БИНБАНК в числе самых надежных российских банков

По данным на 1 июля 2011 года БИНБАНК вошел в тройку лидеров рейтинга "Самые надежные из 100 крупнейших коммерческих российских банков", опубликованного в еженедельном деловом журнале "Профиль" (№ 31 от 29.08.2011г.). При расчете степени надежности данного рейтинга учитываются параметры достаточности капитала, ликвидности банковской деятельности, объем работающих активов, обязательств до востребования, а также продолжительность работы кредитной организации на рынке банковских услуг и прочие параметры.

Кроме этого БИНБАНК на 18 позиции в рейтинге "Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц", 29 место в списке "Банки, выдавшие больше всего кредитов частным компаниям" и 36 - в рейтинге "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов". По итогам двух кварталов 2011 года чистые активы БИНБАНКа увеличились до 105,8 млрд рублей, что на 7% больше показателя на 1 января 2011 года (98,9 млрд рублей). Рост активов Банка произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля – на 12,6% до 65,7 млрд рублей. В I полугодии 2011 года Банк активно наращивал кредитование корпоративных клиентов из реальных секторов экономики, в т.ч. предприятий энергетики, транспортной инфраструктуры, нефтегазовой, угольной промышленности. Совокупный рост корпоративного кредитного портфеля за первые 6 месяцев 2011 года составил 15,4%. Кроме этого привлекательные условия обслуживания и увеличение услуг Банка обеспечили приток средств клиентов – на 5,5% до 86,3 млрд рублей за I полугодие 2011 года. При этом прирост средств физических лиц составил 8,2%, что отражает привлекательность линейки вкладов Банка для индивидуальных клиентов.









