В приложении «Тинькофф Мобильный Кошелек» стала доступна идентификация для нерезидентов

Москва, Россия — 12 сентября 2014 г. С 12 сентября 2014 г. для пользователей платежного приложения «Тинькофф Мобильный Кошелек» стала доступна идентификация для граждан иностранных государств.



Наряду с запущенной недавно опцией упрощенной идентификации для граждан РФ «Тинькофф Мобильный Кошелек» запустил идентификацию для нерезидентов.



Для прохождения идентификации иностранным гражданам необходимо совершить в мобильной или веб-версии платежного сервиса следующие действия:



— зайти в раздел «Баланс» и нажать «Пройти идентификацию»;

— в открывшейся форме отключить пункт «Гражданин РФ»;

— отправить заявку с указанием ФИО (отчество вводится опционально).



Если иностранный гражданин является клиентом ТКС Банка, то представители банка свяжутся с пользователем в течение суток для прохождения идентификации по телефону. В том случае, если пользователь сервиса «Тинькофф Мобильный Кошелек» не является клиентом ТКС Банка, то для прохождения идентификации необходима личная встреча с представителем банка.



Получив статус идентифицированного, нерезидент может пользоваться всеми услугами платежного приложения:



— совершать любые платежи, в том числе платежи в пользу иностранных интернет-магазинов;

— выводить денежные средства на банковские карты;

— осуществлять денежные переводы на другие электронные кошельки.



«Тинькофф Мобильный Кошелек» позволяет пользователям моментально и бесплатно отправлять и запрашивать деньги через номер телефона, аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте и Facebook) и электронную почту, а также отправлять средства с помощью QR-кода. Денежные переводы при этом могут осуществляться и в адрес того, у кого еще не установлен кошелек. Пользователи кошелька могут оплатить услуги более 4000 поставщиков. При оплате большей части услуг (в частности, ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, игровые сервисы) комиссия не взимается.