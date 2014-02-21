Почему в России наступил упадок

Сейчас поговорим о том, о чем не скажут ни в новостях, ни в аналитических статьях, да и вообще ни один облеченный официальным знанием экономист вслух не произнесет. Даже экономист, придерживающийся радикально оппозиционных взглядов.



Пару дней назад Путин лично попросил академиков разработать программу активизации экономического роста в стране. Мне это напоминает сталинскую речь "Братья и сестры..." в начале войны. Академики, которых еще недавно смешивали с грязью и подчиняли минобразу через колено, вдруг стали единственным отрядом спасения. История доказывает, что в нашей стране так бывает.

Но суть не в этом.



Академики не скажут Путину того, что скажу сейчас я. Как ни парадоксально, если бы у президента был, как в старые времена, шут - он сказал бы. Он ведь дурак - ему можно. И мне, значит, тоже можно.



Начнем не с нынешнего спада экономики. Начнем с вопроса: почему раньше был рост?



Обычно отвечают: рост экономики был из-за роста цен на нефть. Хорошо. Но цены на нефть сейчас не падают, а экономика падает.

Тогда, добавляют аналитики, надо учесть ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ, одновременный с ростом цен на нефть. Уже заговорили о ДВОЙНОМ притоке капитала в нулевые годы.

Молодцы, поняли.



Но дальше почему-то никто не развивает мысль. В чем причины притока капитала в нулевые? Разве в самом росте? То есть только в спекуляциях?



Куда приходит капитал? Туда, где его можно максимально увеличить с поправкой на риск. Туда, где инвестора удовлетворяет соотношение риск/доходность.

И вот в Россию, где риск общепризнанно велик - а состоит он в трудно прогнозируемых и управляемых вещах: коррупции, госрейдерстве, отсутствии гарантий прав - приходит капитал. Что это значит?



Это значит, что ДОХОДНОСТЬ на капитал в России в нулевые годы КОМПЕНСИРОВАЛА вышеуказанные риски.



Что это была за доходность? Ясно, что ее уровень должен был быть существенно выше доходности развитых экономик, где вышеупомянутые риски сведены к минимуму - иначе деньги ушли бы в них.

Значит, это была доходность от деятельности, которая ОТСУТСТВУЕТ в развитых экономиках.



С помощью несложных умозаключений мы с вами понимаем, что те самые риски, отличающие Россию от развитых стран, и являются источниками доходов, их компенсирующих!

Другими словами, ЛОКОМОТИВОМ ЭКОНОМИКИ России десять лет являлся не рост нефтяных цен, а две псевдоотрасли: КОРРУПЦИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРУПЦИИ!



Рисковать, приводя деньги в Россию, можно было только получая свою часть от общего коррупционного пирога. И это не только прямой дележ бюджета - это прерогатива властей. Но можно получить за взятку земельный участок для строительства здания или даже предприятия - экономия затрат. Можно за взятку получить выгодный заказ - плюс к прибыли. Можно за откат получить в банк депозит госкорпорации. Можно даже грохнуть потом этот банк вместе с другими предприятиями и остаться безнаказанным - привет Пугачеву.



Отдельной отраслью являлось и обслуживание коррупции - обналичивание, оффшоризация, заказное рейдерство и умышленное банкротство.



Теперь о том, что изменилось.



Во второй половине прошлого года ЦБ начал так называемую чистку банков. Некоторые банки рухнули почти самостоятельно, они все равно упали бы, но чуть позже - как, например, "Пушкино". Но были и те, кого ЦБ безжалостно уничтожил. Прежде всего, это Мастер-банк и Инвестбанк. Они были "убиты" потому, что занимались так называемыми сомнительными операциями.

Попросту обналичивали деньги.

И тогда еще несколько банков рухнули, потому что их владельцы испугались борьбы с обналом. Они поняли, что доходов, покрывающих проблемы бюджетов их банков, будет неоткуда взять.



Таким образом, чисткой банков ЦБ ПОСЯГНУЛ НА ОДИН ИЗ ДВУХ ЛОКОМОТИВОВ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ - обслуживание коррупции!



Сейчас уже стали говорить, что на падение рубля, на замедление экономики повлиял, дескать, "банковский микрокризис", спровоцированный ЦБ с помощью чистки банков. Но своими именами это явление назвали только мы и только сейчас - это фактически ЗАПРЕТ НА ДОХОДНУЮ ОТРАСЛЬ.



Чтоб было понятно: я отношусь к коррупции без фанатизма. Это явление, возникающее в определенных условиях, и исчезающее в определенных условиях. Уберите условия - снизится коррупция.

Но нельзя жрать гамбургеры, лежа на диване, и не толстеть.

Нельзя, имея условия для коррупции, останавливать коррупцию. И уж тем более нельзя останавливать ее обслуживание, без борьбы с самой коррупцией.



Итак, ЦБ подумал, что в какой-то мере победил обнал, а оказалось, что в России многим больше делать нечего.



И в итоге отток капитала за январь превысил 17 млрд долларов - почти четверть от всего оттока за прошлый год!



Помимо этого, сейчас активизировались различные проверки госзаказа. Эффект тот же - без коррупционных доходов и откатов выполнение этих заказов здесь никому не интересно.



Есть другая модель экономики. Когда деньги зарабатываются понемногу и медленно. Как в Европе. Открывается дело с прибылью около 10% год. и существует так долго, что передается по наследству. Но для такой модели нужны две вещи:

- защита прав собственности;

- независимость суда.

И, конечно, отсутствие государственного рейдерства и законодательной вакханалии, когда правила меняются в год по нескольку раз. Но такой модели у нас пока и в помине нет. Хотя можем перейти на нее, если захотим по-настоящему.



Почему же у нас спад?

Потому что мы рубим выгодные отрасли - коррупцию и ее обслуживание - а взамен ничего не создаем.

Вот так.



PS Кто решил, что я несу полную ересь - поинтересуйтесь историческим опытом стран, поднявших свою экономику с помощью легализации азартных игр, проституции и полулегализации наркотиков.

Это всего лишь вопрос приоритетов.