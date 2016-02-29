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Как написать сообщение другому пользователю?

29.02.2016 13:24 19 5 249 просмотров
Сделать это достаточно просто и есть три способа для этого.

1. На форуме
Ищете пост нужного вам пользователя на форуме, возле его ника справа есть стрелочка, при нажатии на нее появится меню в котором есть кнопка "Сообщение"


2. В профиле
Ссылка на написание сообщения находится под фото профиля.


3. В сообщениях
В "Персональных сообщениях" нажимаете кнопку "Новое сообщение" и в поле "Адресат" ввести правильный ник пользователя, которому вы хотите написать. С помощью кнопки "Поиск" вы можете найти нужного адресата.



Комментарии 19

Валера  (Yeti1)
#
Добрый день!Чувствую себя очень тупым(согласно моему нику smile:D ) - уже минут 20 брожу по "службе поддержки",не могу найти,как написать сообщение-вопрос на определённом форуме (сводки с театра военных действий) вообще,а не кому-то персонально smile:o .Спасибо за ответ!
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Валера пишет:
как написать сообщение-вопрос на определённом форуме (сводки с театра военных действий)

Добрый день! Как я вам уже ответила в службе поддержки - вопрос вы можете написать в сообщении в теме. Как написать сообщение в тему - под любой страницей темы есть Форма ответов. пишете туда вопрос, нажимаете Отправить.
Минут через 10-15 напишу подробный мануал с картинками в новом посте )
Валера  (Yeti1)
#
Очень прошу - не вижу кнопки отправить smile:o (Форму ответов нашёл smile:D )
Сергей Олевский  (OSU)
#
Здравствуйте.
Возможно, вопрос несколько не по теме.
Мне пришло сообщение: "Уважаемый абонент, здравствуйте! Ответили по данному поводу вам в ЛС".
Посмотрел список своих сообщений на сайте - там пусто. Где можно увидеть данное сообщение?
Спасибо!
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Сергей Олевский пишет:
Здравствуйте.
Возможно, вопрос несколько не по теме.
Мне пришло сообщение: "Уважаемый абонент, здравствуйте! Ответили по данному поводу вам в ЛС".
Посмотрел список своих сообщений на сайте - там пусто. Где можно увидеть данное сообщение?
Спасибо!

Вы уже обратились в Службу поддержки, давайте продолжим диалог именно там)
Roman Tchumakov
#
Добрый день. В ответ на мой отзыв, Банк Киви написал "Пожалуйста, напишите свой номер телефона в ЛС, чтобы мы могли провести проверку."

Не могу понять как отправить личное сообщение банку. Поиск нику "Банк Киви" ничего не находит.
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Цитата
Roman Tchumakov пишет:
Добрый день. В ответ на мой отзыв, Банк Киви написал "Пожалуйста, напишите свой номер телефона в ЛС, чтобы мы могли провести проверку."

Не могу понять как отправить личное сообщение банку. Поиск нику "Банк Киви" ничего не находит.


http://www.banki.ru/blog/Shihana/7509.php здесь подробно описано как действовать в вашей ситуации)
Наталья Г  (nomoswey)
#
Не могу ответить на сообщение, просят подтвердить номер телефона, а он уже есть в профиле.
Марина Гайчук  (marval)
#
Здравствуйте как подтвердить номер телефона в профиле что бы писать сообщения?
Ovarb  (ovarb)
#
Внезапно перестали отвправляться личные сообщения. Не могу продолжить уже начатый диалог. Требуется подтверждённый номер телефона, но механизма подтверждения нигде не видно.
Юлия Рыбакова  (JeS_r)
#
Приносим извинения за временные неудобства, работаем над устранением этой проблемы. В ближайшее время в профиле появится возможность самостоятельного подтверждения номера телефона для уже зарегистрированных пользователей и личные сообщения станут вновь доступны
Вадим Васильев  (warlock_hostel5)
#
Здравствуйте! Будет ли какое-ндь уведомление о том что подтверждение номера заработало? И еще, указал я свой основной номер и теперь он будет в моем профиле постоянно отображаться?
sazhenkov  (sazhenkov)
#
Добрый день!
Не могу отправить личное сообщение пользователям по причине отсутствия подтверждения номера телефона. Пытаюсь подтвердить, сайт выдает, что пользователь подтвержден.
Прошу помочь.
dostoevsky.is.great  (dostoevsky.is.great)
#
Здравствуйте. Не могу отправить личное сообщение, появляется: "Вы не можете отправить ещё одно личное сообщение сегодня". Как с этим бороться?
Дед Мороз  (DEADq1)
#
Сейчас уже апрель, а подтверждение так и некуда вписать, хотя смс пришла
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Уважаемые пользователи!

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