Как написать сообщение другому пользователю?

Сделать это достаточно просто и есть три способа для этого.
1. На форуме
Ищете пост нужного вам пользователя на форуме, возле его ника справа есть стрелочка, при нажатии на нее появится меню в котором есть кнопка "Сообщение"
2. В профиле
Ссылка на написание сообщения находится под фото профиля.
3. В сообщениях
В "Персональных сообщениях" нажимаете кнопку "Новое сообщение" и в поле "Адресат" ввести правильный ник пользователя, которому вы хотите написать. С помощью кнопки "Поиск" вы можете найти нужного адресата.
Комментарии 19
как написать сообщение-вопрос на определённом форуме (сводки с театра военных действий)
Добрый день! Как я вам уже ответила в службе поддержки - вопрос вы можете написать в сообщении в теме. Как написать сообщение в тему - под любой страницей темы есть Форма ответов. пишете туда вопрос, нажимаете Отправить.
Минут через 10-15 напишу подробный мануал с картинками в новом посте )
Очень прошу - не вижу кнопки отправить (Форму ответов нашёл )
Сорри, кнопка называется Ответить )
http://www.banki.ru/blog/Shihana/7683.php
Возможно, вопрос несколько не по теме.
Мне пришло сообщение: "Уважаемый абонент, здравствуйте! Ответили по данному поводу вам в ЛС".
Посмотрел список своих сообщений на сайте - там пусто. Где можно увидеть данное сообщение?
Спасибо!
Здравствуйте.
Возможно, вопрос несколько не по теме.
Мне пришло сообщение: "Уважаемый абонент, здравствуйте! Ответили по данному поводу вам в ЛС".
Посмотрел список своих сообщений на сайте - там пусто. Где можно увидеть данное сообщение?
Спасибо!
Вы уже обратились в Службу поддержки, давайте продолжим диалог именно там)
Не могу понять как отправить личное сообщение банку. Поиск нику "Банк Киви" ничего не находит.
Добрый день. В ответ на мой отзыв, Банк Киви написал "Пожалуйста, напишите свой номер телефона в ЛС, чтобы мы могли провести проверку."
Не могу понять как отправить личное сообщение банку. Поиск нику "Банк Киви" ничего не находит.
http://www.banki.ru/blog/Shihana/7509.php здесь подробно описано как действовать в вашей ситуации)
Не могу отправить личное сообщение пользователям по причине отсутствия подтверждения номера телефона. Пытаюсь подтвердить, сайт выдает, что пользователь подтвержден.
Прошу помочь.
Данный блог исключительно информационный.
При возникновении любых проблем, связанных с использованием портала, просьба обращаться в СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ, чтобы мы могли вам помочь.