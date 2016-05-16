Рынок нефти 16 мая

Рубль продолжает подпитываться позитивом, исходящим с нефтяного рынка. В дополнение к этому с сегодняшнего дня стартовал период налоговых выплат, что традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность. На текущий момент рубль достаточно справедливо оценен к нефти, и даже торгуется, несколько опережая динамику «черного золота». На фоне этого пока не стоит ожидать более заметного роста российской валюты. Пара USDRUB в краткосрочной перспективе видится на отметках 64-67. На неделе в фокусе валютного рынка данные из США (промпроизводство, «минутки» ФРС и пр.), приближение июньского заседания Федрезерва и интерпретация выходящей статистики заметно добавляет волатильности рынку.