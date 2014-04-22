Group-IB и ТКС Банк сообщают об успешном сотрудничестве в области защиты бренда

Москва, Россия - 22 апреля 2014 г.

Group-IB, ведущая международная компания по предотвращению и расследованию мошенничеств с использованием высоких технологий, и банк «Тинькофф Кредитные Системы», инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг, рады сообщить об успешной реализации проекта в области защиты бренда.



ТКС Банк является единственным в России банком с полностью дистанционным обслуживанием клиентов. Ориентированность на удаленные каналы обслуживания и высокий уровень клиентского сервиса банка обеспечивают популярность сервисов ТКС Банка среди интернет-пользователей, что, в свою очередь, потенциально может привести к появлению в Сети веб-ресурсов, созданных с целью неправомерного использования бренда банка.



Для оперативной защиты бренда и клиентов банка от мошенников в интернете специалисты Group-IB разработали проект по предупреждению фактов неправомерного использования бренда в сети Интернет с последующим блокированием доменных имен, с помощью которых могло осуществляться нарушение исключительных прав ТКС Банка.



Специалистами компании Group-IB в рамках услуги Antiphishing было предложено следующее решение поставленной задачи: совместно с сотрудниками ТКС Банка был разработан и согласован список ключевых слов и изображений со всевозможными вариантами написания бренда, которые могут использоваться злоумышленниками для создания мошеннических ресурсов. Данный список был поставлен на автоматический мониторинг информационного пространства с целью выявления фишинговых сайтов и иного нелегального использования бренда ТКС Банка в интернете.



В случае обнаружения ресурса, использующего одно из ключевых слов, специалистами Group-IB проводилась его экспертная оценка на предмет нелегальности размещенного контента с соответствующим оповещением служб информационной безопасности банка. При положительных результатах проверки экспертами Group-IB направлялись запросы в адреса владельцев скомпрометированных сайтов и серверов, хостинг-провайдеров, доменных регистраторов или иных компетентных организаций. В результате вредоносный ресурс блокировался.



Все потенциально опасные ресурсы, выявленные специалистами Group-IB, были внесены в систему автоматического мониторинга для отслеживания возможных изменений. В число ресурсов, которые могли нести потенциальные угрозы бренду, входили фишинговые сайты, сайты с мошенническими партнерскими программами, мошеннические мобильные приложения и сайты, незаконно использовавшие бренд ТКС Банка для привлечения аудитории. Все угрозы бренду были нейтрализованы по соответствующим запросам Group-IB.



«Безопасность средств и данных наших клиентов является безусловным приоритетом для ТКС Банка, и мы со всей ответственностью подходим к защите этой информации. Компания Group-IB широко известна своими сервисами по противодействию мошенничеству в Интернете, поэтому наше сотрудничество не случайно. Совместная деятельность позволяет в кратчайшие сроки пресекать деятельность злоумышленников, тем самым предотвращая и минимизируя репутационные и финансовые риски»,— прокомментировал Станислав Павлунин, вице-президент по безопасности ТКС Банка.



«Услуга Antiphishing востребованa у банков: она позволяет на раннем этапе выявлять случаи противоправного использования их брендов в Сети. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» всегда уделял особое внимание защите своих клиентов от мошенников. Аудитория сети Интернет, на которую ориентируется ТКС банк в первую очередь, особо восприимчива к нарушениям информационной безопасности. Поэтому существование под брендом «Тинькофф Кредитные Системы» только безопасных ресурсов напрямую влияет на уровень доверия к банку», — прокомментировал Руслан Кривулин, руководитель направления Brand Point Protection компании Group-IB.



О Group-IB



Group-IB – одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий. Компания предлагает комплекс услуг в области предотвращения финансовых и репутационных потерь, консалтинга и аудита систем информационной безопасности, компьютерной криминалистики, а также является разработчиком ряда инновационных программных продуктов по мониторингу, обнаружению и предотвращению возникающих киберугроз.



Команда Group-IB – это эксперты, обладающие уникальной квалификацией, c большим практическим опытом, подтвержденным международными сертификатами CISSP, CISA, CISM, CEH, CWSP, GCFA и свидетельствами государственного образца в области защиты информации. Компания имеет лицензию ФСБ РФ на работу со сведениями, составляющими государственную тайну (ГТ № 0064472, регистрационный номер 4490).