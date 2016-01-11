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Как вернуть ошибочно полученные на счёт деньги?

10.01.2016 20:00 18 18 558 просмотров
Короткий ответ: быстро, не анонимно и безналично.

Длинный ответ.

Ранее я писал о том, как вернуть переведённые куда-то по ошибке деньги. Эта ситуация имеет иногда не очень простое, но в целом возможное решение. Но в жизни случаются и прямо противоположные истории: на ваш счёт поступает сумма (иногда крупная), которую вы не ждали и не должны были получить. Как бы ни хотелось считать эти деньги «подарком судьбы», лучше не рисковать, нарушая закон и правила приличия, а вернуть их отправителю. Но тут есть несколько тонкостей, о которых стоит сказать отдельно.

«Ошибочное» поступление денег на ваш счёт может оказаться не ошибкой, а попыткой мошенничества. Соответствующих схем как минимум несколько, описывать их здесь не буду, чтобы не вводить в соблазн. Общее у них одно: выполняя просьбы отправителя-мошенника, вы лишитесь не только случайно полученной суммы, но и своих денег. А в худшем случае, сами получите проблемы с законом.

Поэтому, если ошибочные деньги получены от незнакомого человека или организации, первым делом сообщите об этом в банк. Через форму связи в интернет-банке или в отделении напишите заявление, в котором проинформируйте банк об ошибочно полученных средствах, указав все возможные подробности: день и время получения, сумму, реквизиты отправителя (если можете их видеть). В конце напишите, что не претендуете на получение этих средств и просите банк вернуть их отправителю по имеющимся у банка реквизитам. В ответ банк либо молча спишет деньги обратно, либо обратится к вам с разъяснениями относительно ваших дальнейших действий (например, может оказаться, что заявления через интернет-банк недостаточно и надо написать его на бумаге и т.п.).

Может получиться, что банк не знает реквизитов отправителя денег и не в состоянии их вернуть. Например, деньги вносились наличными через банкомат, терминал или даже через кассу (зная только имя и паспортные данные отправителя, банк не может переслать ему деньги - нужен номер счёта). В любом случае, ваше заявление «прикрывает» вас от возможных негативных последствий и подтверждает, что вы честно пытались вернуть деньги.

Если «автоматически» вернуть платёж не удалось, придётся ждать, пока к вам обратится пострадавший (или «пострадавший»). Предпринимать какие-либо усилия для его поиска вы не обязаны, но если хотите, можете попробовать найти человека в социальных сетях или сайт организации. Будьте осторожны: при отсутствии навыков работы с информацией в интернете можно найти кого-то не того и отдать деньги совершенно постороннему человеку. Поэтому если не уверены в своих способностях частного детектива, не пытайтесь.

Допустим, человек нашёлся: позвонил или написал вам сам с просьбой как можно быстрее вернуть деньги. Обратите внимание на список того, что в этом случае делать нельзя:

- снимать деньги наличными и передавать анонимному «пострадавшему» (даже если он знает точную сумму, время перевода и т.п.). Это может быть способ обналички украденных денег, в котором «крайним» в глазах полиции окажетесь вы;

- ничего не спрашивая переводить деньги по реквизитам, предоставленным «пострадавшим» удалённо - по телефону или интернету. Вы не знаете, кто «на другом конце» телефонной линии или за компьютером, имеет ли он какое-то отношение к этим деньгам или просто откуда-то узнал о вашей ситуации (например, в сговоре с сотрудником банка). Даже если это полноценные банковские реквизиты, ваш перевод будет выглядеть как добровольная передача средств, никак не связанная с предыдущей ошибкой. И через день может появиться второй «пострадавший», якобы «настоящий», и снова потребовать у вас возврата денег;

- сообщать кому-либо какие-либо данные о ваших счетах, картах, приходящих от банка смсках и т.п. Какими бы причинами такие просьбы ни объяснялись, даже очень убедительными. Конечно, не давать «пострадавшему» доступа в ваш интернет-банк или мобильный банк (совет кажется очевидным и глупым, но таких случаев полно). Вы не должны давать другой стороне никакой личной информации, это другая сторона должна дать её вам или вашему банку.

Что же делать надо?

