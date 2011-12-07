Перед Новым годом Банк Хоум Кредит понижает ставки и делает кредиты наличными более доступными

С первого декабря, в преддверии высокого сезона продаж, Банк Хоум Кредит объявляет о предновогоднем снижении процентных ставок по кредитам наличными и запуске нового экспресс-кредита «Без формальностей».



«Декабрь – это традиционное время приятных хлопот, связанных с подготовкой к празднованию наступления нового года. Как правило, в декабре растут объемы продаж потребительских товаров и объемы кредитования. Например, в декабре прошлого года объем кредитования в нашем Банке увеличился почти на 50%. Учитывая тенденции на рынке, а также стремясь соответствовать потребностям россиян, мы приняли решение снизить ставки перед новогодними праздниками, а также предложили кредит с сокращенным набором необходимых документов», - отметил Юрий Андресов, заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит.



Изменение процентных ставок затронуло продукты «Отличное предложение» и «Отличное предложение +». С первого декабря ставки по упомянутым кредитам составляют 19,9% и 24,9% годовых, соответственно. Прочие условия продуктов остались неизменными - максимальная сумма составляет 700 тысяч рублей, срок – до 4 лет.



Кроме того, в целях повышения доступности своих кредитов, Банк запускает новый продукт «Без формальностей». Его отличительной особенностью является возможность получения средств на сумму до 150 тысяч рублей в течение получаса без предоставления документов об уровне дохода и занятости. Максимальный срок кредитования по новому продукту – 4 года.