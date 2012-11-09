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О душе

09.11.2012 20:09 2 1 349 просмотров
Ученым удалось, наконец, получить ответ на вопрос, есть ли жизнь после смерти. Доктор Стюарт Хамерофф из Аризонского университета поведал о научной теории, которая доказывает существование бессмертной души и загробной жизни.

Он называет людей "квантовыми компьютерами", главной программой которых является сознание. После смерти квантовые частицы, из которых состоит душа, покидают тело и отправляются в космос, навечно становясь частью Вселенной, считает Стюарт Хамерофф.

Иными словами, после гибели тела человеческое сознание не умирает, а становится частью вселенского информационного поля. По словам британского физика Роджера Пенроуза, помогавшего американцу с исследованием, частички человеческой души находятся в специальных микротрубочках, расположенных в клетках головного мозга. Пенроуз и Хамерхофф утверждают, что наше сознание является результатом процессов, происходящих в этих микротрубочках.

"Таким образом, человеческая душа – это нечто большее, чем просто взаимодействие нейронов головного мозга. Она состоит из самой ткани Вселенной и, вероятнее всего, существует с незапамятных времен. Возможно, Сознание пребывало в космосе еще до возникновения Земли", — считает Стюарт Хамерофф.

В качестве подтверждения своей теории ученые приводят впечатления людей, переживших клиническую смерть. Часто последние говорят о том, что видели яркий свет и стремительно летели по какому-то тоннелю. Исследователи считают, что в этот момент квантовая информация, содержащаяся в микротрубочках, передавалась в космос, а затем, когда врачам удавалось "воскресить" человека, стремительно возвращалась обратно.

Разумеется, теория Хамероффа и Пенроуза была неоднозначно встречена ученым сообществом, однако опровергнуть их доводы пока никто не смог.
http://www.smi.ru/news/txt/?id=262&da_id=200334

Комментарии 2

axtrace  (axtrace)
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Во-первых, не понятно, какое отношение имеет тема вашего сообщения к банки.ру

Во-вторых, то, что некоторые люди "видели яркий свет и стремительно летели по какому-то тоннелю" в состоянии клинической смерти никак не говорит о том, что "квантовая информация, содержащаяся в микротрубочках, передавалась в космос, а затем, когда врачам удавалось "воскресить" человека, стремительно возвращалась обратно". Это может быть объяснено и тысячей других причин. Нужны опыты, полученные научным методом. Я могу предположить, что тоже самое может быть вызвано строением мозга и особенностями передачи электрического сигнала в мозге.

В-третьих, то, что "опровергнуть их доводы пока никто не смог" также ни о чем не говорит. Никто долгое время не опровергал, что земля держиться на черепахе и слоне. Но это не так, ведь верно?

В общем, я не понял, о чем вообще эта статья
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D кому, как не представителям банковского сообщества о душе то думать?
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