Доброго времени суток. Заметка для будущих работников блока IT.



Начнем с высшего руководства. Цените начальника группы системного администрирования и поддержки (Сырбу Александра). Он великий человек. Если есть проблемы - пишите ему. Проблемы с руководством "продажников"? Начинают выпендриваться? Что им надо срочно - пусть звонят ему (NB: он второй человек после директора IT). После этого от вас отстанут (запомните это ). Всегда на стороне своего департамента, не прикрывается сотрудниками, а, наоборот, сам встает на их защиту. В общем, пример руководителя!



Что касается уровня з\п. Он печален, но для первого места работы норм. Подходит очень для студентов. А, да, если вас повысят, знайте - повышение з/п будет не сразу, но не стоит разочаровываться. Она зависит он президента банка (а он в этом плане жаден).



Соц пакет слабый (стоматология не вся, но она есть).



Комфорт офисов тоже адекватный. Переизбыток народу есть конечно, но не критичный... Зато столы большие, и удобные кресла.



Коллектив тоже шикарный. Сетивики и админы вообще забавные ребята - всегда помогут, если надо, расскажут. Нет такого распределения на должности, все как в семье. А глава семьи - директор IT департамента. В общем, нет таких фраз, мол, я начальник- а ты г***о. Все друзья.



Я в настоящий момент работаю в поддержке, в общем, меня все устраивает, кроме з/п. Двигаться выше можно, но проф развитие остановиться (для регионов). Самый тот вариант для студентов.



P.S.: Именно из-за коллектива и руководства не хочется уходить.