Сегодня в очередной раз всплыла компания "Севкабель".
http://www.dp.ru/a/2015/07/03/Kabelnie_razborki_jeks-r/
В "Деловом Петербурге" короткой строкой сообщалось, что бывшие топ-менеджеры компании присматриваются к новым автомобилям, так как невидимая рука провидения одним щелчком пальца постепенно уничтожает их имущество. Ну будем надеяться, что за время работы они смогли заработать себе неплохие бонусы, а их прежние автомобили были взяты в кредит в БСПБ или Сбербанке и застрахованы по КАСКО.
Решил освежить информацию по Севкабелю. Связанные с этой компанией новости представляют некоторый интерес. Так, несколько лет назад некий банк предлагал своим клиентам приобрести облигации "Севкабель-Финанс", приводя аргументы о более высокой ставке по сравнению с депозитами той же кредитной организации:
http://www.dp.ru/a/2014/03/31/Otsechenie_kabelja/
Целевой аудиторией этого предложения были физические лица с относительно небольшими средствами 60-100 тыс. руб., которые могли и хотели довериться советам банковских служащих:
http://expert.ru/expert/2012/14/sberbank-podvel-pensionerov-pod-defolt/
http://rbcdaily.ru/finance/562949983419887
http://aktualno.ru/view/ru/economy/4878
http://moneyvector.ru/investicii/48-markets/127.html
http://www.kommersant.ru/doc/1831161
В итоге "Севкабель-Финанс" допустил дефолт по облигациям:
http://ru.cbonds.info/emissions/issue/8248
Историю исков и судебных тяжб можно проследить в группе ВК и на ДенПанасе:
http://www.forum.denpanas.ru/index.php?PHPSESSID1=&topic=743.1596
http://vk.com/club44861502
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