Обзор по рынку и прогноз на 07.03.2014

На валютных торгах штиль. В начале недели инвесторы перенервничали, выпустили пар, и теперь мы не наблюдаем значительных объемов. Также нет особой волатильности. На волне коррекционных настроений в отношении американской валюты евро значительно прибавил в отношении американца. Японская йена незначительно дорожает, а австралийский доллар осторожно прибавляет в цене. Динамика основной валютной пары зависят от данных по рынку труда, которые будут опубликованы сегодня за океаном.



EURUSD держит курс на консолидацию. Остается тревожной ситуация на рынке труда в США, однако, острая фаза безработицы пройдена. Релиз по рынку труда за февраль будет опубликован сегодня за океаном. Инвесторы ожидают показатель на уровне 14900 новых рабочих мест. Эти данные ниже по сравнению с прошлогодними, когда самая крупная экономика мира создала порядка 210000 новых рабочих мест. На данный момент основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3868. Практически исчерпан потенциал роста пары, следующая цель - 1,3868, далее откат до 1,3855.



Пара AUDUSD продолжает поход «на север». Глава Резервного банка Австралии заявил, что не видит смысла менять крайне комфортную монетарную политику в настоящее время. Мы считаем, что потенциал роста пары сохраняется. Пока «австралиец» топчется у отметки 0,9090 с дальнейшей целью - 0,9113.