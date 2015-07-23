Рынок нефти на 23 июля
23.07.2015 11:34
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Рынок нефти находится под давлением после статистики из США. Запасы топлива выросли в штатах, что не яви-лось большим сюрпризом. Сдерживать негатив будет коррекция доллара, которая, возможно, связана с плохой корпоративной отчетностью. Сегодня утром котировки незначительно снижаются, котировки Brent торгуются чуть выше 56 долл. Уровень 55 долл. за бочку Brent может стать точкой притяжения для котировок, хороших новостей для рынка сырья по большому счету в моменте нет.
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