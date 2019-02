Справка Banki.ru

Банк учрежден в апреле 1993 года в одноименном городе Уральского Федерального округа. Осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Курганской области. Кредитная организация является членом системы страхования вкладов физических лиц с ноября 2004 года.

Конечными бенефициарами на текущий момент выступают представители бизнеса в курганской области, член совета директоров Анастасия Лушникова (63,58/%) и ее мать Ольга Махалова (36,42%). Ольга Махалова — основной акционер и генеральный директор ООО «ФКЦ Золотое партнерство» (торговля часами и ювелирными изделиями), входящего в состав акционеров банка.

Основным местом ведения деятельности банка является город Курган, в котором расположены головной и четыре дополнительных офиса, а также две операционные кассы вне кассового узла. Еще один допофис и одна касса находятся в г. Шадринске. Сеть банкоматов, обслуживающая пластиковые карты платежной системы Visa, включает в себя девять устройств. Банк располагает десятью терминалами самообслуживания, позволяющими оплатить услуги ЖКХ, связь, интернет. Среднесписочная численность сотрудников за 2017 год составила 90 человек.

Физическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, операции с наличной иностранной валютой, линейка вкладов, денежные переводы (UNIStream, Contact, «Золотая Корона», Western Union), выпуск и обслуживание пластиковых карт системы Visa, аренда сейфовых ячеек и др.

Корпоративным клиентам доступно РКО, линейку депозитных продуктов, кредитование, банковские гарантии, операции на рынке ценных бумаг, операции с наличной иностранной валютой, обслуживание внешнеторговых операций, корпоративные пластиковые карты, зарплатные проекты, торговый эквайринг, инкассация, система «Клиент-Банк», аренда сейфовых ячеек.

В числе клиентов банка ООО «Алур», ООО «Архимед», ООО «Белоярский песчаный карьер», ЗАО «Колхоз Новый путь», ООО «Курган-пласт», ОАО «Курганесельмаш», ООО «Кургансельстрой», ООО «Курганский дом печати», ООО «Мельник», ООО «Стройгарант», ООО «Стальстроймонтаж», ООО «Транссервис» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 10,9% (или 133,5 млн рублей), составив 1,4 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 24,9% до 28,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 85,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 23,5% до 23,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 26,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 446,5 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,6% (или 11,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 33% и 67% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 49,75% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 71% и 29% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 53,5% до 44,1%, при этом их номинальный объем сократился на 55,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 18,4% до 26,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 140 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 14,5% до 16,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 51,6 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 12,9% до 11,4%, при этом их номинальный объем сократился на 3,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 597 млн рублей. С начала года его объем сократился на 55,6 млн рублей (или 8,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95,4%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основной объем корпоративных ссуд был предоставлен предприятиям оптовой и розничной торговли (44,4%) и обрабатывающим производствам (20,0%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,1% до 10,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 20,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,9 млрд рублей (318,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 364,2 млн рублей, из которых 360 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 21,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 24,9 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 11,5 млн рублей.

Совет директоров: Александр Махалов (председатель), Андрей Жарков, Алексей Лушников, Юрий Крюков, Анна Кузнецова, Константин Горячев, Анастасия Лушникова, Дмитрий Дорфман, Роман Сергеечев, Диана Вандровская.

Правление: Алексей Лушников (председатель), Анна Кузнецова, Анна Михайлова (главный бухгалтер).

