Райффайзенбанк запускает специальную программу на покупку автомобиля Hyundai Solaris с государственным субсидированием процентной ставки. Теперь клиенты могут получить кредит на 12 месяцев по сниженной процентной ставке 5,57% годовых в рублях при первоначальном взносе не менее 40% от стоимости автомобиля. В рамках данной программы возраст потенциального заемщика снижен до 20 лет.
Кредит можно оформить в любом автосалоне «Хендэ Мотор СНГ» на всей территории России, где представлен Райффайзенбанк.
Подробности на нашем сайте: http://www.raiffeisen.ru/retail/carloans/special/?id28=18250&i28=13
Комментарии 0