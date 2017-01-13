рубрика "Карта к празднику"

и снова с вамиПоследние два месяца перед Новым Годом выдались очень насыщенными, поэтому блог оказался немного запущенным.К Старому Новому Году хочу исправиться.Поздравляю всех форумчан и редакцию портала с Новым Годом! Желаю здоровья, успехов и исполнения желаний!Заодно хочу поблагодарить еще раз всех, кто в прошлом году пополнял мою коллекцию. Мне очень приятно, что многие из моих читателей настолько увлеклись этим делом, что теперь уже постоянно собирают карты со своих друзей и знакомых. Спасибо Вам!Ну и естественно карточные иллюстрации. Самыми распространёнными картами к Новому году естественно являются подарочные карты.Но не могу не поделиться тремя нестандартными в изготовлении картами Банка Авангард. Эти карты были выпущены в декабре 2002 года к Новому 2003 году и в принципе отличаются от обычных карт Банка того периода только именем на карте, зато каким!С Новым Годом! HAPPY NEW YEAR!