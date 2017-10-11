Моя статья в Журнале «Деловой Петербург» https://www.dp.ru/a/2017/10/10/Kto_upravljaet_mirovim_kap
Не думал, что меня можно так удивить, но это произошло… Когда разбираешь столько отчетов компаний, аналитических агентств, банков, то удивляешься всё меньше и меньше. Но следующий график меня поразил...
Самое интересное, что ничего нового я не узнал, просто информация подана в немного другом виде. С другого угла. С которого даже и не подозревал посмотреть.
Представляю вашему вниманию «Клуб триллионеров»: управляющих компаний, у которых под управлением капитал превышает 1 триллион долларов.
Их не так много: всего 15 штук. И что самое поразительное: 11 из США!
82,9% активов находится под управлением компаний из США. Остальные 4 фонда из Великобритании, Франции и США – это пенсионные фонды этих стран.
А в США 11 фондов – это по сути частные структуры. Общий объем средств под управлением 15 фондов – 29,8 триллионов долларов США. Это уму непостижимо! Особенно объем управляемых активов из США.
Эти рейтинги управляющих компаний всем известны, однако, впервые вижу информацию, представленную именно по странам происхождения управляющих компаний.
Доминирование США просто не может не поражать воображение.
Если для вас это просто абстрактные цифры, и вы, как обычный человек, не представляете себе, что такое 1 ТРИЛЛИОН долларов США, то приведу следующие цифры:
- Международные резервы России 424,0 млрд.$ на 29.09.2017,
- Доходы пенсионного фонда РФ 8 363,5 млрд руб. на 2017 год,
Если переводить в доллары по среднегодовому курсу за 2017 год (58,26), то получится 143,55 млрд. $
- Объем всех (!) средств паевых фондов России составляет 1,3 триллиона рублей на 05.10.2017 или 22,655 миллиарда долларов США.
Так вот, если сложить ВСЕ эти суммы, то получим 590,2 млрд.$ (!), т.е. сложив все возможные фонды России, мы получим лишь немногим более половины от требуемой суммы.
Еще раз! Половины от самой маленькой компании (ОДНОЙ) в рейтинге.
Хотите еще сравнений?
Капитализация всех российских компаний на московской бирже на конец III квартала составила 35,735 трлн. рублей или 615,944 млрд.
Опять недотягиваем.
Самая «мелкая» компания из рейтинга управляет капиталом почти вдвое большим, чем все компании России.
Если в военном плане Россия, еще может противопоставить США, то на уровне экономики, Россия просто статистическая погрешность, не более.
Ну, как?! Еще не удивлены экономической мощью США?
Автор - Игорь Париков, инвестор WALLET.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/158330.html
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