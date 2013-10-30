Цена бесплатного сыра

Существующая система страхования вкладов создает иллюзию безопасности. Фонд обязательного страхования берет на себя риски, которые нести не в состоянии. Продавая страховку риска дефолта по заниженной цене, фонд страхования взваливает на себя неподъемную ношу. А в конечном итоге риск вернется бумерангом к вкладчикам. В случае дефолта фонда.
С 30 сентября отозвана лицензия у банка «Пушкино». Этот крупнейший в истории АСВ страховой случай обойдется фонду страхования вкладов в 20,2 млрд рублей. С 29 октября отозвана лицензия у другого банка с весомым объемом вкладов – тульского банка «Первый Экспресс». Сумма вкладов в этом банке на 1 октября составила 6,4 млрд рублей.
Иллюзия безопасности
Между тем, фонд обязательного страхования вкладов не резиновый – на 29 октября его размер составил 223,1 млрд рублей. Еще десяток таких «Пушкино» - и от фонда останутся рожки да ножки. На 1 июля страховая ответственность АСВ достигла 9,9 трлн рублей. Следовательно, размер фонда покрывает всего 2% от суммы застрахованных вкладов. Такая система страхования создает лишь иллюзию безопасности.
А ведь в системе страхования вкладов участвуют 6 банков, сумма вкладов в каждом из которых превышает размер фонда, причем 4 из них не государственные. Это Альфа Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и ХКФ Банк. Таким образом, фонд принимает на себя риски, которые нести не в состоянии. Близки к размеру фонда объемы вкладов в отнюдь не самых надежных банках. Например, в зоне риска по нормативу достаточности капитала Н1 10 – 11% находятся 3 банка, вклады населения в каждом из которых превышают 100 млрд рублей.
В законе о страховании вкладов сказано в весьма обтекаемой форме: «В случае недостаточности указанного имущества (имущества АСВ – автор) финансирование мероприятий, связанных с деятельностью по обязательному страхованию вкладов, может осуществляться по предложению совета директоров Агентства за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации». Но надеяться на то, что в случае банкротства АСВ государство рассчитается с вкладчиками, было бы весьма наивно. Особенно с учетом недавних событий вокруг Пенсионного фонда.
В предыдущей заметке «Нужно ли штрафовать вкладчиков за их безответственность?» упомянут закономерный финал чрезмерно рискованного страхования вкладов - банкротство фонда страхования вкладов. Пока, слава богу, не российского, а исландского.
Бесплатный сыр
Для вкладчиков страхование вкладов бесплатно, взносы в фонд страхования вкладов платят банки. Причем по неадекватно низкой даже для самых надежных банков ставке 0,1% в квартал, что эквивалентно 0,4% годовых.
Какова должна быть стоимость страхования вкладов? По существу, чтобы застраховать вклад на рыночных условиях, надо купить страховку от дефолта - кредитный дефолтный своп (CDS, credit default swap). 29 октября своп на пятилетние евробонды России стоил 164 пункта (1,64% годовых) в долларах, а на однолетние – 59 пунктов (0,59%), что выше стоимости страхования вкладов. Получается абсурдная ситуация: стоимость страховки от дефолта какого-нибудь урюпинского банка ниже, чем стоимость страховки от дефолта России.
Стоимость CDS на однолетние евробонды РСХБ равна 115 пунктов (1,15%). Проблема состоит в том, что кредитные дефолтные свопы торгуются на рынке только по ограниченному кругу крупнейших банков. Для оценки стоимости риска банков, кредитный рейтинг которых ССС по шкале S&P или Fitch, или Caa по шкале Moody’s, можно использовать доходность облигаций банков с соответствующими рейтингами. По рублевым однолетним облигациям спред относительно ОФЗ составляет 5-6% годовых. Так что страховка от дефолта банка, не входящего в ТОП100 по активам, вряд ли может стоить дешевле этой величины.
За чей счет банкет?
Занижение цены товара относительно его рыночной стоимости ведет к искажению стимулов потребителей. Например, в СССР сельчане кормили домашний скот хлебом из-за того, что цена хлеба искусственно поддерживалась государством на низком уровне с помощью субсидий. Также и вкладчики склонны «потреблять» чрезмерный риск, страховка от которого достается им бесплатно. Кроме того, за счет относительно дешевых вкладов банки надувают пузырь необеспеченного розничного кредита. Заниженная цена риска ведет к его неоправданному росту.
