Банк был создан на базе филиала Агропромбанка СССР в Комсомольске-на-Амуре и зарегистрирован в ноябре 1990 года как КБ «Дземги». В феврале 1996 года организационно-правовая форма изменена на общество с ограниченной ответственностью (ООО), в апреле 1998 года преобразована в закрытое акционерное общество (ЗАО), в мае 2001 года — в открытое акционерное общество (ОАО), в марте 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В начале 2007 года банк получил свое действующее наименование. С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В августе 2014 года банк был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются член совета директоров Александр Мечетин (80,74%), Александр Кантимиров (9,80%, через ЗАО «Казна Инвест»), председатель совета директоров Николай Белокопытов (5,79%), Сергей Молчанов (3,08%). Оставшаяся часть акций (0,59%) приходится на акционеров-миноритариев.

Стоит отметить, что до недавнего времени в состав акционеров кредитной организации входили граждане Кипра Кристин Раушер (17,81%) и Джульета Барик (7,00%), а также ПАО «Синергия» (2,99%), которые в сентябре 2016 года вышли из состава акционеров банка.

На текущий момент головной офис кредитной организации расположен во Владивостоке Приморского края (ранее банк был зарегистрирован в Комсомольске-на-Амуре). Сеть продаж представлена двумя дополнительными офисами во Владивостоке и пятью операционными офисами (один в Уссурийске и по два в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре). Собственная сеть банкоматов насчитывает 13 устройств. На начало 2018 года списочная численность сотрудников банка составляла 290 человек (годом ранее — 322 человека).

Ключевыми клиентами банка являются компании транспорта, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг. В число клиентов в различные периоды входили такие компании, как ООО «Формула-ДВ», ООО «Я», СОАО «ВСК», ООО «СГ «Компаньон», СНТ «Ветеран», НП «Техэксперт ДВ», ООО «Финам Траст», ОАО «Колизей», ООО «Рыбацкий путь», Рыбколхоз «Тихий Океан», ГК «Южморрыбфлот», ОАО «Дальпиво».

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе малого и среднего бизнеса по собственным программам), банковские гарантии, корпоративные карты (MasterCard), зарплатные проекты, депозиты, «Банк — Клиент», валютные операции, торговый эквайринг.

Физическим лицам доступны РКО, кредитование (потребительское, автокредитование, овердрафт), пластиковые карты (Visa, MasterCard), вклады, денежные переводы (Contact, Western Union), сейфовые ячейки.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,3% (или 167,4 млн рублей), составив 4,9 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей прочих активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 66,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 66,1% до 66,5%, при этом их номинальный объем сократился на 91,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 14,2% до 12,4%, при этом их номинальный объем сократился на 115,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 916,1 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 63,5% (или 355,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,6% и 81,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 24,66% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 36,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 59,2% и 40,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 14,3% до 16,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 77,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 7,2% до 6,2%, при этом их номинальный объем сократился на 59,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 23,3% до 36,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 619,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов не изменилась (4,1%), при этом их номинальный объем сократился на 8,7 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 9,6% до 10%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,9 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 41,4% до 26,6%, при этом их номинальный объем сократился на 799 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 806,4 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 77,3 млн рублей (или 10,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 81,8%. Согласно данным отчетности по РСБУ по итогам 2017 года, основной объем корпоративных ссуд приходится на предприятия оптовой и розничной торговли (81,2%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 78,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,9% до 7,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 864,4 млн рублей (107,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,8 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 12,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 43,3 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 62,5 млн рублей.

Совет директоров: Николай Белокопытов (председатель), Александр Мечетин, Дмитрий Ерохин, Юрий Коргожа, Елена Ишмуратова.

Правление: Елена Ишмуратова (председатель), Татьяна Ненкина, Виктория Иванова, Илья Стрельцов, Ирина Кузьмова.

