽ 4,5 4,75 5,25 6,25 6,75 7,25
от 1 400 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 4,75 5 5,5 6,5 7 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

вклад открывается:

  • при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • по достижении вкладчиком пенсионного возраста;
  • если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 91 дня - по ставке 2,25% годовых, по истечении 181 дня - по ставке 2,75% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почетный» в 9 городах России
1 772
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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Заслуженный 5 100 ₽ Посмотреть
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Классика 4,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,75 1 000 ₽ Посмотреть
Рантье 0,7 30 000 $ Посмотреть
Капитал-Плюс 0,6 30 000 $ Посмотреть
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