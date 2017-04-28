Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам сроком от 6 до 11 месяцев с 16 мая 2017 г.

До 15 мая 2017 г. включительно клиенты Тинькофф Банка могут открыть рублевый вклад сроком от 6 до 11 месяцев с доходностью до 9,38% годовых.



Москва, Россия — 27 апреля 2017 г.

Тинькофф Банк снижает процентные ставки по вкладам. Изменения коснутся рублевых вкладов сроком от 6 до 11 месяцев и вступят в силу 16 мая 2017 г.



Процентные ставки по рублевым вкладам сроком от 6 до 11 месяцев, открытым или пролонгированным до 15 мая 2017 г. включительно, остаются без изменений. Сейчас клиенты Тинькофф Банка могут открыть рублевый вклад сроком от 6 до 11 месяцев с доходностью до 9,38% годовых.



С 16 мая процентные ставки по рублевым вкладам сроком от 6 до 11 месяцев составят:



- 6% годовых по вкладам со стандартной ставкой (было 8%);

- 7% годовых по вкладам с повышенной ставкой (было 8,5%);



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.