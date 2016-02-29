Как написать сообщение другому пользователю?

Сделать это достаточно просто и есть три способа для этого.Ищете пост нужного вам пользователя на форуме, возле его ника справа есть стрелочка, при нажатии на нее появится меню в котором есть кнопка "Сообщение"Ссылка на написание сообщения находится под фото профиля.В "Персональных сообщениях" нажимаете кнопку "Новое сообщение" и в поле "Адресат" ввести правильный ник пользователя, которому вы хотите написать. С помощью кнопки "Поиск" вы можете найти нужного адресата.