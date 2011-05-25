БИНБАНК в "Рейтинге надежности" журнала "Финанс"

БИНБАНКу присвоен рейтинг надежности на уровне В+ (кредитные организации с рейтингом от BBB до B удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости и их финансовое состояние оценивается как хорошее). Данное исследование подготовил и опубликовал журнал "Финанс" №18 23 мая 2011 года.



В рейтинге надежности банков по итогам первого квартала 2011 года был использован усовершенствованный подход к оценке надежности. Изменения коснулись оценки уровня внешней поддержки, структуры собственности, а также финансовых показателей деятельности банков. Источником информации для присвоения рейтинга банкам послужили данные, находящиеся в открытом доступе. К ним относятся отчетность по российским и международным стандартам, ежеквартальные отчеты эмитентов по ценным бумагам, схемы взаимосвязей банков и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, годовые отчеты, а также информация с официальных сайтов банков. Кроме этого рейтинг банка рассчитывался исходя из формализованных оценок активов, пассивов, капитала и ликвидности и качественных оценок нефинансовой информации. Также во внимание принималась динамика, структура и качество ликвидных активов, портфеля ценных бумаг, кредитного портфеля и прочих размещенных средств, источники фондирования, достаточность капитализации, выполнение обязательных экономических нормативов, позиция ликвидности и другие показатели. Анализ качественной информации состоял из оценки возможности получения банком поддержки и фондирования от государства или владельцев, а также оценки масштабов бизнеса банка.