Продавая страховку риска дефолта по заниженной цене, фонд страхования взваливает на себя неподъемную ношу. А в конечном итоге риск вернется бумерангом к вкладчикам. В случае дефолта фонда.
Дорожная карта
Что нужно сделать для снижения недопустимо высоких рисков системы страхования вкладов?
Первый этап – перейти к дифференцированному страхованию вкладов. Банки должны платить взносы в фонд страхования вкладов по ставке, отражающей их надежность.
Второй этап – покупать страховку должны не банки, а вкладчики. Причем до определенной суммы страхование должно быть обязательным, а свыше ее – добровольным (аналогично тому, как на рынке автострахования есть полисы ОСАГО и КАСКО).
Третий этап – должны появиться негосударственные фонды страхования вкладов. АСВ может принимать в перестрахование их риски.
Комментарии 130
Что ещё мы должны?
акционерамидержателями премиальных акций
Идея интересная, но нереализуемая. При таком раскладе в сбербанке никто вклады делать не будет.
Почему "стоимость страховки от дефолта какого-нибудь урюпинского банка" должна быть выше, чем "стоимость страховки от дефолта России".
Где Москва и Россия, и где тот Урюпинск? Потому что там банк обанкротить легче?
А кто рейтинг будет вести? Опять ЦБ? Или "наглазок"?
А как вам такая софистика? Возьмем некий промежуток времени с 1989-го (именно тогда была выдана банковская лицензия No.1, которая существует и по сей день), возьмем количество банковских дефолтов за это время и разделим его на количество существовавших банков. Далее возьмем количество дефолтов страны за тот же промежуток времени и разделим его на количество существовавших стран (на два).
Статистически какая из двух полученных вероятностей выше? Неужто вероятность дефолта России ниже?
У АСВ (и его аналогов в мире) уже есть опробованный механизм не обанкротиться даже в случае проблем со Сбером - стрижка вкладчиков, превысивших лимит АСВ. А в банках-монстрах (по количеству денег вкладчиков) процент больших вкладов существенно выше, чем в живопырках, и поэтому такой механизм вполне эффективен. А если и незастрахованных юриков стричь (на Кипре они тоже застрахованы), то решить можно проблему любого банка, вообще не залезая в карман АСВ.
Ладно,допустим можно перекинуть уплату взносов на вкладчиков,но вкладчики всё равно будут смотреть на ставки,а потом вычитать взносы в АСВ из размера ставки.И сравнивать их с теми,что предлагают Сбер,ВТБ,и дочки иностранных банков.Так что в любом случае эти ставки заплатят банки.Далее:как быть со вкладами ДВ,зарплатными проектами?Тут уже придётся выбирать или уходить в более надёжный банк или доплачивать за удовольствие обслуживаться в мелких банчках.
А как быть людям,если негосударственная компания объявит дефолт.Т.е. вместо одного жулика нам предлагается кормить двоих,рискуя при этом своими сбережениями.
В общем опять либеральное прожектёрство и маниловщина.
В чем смысл перестрахования в АСВ? В увеличении количества рабочих мест и в перераспределении денежных потоков, от которых можно отщипнуть не только работникам АСВ, но и частникам? Ведь смысл перестрахования в расширении базы застрахованных и за счет этого в сглаживании отклонений от среднестатистических показателей (настоящее страхование основано целиком и полностью на точных математических науках - математическая статистика и теория вероятностей), а в вашем предложении база застрахованных никак не меняется, просто АСВ получит денег меньше при тех же рисках для банковской системы страны.
Так сейчас эти риски на АСВ. Вы предлагаете к АСВ добавить частников, но перестраховать их в АСВ. Получится, что для АСВ ничего не поменяется, оно будет продолжать нести те же риски, но денежные потоки пойдут не напрямую в АСВ, а окольным путём, и до АСВ денег дойдёт меньше.
В чём тогда смысл?
Максим, а ведь год назад ситуация была ещё хуже:
Кстати, а как Вы думаете почему российские власти мирятся с такой "системой страхования, создающей лишь иллюзию безопасности"?
Есть и другая пословица: "Каждая хитрость прикрыта глупостью".
