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Почему в России наступил упадок

21.02.2014 18:33 6 4 347 просмотров
Сейчас поговорим о том, о чем не скажут ни в новостях, ни в аналитических статьях, да и вообще ни один облеченный официальным знанием экономист вслух не произнесет. Даже экономист, придерживающийся радикально оппозиционных взглядов.

Пару дней назад Путин лично попросил академиков разработать программу активизации экономического роста в стране. Мне это напоминает сталинскую речь "Братья и сестры..." в начале войны. Академики, которых еще недавно смешивали с грязью и подчиняли минобразу через колено, вдруг стали единственным отрядом спасения. История доказывает, что в нашей стране так бывает.
Но суть не в этом.

Академики не скажут Путину того, что скажу сейчас я. Как ни парадоксально, если бы у президента был, как в старые времена, шут - он сказал бы. Он ведь дурак - ему можно. И мне, значит, тоже можно.

Начнем не с нынешнего спада экономики. Начнем с вопроса: почему раньше был рост?

Обычно отвечают: рост экономики был из-за роста цен на нефть. Хорошо. Но цены на нефть сейчас не падают, а экономика падает.
Тогда, добавляют аналитики, надо учесть ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ, одновременный с ростом цен на нефть. Уже заговорили о ДВОЙНОМ притоке капитала в нулевые годы.
Молодцы, поняли.

Но дальше почему-то никто не развивает мысль. В чем причины притока капитала в нулевые? Разве в самом росте? То есть только в спекуляциях?

Куда приходит капитал? Туда, где его можно максимально увеличить с поправкой на риск. Туда, где инвестора удовлетворяет соотношение риск/доходность.
И вот в Россию, где риск общепризнанно велик - а состоит он в трудно прогнозируемых и управляемых вещах: коррупции, госрейдерстве, отсутствии гарантий прав - приходит капитал. Что это значит?

Это значит, что ДОХОДНОСТЬ на капитал в России в нулевые годы КОМПЕНСИРОВАЛА вышеуказанные риски.

Что это была за доходность? Ясно, что ее уровень должен был быть существенно выше доходности развитых экономик, где вышеупомянутые риски сведены к минимуму - иначе деньги ушли бы в них.
Значит, это была доходность от деятельности, которая ОТСУТСТВУЕТ в развитых экономиках.

С помощью несложных умозаключений мы с вами понимаем, что те самые риски, отличающие Россию от развитых стран, и являются источниками доходов, их компенсирующих!
Другими словами, ЛОКОМОТИВОМ ЭКОНОМИКИ России десять лет являлся не рост нефтяных цен, а две псевдоотрасли: КОРРУПЦИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРУПЦИИ!

Рисковать, приводя деньги в Россию, можно было только получая свою часть от общего коррупционного пирога. И это не только прямой дележ бюджета - это прерогатива властей. Но можно получить за взятку земельный участок для строительства здания или даже предприятия - экономия затрат. Можно за взятку получить выгодный заказ - плюс к прибыли. Можно за откат получить в банк депозит госкорпорации. Можно даже грохнуть потом этот банк вместе с другими предприятиями и остаться безнаказанным - привет Пугачеву.

Отдельной отраслью являлось и обслуживание коррупции - обналичивание, оффшоризация, заказное рейдерство и умышленное банкротство.

Теперь о том, что изменилось.

Во второй половине прошлого года ЦБ начал так называемую чистку банков. Некоторые банки рухнули почти самостоятельно, они все равно упали бы, но чуть позже - как, например, "Пушкино". Но были и те, кого ЦБ безжалостно уничтожил. Прежде всего, это Мастер-банк и Инвестбанк. Они были "убиты" потому, что занимались так называемыми сомнительными операциями.
Попросту обналичивали деньги.
И тогда еще несколько банков рухнули, потому что их владельцы испугались борьбы с обналом. Они поняли, что доходов, покрывающих проблемы бюджетов их банков, будет неоткуда взять.

Таким образом, чисткой банков ЦБ ПОСЯГНУЛ НА ОДИН ИЗ ДВУХ ЛОКОМОТИВОВ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ - обслуживание коррупции!

Сейчас уже стали говорить, что на падение рубля, на замедление экономики повлиял, дескать, "банковский микрокризис", спровоцированный ЦБ с помощью чистки банков. Но своими именами это явление назвали только мы и только сейчас - это фактически ЗАПРЕТ НА ДОХОДНУЮ ОТРАСЛЬ.

Чтоб было понятно: я отношусь к коррупции без фанатизма. Это явление, возникающее в определенных условиях, и исчезающее в определенных условиях. Уберите условия - снизится коррупция.
Но нельзя жрать гамбургеры, лежа на диване, и не толстеть.
Нельзя, имея условия для коррупции, останавливать коррупцию. И уж тем более нельзя останавливать ее обслуживание, без борьбы с самой коррупцией.

Итак, ЦБ подумал, что в какой-то мере победил обнал, а оказалось, что в России многим больше делать нечего.

И в итоге отток капитала за январь превысил 17 млрд долларов - почти четверть от всего оттока за прошлый год!

