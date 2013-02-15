На официальном сайте Райффайзенбанка доступен новый сервис для оформления автокредита. Теперь вы сможете в режиме онлайн оперативно подобрать автомобиль практически любой марки и комплектации, а также рассчитать его стоимость, ставку по кредиту, ежемесячный платеж и первоначальный взнос.
После оформления заявки с клиентом свяжется специалист банка. Он сможет проконсультировать клиента по всем вопросам, а также назначить встречу в дилерском центре, чтобы клиент смог посмотреть автомобиль и подать документы на автокредит.
Более подробная информация об условиях автокредитования в Райффайзенбанке - http://www.raiffeisen.ru/retail/carloans/
Ссылка на новый онлайн-сервис - http://raiffeisen.simplex-data.com/lg/?p=raiffeisen.ru&start=1
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