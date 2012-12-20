Райффайзенбанк и Росбанк объединяют сети банкоматов по всей России. Объединенная сеть включает более 5 000 устройств (более 2 000 у Райффайзенбанка и более 3 000 у Росбанка). В рамках партнерского соглашения держатели карт Райффайзенбанка и Росбанка c 1 декабря 2012 года смогут снимать наличные без дополнительных комиссий в АТМ обеих кредитных организаций.
Клиенты также смогут узнать баланс карты и оплатить услуги ЖКХ. Лимиты по снятиям наличных будут установлены аналогично условиям эмитента карты.
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