Помимо этого, сейчас активизировались различные проверки госзаказа. Эффект тот же - без коррупционных доходов и откатов выполнение этих заказов здесь никому не интересно.

Есть другая модель экономики. Когда деньги зарабатываются понемногу и медленно. Как в Европе. Открывается дело с прибылью около 10% год. и существует так долго, что передается по наследству. Но для такой модели нужны две вещи:
- защита прав собственности;
- независимость суда.
И, конечно, отсутствие государственного рейдерства и законодательной вакханалии, когда правила меняются в год по нескольку раз. Но такой модели у нас пока и в помине нет. Хотя можем перейти на нее, если захотим по-настоящему.

Почему же у нас спад?
Потому что мы рубим выгодные отрасли - коррупцию и ее обслуживание - а взамен ничего не создаем.
Вот так.

PS Кто решил, что я несу полную ересь - поинтересуйтесь историческим опытом стран, поднявших свою экономику с помощью легализации азартных игр, проституции и полулегализации наркотиков.
Это всего лишь вопрос приоритетов.

Комментарии 6

romnad  (romnad)
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А ведь автор прав, чёрт побери! Что делать с деньгами в России - акции покупать (становиться бесправным миноритарием)? Ни за что! У нас как раз не компании (в классическом понимании), а коррупционные конторы. Кто и зачем будет делиться живой прибылью с "какими-то" минорами? Открыть бизнес? Попробуйте!):
Недвижимость больше не растёт, новостройки - велик риск недостроя (дольщик ни чем не защищён). Банковский вклад под 11 % годовых? Так падение рубля с лихвой !съело" всю прибыль. Что ещё в России делать деньгам?
Григорий Ювченко  (gramlin)
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Очень интересный взгляд на проблему. Судя по логике автора, амнистирование Сердюкова должно способствовать ускорению экономического роста... увидим ли мы это в статистике?
И.З. Бывших  (Molgl2)
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Амнистирование Сердюкова - шаг скорее политический, более того, он специально совершен во время таких событий, которые напрочь отвлекают от него внимание.
Сейчас важнее общее отношение власти к проблеме коррупции. Судя по антиоффшорному законопроекту и реакции на украинский майдан, гайки продолжат медленно закручивать и Сердюков ничего не изменит. А новой модели роста, по европейскому образцу, взамен не предложено.
Александр  (supеr)
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Я бы немного подправил.
Проблема не в том что борются с коррупцией, а в том что в результате этой самой борьбы
растут издержки на эту самую коррупцию у бизнеса. Из за борьбы с коррупцией коррупционеры
подняли расценки на свои "услуги", а это эквивалентно росту налогов.

Есть на самом деле как минимум еще 1 компонента что влияет на ВВП.
Это потребкредиты.
Раньше население было нетто-заемщиком. Т.е. занимало больше чем отдавала в банк обратно,
с учетом процентов. А теперь этого больше нет.
Например на конец 2010 года 4 трлн руб, годовая стоимость обслуживания этого долга
примерно 1 трлн рублей, но к концу года долг населения вырос до 5.7 трлн.
Т.е. чистыми в 2011 году население получило около 0.7 трлн, что больше 1% ВВП - эти деньги
пошли соответственно на его увеличение, да еще и с мультипликатором.
Далее несколько лет было что-то подобное, но в последнее время скорость роста
потребкредитов снизилась. А это приводит к тому что у населения теперь меньше
свободных денег. Более того теперь уже не банки финансируют спрос населения и
тем самым увеличивают ВВП, а население сокращает свое потребление для того чтобы
финансировать проценты по своим кредитам.
Если кстати остановить в данный момент рост потребительского кредита,
т.е. зафиксировать текущие 10 трлн что должны люди банкам, то это сократит
ВВП как минимум на 4%(без учета мультипликатора), но если это не сделать сейчас,
а попозже, то сокращение ВВП будет еще больше.
И.З. Бывших  (Molgl2)
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Да, Александр, коррупционная составляющая в затратах бизнеса безусловно выросла. Но я в общем-то этого и не отрицаю, говоря что реальная борьба идет не с коррупцией, а с ее обслуживанием! И что нельзя бороться с обналом прежде чем с причинами спроса на обнал. Настоящая борьба с коррупцией начинается с ликвидации условий для нее, с законодательства, с общественного контроля. Обнал бы мог уменьшится в разы к началу обоснованной борьбы с ним и это не стало бы таким резким вмешательством в установившийся порядок.

Насчет потребкредитования похоже что так и есть, но мне трудно оценить такие масштабные процессы, исходя из наличествующей информации. Тем не менее, по-моему, приближается кризис в кредитовании вообще. У нас огромные суммы выданы под госпрограммы, а будут ли у государства доходы, достаточные для погашения и обслуживания?
Александр  (supеr)
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Первопричина кризиса вообще лежит в перекредитованности населения.
Раньше оно(население) было мотором роста экономики, а теперь является тормозом.
Более того если попробовать этот тормоз перевести вновь в режим мотора, то есть риск того что он взорвется.
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