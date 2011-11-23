Сбербанк вводит новый формат обслуживания физических лиц

Сбербанк России вводит новый формат обслуживания физических лиц - «Сбербанк Премьер».



Формат «Сбербанк Премьер» ориентирован на клиентов верхнемассового сегмента, которые предъявляют более высокие требования к качеству сервиса и продуктовой линейке. Основа формата – индивидуальное обслуживание в выделенных зонах, работа с персональным менеджером, задачей которого является построение индивидуальных долгосрочных отношений с клиентом, поиск финансовых решений под потребности клиента. Клиентам предоставляется выделенная линия контакт-центра.



Продуктовая линейка «Сбербанк Премьер» сфокусирована на инвестирование сбережений и составление диверсифицированного портфеля клиента. Используя комплексные продукты, клиент может получить максимальные ставки по депозитам.



В настоящее время в формате «Сбербанк Премьер» работает более 650 офисов Сбербанка: это самая широкая сеть премиальных офисов в России. В 2012 году число таких офисов вырастет в 1,5 раза.



«Формат «Сбербанк Премьер» в корне меняет отношения с клиентом, – отмечает заместитель Председателя Правления Сбербанка России Александр Торбахов. – Теперь благодаря индивидуальному подходу мы можем услышать все потребности клиента, проработать с клиентом его финансовые задачи и помочь подобрать удобное и выгодное решение этих задач».