Сергей пишет:
В чем смысл перестрахования в АСВ? В увеличении количества рабочих мест и в перераспределении денежных потоков, от которых можно отщипнуть не только работникам АСВ, но и частникам?
Я тоже хотел об этом же написать.У нас все "реформы" приводят лишь к увеличению чиновников и присосавшихся к чему-то фирмочек.А так же к усложнению вешей,которое ведёт лишь к бардаку и неразберихе.
Нужно кардинально сокращять число банков.В идеале что-бы мин. уставной капитал был 1 млд. ...долларов.Усилить контроль над банковской системой со стороны ЦБ и др. структур.В первую очередь избавится от прачечных,зомби банков,и местечковых банчков.И самое главное ввести ответственность за криминальное банкротство.Как говорил Лукашенко: жесточайше...
Чем сейчас, с моей колокольни глядя, и пытается заниматься ЦБ.
Всё остальное - "наша банковская система, как и весь рос. бизнес...", "...избавится от прачечных, зомби...", "ответственность за криминальное банкротство..." и т.д. - наверное правильно.
Вот только "местечковые" банки всё-таки нужны!
Может быть и так. А может банковские рукамиводители ГЛУХИ?
Согласен! Только при одном условии - пусть банки покупают страховку при выдаче кредита!
Сейчас они почему-то активно впаривают её заемщикам. А иначе получается, что кредит взял - купи страховку, вклад положил - опять купи страховку, ну и зачем такая банковская система нужна?
А.ТУРБАНОВ: Нет рынка страхования вкладов. Вот здесь уместно задать вопрос, почему его нет. И ответ очевиден будет: потому что бизнес не привлекает такой вид страхования. Там слишком большие риски. Поэтому ни перестраховочных фирм в этой сфере, ни страховых фирм, которые бы страховали вклады, нет. И не только у нас. (21.04.2012 )
не связана с т.н. "конкурентным рынком страхования вкладов"?
Сейчас они почему-то активно впаривают её заемщикам.
Представляю себе новую тему на форуме-банки навязывают страховки своим вкладчикам.
Максим, извините меня заранее, если я не прав. Но та упорная позиция, на которой Вы стоите, меня, как вкладчика, заставляет думать, что такие авторы и такие статьи кем-то специально заказываются и проплачиваются, еще раз прошу меня извинить, это только мое предположение, потому как простому человеку в здравом уме не придет в голову обязать платить гражданина в принципе за то, что он уже заплатил в виде налогов государству. Да не буду я, как вкладчик, платить страховку еще за то, что вкладываю свои деньги в развитие государства, естественно еще пытаясь хоть как-то уберечь их от инфляции, которая, чего там скрывать, гораздо выше преподносимой нам государственными статистическими органами. Ну не понесу все равно я свои деньги в "супернадежный Сбер", который уже" кинул" и меня и миллионы своих сограждан (только не надо говорить, что это не тот Сбер, теперь Сбер совсем другой, он, на минуточку, позиционирует себя как банк со столетней историей). Для меня, как вкладчика, выход будет один, как всегда - доллары в Банку. Я, например, уже сейчас не вижу особого смысла хранить деньги под 10-11%, так как моя личная инфляция, с учетом моих доходов и расходов на еду и ЖКХ составляет примерно 20% годовых, как я думаю, у большинства честно работающих россиян. После Ваших статей и статей подобного толка я действительно начинаю испытывать тревогу, не за то, что банк лопнет и лопнет система страхования, а от предчувствия того, что государство готовит для меня очередную "подлянку" и посредством таких статей "подготавливает почву" под очередной грабеж населения. Сейчас у меня заканчивается вклад (в пределах страховой) скорее всего, после ваших статей и того непонятного упорства, с которым Вы, словно не слыша оппонентов, с маниакальной страстью проводите мысль о том, что вкладчик в России виноват в экономических проблемах государства, скорее всего куплю евро и доллары и буду хранить их дома Вот и все, чего Вы добились лично с моей колокольни, простого вкладчика. Ну и кому от всего этого лучше?
Эпилог. "...во время похорон моего несчастного мужа... . - Почему несчастного? - Я лучше знаю... ".
Какое отношение имеют налоги к страхованию вкладов? Получается, что за безопасность денег вкладчиков платят те, кто не имеет вкладов?
Задача моих статей - объяснить несовершенство и небезопасность существующей системы страхования вкладов. И способствовать ее совершенствованию.