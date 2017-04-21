Рынок нефти 21 апреля

Нефть остается под давлением. Попытки роста накануне на фоне вербальных интервенций представителей стран-членов сделки ОПЕК+ не увенчались успехом. Рынок остается в большей степени чувствителен к данным и статистике, исходящей из США. Участники сделки ОПЕК+ уже давно ничем новым не удивляют рынок, а что касается базового вопроса (продление соглашения), то и здесь обстановка не безоблачна. В то же время восстановление производства в США и не думает снижать обороты, запасы сокращаются гораздо медленнее ожиданий. Локально в фокусе данные по числу буровых от Baker Hughes, и «техническая» встреча ОПЕК. Достаточно важными для рынка будут данные о текущем исполнении договоренностей, основная задача – поддерживать дисциплину, иначе цены продолжат корректироваться к отметкам ~50/51 Brent. Краткосрочные ориентиры $52-54.