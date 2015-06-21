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Как поступить со счётом и картой при смене фамилии?

21.06.2015 20:00 9 74 853 просмотра
Короткий ответ: обратиться в банк и заполнить специальную форму. Контролировать процесс до конца, т.к. могут быть проблемы.

Длинный ответ.

Изменение фамилии (например, в результате брака) приводит к необходимости замены многих документов. При этом не стоит забывать и об отношениях с банком: при любом обращении в банк по поводу своего счёта клиент должен быть идентифицирован, то есть вам придётся показать свой паспорт, чтобы сотрудник банка точно знал, с кем имеет дело. Если в паспорте оказывается не та фамилия, что указана в базе данных банка, будут проблемы.

Вопрос с изменением данных, связанных со счётом, теоретически решается просто. В каждом банке есть специальная форма «Заявление на изменение персональных данных», которую надо заполнить и отдать сотруднику. Кроме того, естественно, придётся показать оригиналы документов, подтверждающих изменение фамилии: новый паспорт и свидетельство о регистрации брака (или другой документ, если фамилия изменена не из-за брака). Сотрудник сделает копии этих документов, после чего изменения будут внесены в базу данных банка.

На практике часто возникают проблемы из-за некомпетентности и лени сотрудников и неправильной организации процесса в самом банке. Например, если клиент имеет несколько счетов и карт в данном банке, доступ в интернет-банк, а также общий договор на обслуживание, может получиться так, что часть продуктов будут переведены на новую фамилию, а часть - нет. Проблему придётся решать самому клиенту, обращаясь в службу поддержки, сочиняя различные заявления в конкретное отделение банка и более высокому начальству и т.п. Поэтому надо планировать, что замена персональных данных может занять какое-то время. Вполне возможно, что есть смысл заранее снять деньги (если счета не срочные и потерь на процентах не возникнет). В лучшем случае эти опасения не оправдаются и всё пройдёт гладко, в худшем - вы не потеряете нервы и доступ к деньгам.

Как вариант, можно разорвать договор с банком ещё при старой фамилии, а после получения новой заключить его снова - уже по новым документам. В этом случае точно не возникнет никаких проблем. Конечно, такой подход применим, если он не грозит потерей каких-либо серьёзных процентов по счетам, бонусов и т.п. и вас не смущают расходы на выпуск новых карт.

Отдельная проблема - получение зарплаты, стипендии и других платежей на счёт, зарегистрированный на старые документы (на «зарплатную карту»). Если работодатель или ВУЗ уже знает вашу новую фамилию, а банк - ещё нет, платёж может быть заблокирован «до выяснения». Поэтому пускать этот процесс на самотёк нельзя: как только поменяете фамилию и получите новые документы, как можно быстрее обратитесь в свою бухгалтерию за инструкциями. Скорее всего, вас пошлют в банк, где надо будет быстро провести все процедуры.

Стоит понимать, что перевыпуск карты по случаю изменения фамилии может быть платным, так как рассматривается банком как замена карты по желанию клиента (не хочешь платить - не меняй фамилию, никто ж не заставляет). Это зависит от тарифов банка.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 9

Иван  (anubis)
#
на практике современные люди не меняют фамилии, тем более из-за брака
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
на практике современные люди не меняют фамилии, тем более из-за брака

Van


Современные люди даже пол меняют, не то что фамилию.
Слава  (slavic)
#
А что делать, если у человека меняется не имя и фамилия, а их написание латиницей (в загранпаспорте) из-за постоянных изменений правил нашей ФМС. Например, при следующей смене загранпаспорта имя будет написано по-другому. Все банковские карты будут подлежать замене? За мой счёт?
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
А что делать, если у человека меняется не имя и фамилия, а их написание латиницей (в загранпаспорте) из-за постоянных изменений правил нашей ФМС. Например, при следующей смене загранпаспорта имя будет написано по-другому. Все банковские карты будут подлежать замене? За мой счёт?

Слава


Самый простой вариант - при подаче заявления на загран написать отдельное заявление на сохранение написания имени-фамилии по-старому. Не знаю, как сейчас, но у меня недавно сработало.

Опять же, оцените, насколько вам нужно, чтобы фамилии в загране и на карте совпадали. Я не могу припомнить случай, когда мне это было бы необходимо. Разве что на азиатских авиарейсах могут прицепиться, но не знаю, не летал там.
Игорь Кирилюк  (MobileBlack)
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Тинькофф - смена фамилии и перевыпуск карты - 10 минут на заполнение заявление + отправка емейлом и 15 минут - встреча с курьером smile:)
mals105  (mals105)
#
Как поступить со счётом и картой при смене фамилии?
Короткий ответ: Подать заявление в банк.
Длинный ответ: Нууууу, наверное, надо подать заявление в банк, по-крайней мере, мне так кажется
Браво, г-н Ейсков, вы опять на высоте.
Александр  (AlexandrNic)
#
Цитата

<br />Длинный ответ: Нууууу, наверное, надо подать заявление в банк, по-крайней мере, мне так кажется

mals105


Неверно. Длинный ответ: Подать заявление в банк. Затем, позвонить в банк. Потом сходить и написать еще пару заявлений. Спустя 30 дней подать претензию. И т. д. и т.п. ))) Во всяком случае в сбербанке это работает именно так. Недавно брат менял паспорт по возрасту, так вот, даже эта простейшая ситуация решалась банком более месяца и не с первого заявления. Так что Ейсков совершенно правильно твердит "не пускайте дело на самотёк".
Ирина Кошелева  (mirpul)
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Заменяю дебетовую карту в сбербанке из-за смены фамилии. Такая путаница сразу. я не могу узнать даже баланс своей карты, не могу проводить никакие операции по ней. Не могу заново зарегистрироваться в Сбербанк онлайне потому что самой карты у меня нет.
Лилия Исеева  (Lilchik)
#
Всё же непонятно, фамилия изменяется в день регистрации брака, есть еще 30 дней на срок замены паспорта, а скажем у банка прописано в договоре предупредить о смене фамилии, паспорта в течение 10 дней. Вопрос: я что должна предупредить банк о смене фамилии, а потом еще и о смене паспорта?
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