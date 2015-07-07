Сегодня в очередной раз всплыла компания "Севкабель".В "Деловом Петербурге" короткой строкой сообщалось, что бывшие топ-менеджеры компании присматриваются к новым автомобилям, так как невидимая рука провидения одним щелчком пальца постепенно уничтожает их имущество. Ну будем надеяться, что за время работы они смогли заработать себе неплохие бонусы, а их прежние автомобили были взяты в кредит в БСПБ или Сбербанке и застрахованы по КАСКО.Решил освежить информацию по Севкабелю. Связанные с этой компанией новости представляют некоторый интерес. Так, несколько лет назад некий банк предлагал своим клиентам приобрести облигации "Севкабель-Финанс", приводя аргументы о более высокой ставке по сравнению с депозитами той же кредитной организации:Целевой аудиторией этого предложения были физические лица с относительно небольшими средствами 60-100 тыс. руб., которые могли и хотели довериться советам банковских служащих:В итоге "Севкабель-Финанс" допустил дефолт по облигациям:Историю исков и судебных тяжб можно проследить в группе ВК и на ДенПанасе: