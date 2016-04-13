Рынок нефти 13 апреля

Новостной фон, связанный с предстоящей встречей нефтепроизводителей в Дохе продолжает разгонять цены на «черное золото». Накануне и в ходе сегодняшних торгов в азиатскую сессию Brent оценивали выше $44.5/bbl, что является очередным максимумом с начала года. Вместе с тем частичное восстановление позиций доллара на глобальных площадках и опасения очередного роста запасов нефти в США сбивают волну чрезмерного оптимизма. Исходя из текущих сообщений в СМИ принципиальное соглашение среди участников предстоящей встречи в формате OPEC+ достигнуто, иранский вопрос либо отложен, либо потребует дополнительных встреч и согласований. Так или иначе, поводов для дальнейшего оптимизма на нефтяном рынке фактически нет, впрочем, не стоит исключать «сюрпризы» по итогам встречи. Если следовать традиционной рыночной схеме «покупай на слухах, продавай на фактах», то логично, что после 17/04 рынок ждет отскок. На наш взгляд это будет вполне логично, т.к. с фундаментальной точки зрения изменения на рынке с начала года хотя и есть, но еще не столь существенны. Brent 40.5-44.5.