В общих словах, ваша задача - максимально точно идентифицировать пострадавшего и зафиксировать факт возврата денег через банк. У отправителя на руках должно быть однозначное подтверждение проведения платежа: выписка с его счёта, чек из банкомата или терминала, квитанция из кассы банка и т.п. Не копия, не скан, присланный по интернету. Себе вы можете сделать копию, на которой видны номер документа, сумма, дата, подпись сотрудника банка (если она там есть) и пр.

Попросите человека написать вам письмо (желательно от руки) с изложением обстоятельств ошибочного перечисления и просьбой вернуть деньги. В письме он должен также указать реквизиты для возврата - только номер счёта в банке, открытый на его имя или номер карты, но не интернет-кошелёк или наличные! В случае, если он даёт номер карты, попросите её показать, чтобы убедиться, что это его карта (на ней должно быть его имя). Кроме того, в письме должно быть сказано, что расходы по возврату денег вы можете компенсировать из самих этих денег.

Получив подтверждение личности пострадавшего и его письменную просьбу вернуть деньги, переведите ему ошибочно полученные средства за минусом банковской комиссии по указанным им реквизитам. В «Описании платежа» укажите: «Возврат ошибочно полученной суммы от такого-то числа, п/п № такой-то (если оно было)». Сообщите в банк, что вопрос исчерпан, сумма возвращена.

Понятно, что не всегда возможно выполнить всю эту процедуру полностью. Отправитель может жить в другом городе и не иметь возможности передать вам бумажное письмо, показать чек и т.п. Постарайтесь в любом случае как можно точнее его идентифицировать и зафиксировать все ваши отношения - письма, звонки и т.п. Попросите его сделать селфи с чеком или копией платёжки и паспортом, открытым на странице с фотографией. Для возврата денег используйте только реквизиты банковского счёта, чтобы средства поступили в адрес конкретного человека с подтверждёнными личными данными - в случае чего его будет легко найти.

Если вы лично знакомы с пострадавшим и уверены, что с его стороны это именно ошибка, конечно, всё можно сильно упростить: достаточно вернуть деньги на счёт, не забыв указать в платёжке, что это возврат ошибочно поступивших средств.

Напоследок, пожалуйста, ещё раз прочитайте пункт о том, чего делать нельзя. Это - главное, этим правилам надо следовать неукоснительно. Сами же действия по возврату можно адаптировать под конкретную ситуацию, используя советы выше в качестве основы.

PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.

Комментарии 18

romeo13  (romeo13)
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Переведите мне пару лямов "случайно" smile:)
TheUser  (TheUser)
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И зачем это все? Просто не трогать эти деньги, свой банк уведомить об ошибочном зачислении и пусть пострадавший сам с банками разбирается. Вообще, откуда это пострадавший знает мои контактные данные? Самому только через суд возвращать. Я не обязан принимать селфи как документ.
ivan223  (ivan223)
#
Какие будут последствия, если не возвращать? подержать три года, а потом потратить smile:D
Аркадий  (arkadijs)
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А нельзя ограничиться просто заявлением в банк, что это неожиданное для меня зачисление и его можно вернуть, а пострадавшего отправить разбираться с банком. Пусть банку селфи с паспортом посылает, а не мне.
Аркадий  (arkadijs)
#
Кстати, а если деньги поступят на пополняемый вклад, не допускающий досрочного изъятия, то вообще только банк сможет их вернуть. Не самому же вклад закрывать целиком досрочно из-за этого!
probkovorot  (probkovorot)
#
Цитата
В случае, если он даёт номер карты, попросите её показать, чтобы убедиться, что это его карта (на ней должно быть его имя).
Никаких номеров карты, только номер счета.
Кстати, не раскрыта тема оплаты комиссии за возвратных платеж, по номеру карты это обычно 1.5%, по номеру счета - от 0-10р до 1% от суммы.
Алексей  (yaffil)
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Не вводите людей в заблуждение, что то получается клиент всем должен что то, а банк как получатель прибыли не должен вообще ничего делать. Тут 2 варианта:
1. Если не напрягает - забить, подождать 2 года и можно снимать
2. Если напрягает сумма - написать заявление в банк и допытываться чтобы как минимум поставили ограничение на эту сумму (чтобы случайно не снять) а вообще обязаны исправить ошибку.

