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Заслуженный

Евроальянс,

Евроальянс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
от 540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней 1080 дней
от 100 ₽ до 3 000 000 ₽ 5 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

вклад открывается:

  • при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • по достижении вкладчиком пенсионного возраста;
  • если до пенсионного возраста осталось не более шести месяцев
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заслуженный» в 9 городах России
1 687
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Почетный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Правильный выбор 6,71 5 000 ₽ Посмотреть
Удачный 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 5,03 5 000 ₽ Посмотреть
Управляемый 4,25 20 000 ₽ Посмотреть
Классика 4,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,75 1 000 ₽ Посмотреть
Рантье 0,7 30 000 $ Посмотреть
Капитал-Плюс 0,6 30 000 $ Посмотреть
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