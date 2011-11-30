В пяти офисах обслуживания ВИП клиентов ОАО «ОТП Банк» началась продажа паев 13 открытых фондов под управлением ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»:
ОПИФА «ВТБ – Фонд Акций»,
ОПИФСИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,
ОПИФО «ВТБ – Фонд Казначейский»,
ОПИФО «ВТБ – Фонд Облигации плюс»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Металлургии»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Предприятий с государственный участием»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Потребительского сектора»,
ОПИФА «ВТБ – Фонд Финансового сектора», ОПИФА «ВТБ – БРИК».
Минимальная сумма инвестиций через пункты продаж ОТП Банка составит 50 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда и 25 000 рублей для владельцев инвестиционных паев фонда.
Надбавка при приобретении паев инвестиционных фондов составит 0%.
Скидка при погашении: 2% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее шести месяцев; 1,5% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более шести месяцев, но менее одного года; 1% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более одного года.
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