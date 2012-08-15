Райффайзенбанк: аренда сейфовых ячеек в Москве со скидкой 20%

С 15 августа по 30 сентября 2012 года каждому клиенту, заключающему новый договор аренды ячейки или продлевающему действующий, Райффайзенбанк предоставляет скидку в 20%.



Данная скидка распространяется на договоры для любых типов сделок: аренда ячейки на личные нужды, аренда ячейки для расчетов по сделкам с недвижимостью (без участия кредитных средств банка - сторонняя сделка или с участием кредитных средств банка - ипотека).



Акция проводится в следующих отделениях Райффайзенбанка, расположенных в Москве и области, - «Тишинское», «Москва-Сити», «Проспект Мира», «На Мясницкой», «Жулебино», «Отрадное», «Мытищи», «Митино», «Грина 11», «Зеленоградское». Для получения скидки достаточно обратиться в одно из указанных отделений с паспортом для заключения или продления договора аренды ячейки.



Более подробная информация размещена на официальном сайте ЗАО «Райффайзенбанк»: www.raiffeisen.ru/retail/safeboxes/tariffs.