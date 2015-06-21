Как поступить со счётом и картой при смене фамилии?

Короткий ответ: обратиться в банк и заполнить специальную форму. Контролировать процесс до конца, т.к. могут быть проблемы.



Длинный ответ.



Изменение фамилии (например, в результате брака) приводит к необходимости замены многих документов. При этом не стоит забывать и об отношениях с банком: при любом обращении в банк по поводу своего счёта клиент должен быть идентифицирован, то есть вам придётся показать свой паспорт, чтобы сотрудник банка точно знал, с кем имеет дело. Если в паспорте оказывается не та фамилия, что указана в базе данных банка, будут проблемы.



Вопрос с изменением данных, связанных со счётом, теоретически решается просто. В каждом банке есть специальная форма «Заявление на изменение персональных данных», которую надо заполнить и отдать сотруднику. Кроме того, естественно, придётся показать оригиналы документов, подтверждающих изменение фамилии: новый паспорт и свидетельство о регистрации брака (или другой документ, если фамилия изменена не из-за брака). Сотрудник сделает копии этих документов, после чего изменения будут внесены в базу данных банка.



На практике часто возникают проблемы из-за некомпетентности и лени сотрудников и неправильной организации процесса в самом банке. Например, если клиент имеет несколько счетов и карт в данном банке, доступ в интернет-банк, а также общий договор на обслуживание, может получиться так, что часть продуктов будут переведены на новую фамилию, а часть - нет. Проблему придётся решать самому клиенту, обращаясь в службу поддержки, сочиняя различные заявления в конкретное отделение банка и более высокому начальству и т.п. Поэтому надо планировать, что замена персональных данных может занять какое-то время. Вполне возможно, что есть смысл заранее снять деньги (если счета не срочные и потерь на процентах не возникнет). В лучшем случае эти опасения не оправдаются и всё пройдёт гладко, в худшем - вы не потеряете нервы и доступ к деньгам.



Как вариант, можно разорвать договор с банком ещё при старой фамилии, а после получения новой заключить его снова - уже по новым документам. В этом случае точно не возникнет никаких проблем. Конечно, такой подход применим, если он не грозит потерей каких-либо серьёзных процентов по счетам, бонусов и т.п. и вас не смущают расходы на выпуск новых карт.



Отдельная проблема - получение зарплаты, стипендии и других платежей на счёт, зарегистрированный на старые документы (на «зарплатную карту»). Если работодатель или ВУЗ уже знает вашу новую фамилию, а банк - ещё нет, платёж может быть заблокирован «до выяснения». Поэтому пускать этот процесс на самотёк нельзя: как только поменяете фамилию и получите новые документы, как можно быстрее обратитесь в свою бухгалтерию за инструкциями. Скорее всего, вас пошлют в банк, где надо будет быстро провести все процедуры.



Стоит понимать, что перевыпуск карты по случаю изменения фамилии может быть платным, так как рассматривается банком как замена карты по желанию клиента (не хочешь платить - не меняй фамилию, никто ж не заставляет). Это зависит от тарифов банка.



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