Есть конечно и 3й вариант, но тут надо очень много получить, обналичить или перевести и валить из страны smile:D
Валентин  (RedAlert1982)
#
Цитата
Есть конечно и 3й вариант, но тут надо очень много получить, обналичить или перевести и валить из страны smile:D


Ага, а потом попасть в заголовок новости на этом сайте. smile:D
mote  (mote)
#
Цитата
ivan223 пишет:
Какие будут последствия, если не возвращать? подержать три года, а потом потратить smile:D

Это с чего такой вывод возник?
Михаил Михайлов  (953sma19)
#
Цитата
Попросите его сделать селфи с чеком или копией платёжки и паспортом, открытым на странице с фотографией.

Ага, и с газетой The Times в руке, чтобы зафиксировать дату.
Совет должен быть таким: Ни в коем случае не надо заниматься не своим делом.
Есть отправитель и два банка. Вот пусть они и разбираются между собой. Причем здесь вы?!
Андрей Рыжов  (Anry2015)
#
Цитата
Аркадий пишет:
Кстати, а если деньги поступят на пополняемый вклад, не допускающий досрочного изъятия, то вообще только банк сможет их вернуть. Не самому же вклад закрывать целиком досрочно из-за этого!

Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета(как вклады,так и текущие счета 40817 и 42301,а также на карты бм{у карт бм общий счёт,начинающийся на 3,но в назначении платежа нужно дополнительно явно указать что-то типа карта номер}),так как для перевода на счёт нужно указать фамилию,имя и отчества получателя.
А вот перевод с карты на карту по номеру может и не требовать указания получателя.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Цитата
Андрей Рыжов пишет:

Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета


Видимо, есть некое недопонимание, что такое "ошибочно полученные" деньги. Речь не об ошибке в реквизитах, неправильном номере счёта и т.п. Живой пример с форума: мужик хотел сдать в аренду гараж коммерсу, договорился на 30 тыс. руб. (точную сумму не помню, будем считать, что так), дал реквизиты, а тот случайно перевёл 150 тыс. руб. (перепутал адресата платежа). Теперь просит вернуть разницу наличными. С т.з. банка никакой ошибки нет, это обычный перевод со счёта на счёт, со всеми правильно указанными реквизитами. Но "по жизни" - это ошибка, которую надо как-то исправить. Получатель - честный, готов вернуть разницу, но опасается, что здесь может быть какая-то разводка и спрашивает, как это лучше сделать. Собственно, заметка - ответ на этот вопрос.
Андрей Рыжов  (Anry2015)
#
Цитата
Артём Ейсков пишет:
Цитата
Андрей Рыжов пишет:

Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета


Видимо, есть некое недопонимание, что такое "ошибочно полученные" деньги. Речь не об ошибке в реквизитах, неправильном номере счёта и т.п. Живой пример с форума: мужик хотел сдать в аренду гараж коммерсу, договорился на 30 тыс. руб. (точную сумму не помню, будем считать, что так), дал реквизиты, а тот случайно перевёл 150 тыс. руб. (перепутал адресата платежа). Теперь просит вернуть разницу наличными. С т.з. банка никакой ошибки нет, это обычный перевод со счёта на счёт, со всеми правильно указанными реквизитами. Но "по жизни" - это ошибка, которую надо как-то исправить. Получатель - честный, готов вернуть разницу, но опасается, что здесь может быть какая-то разводка и спрашивает, как это лучше сделать. Собственно, заметка - ответ на этот вопрос.

Вообще-то такая сдача гаража называется незаконное предпринимательство и платёж с таким назначением банк не проведёт(а вот если не указывать назначение
и коммерс отправит деньги как физ.лицо,то шанс есть).
И как в таких случаях вернуть сумму стороны сами договорятся.
Ведь тут статься про физических лиц,а не индивидуальных предпринимателей.

Но предположим,что всё было оформлено честно
и ип оформил как полагается счёт 4070,а не
обманывал всех через 40817 или 42301.
Что делать?Ип через бизнесонлайн или
лично съездив банк ,получает платежное поручение,
в которым указаны реквизиты счёта
(бик,кс и наименование банка плательщика,
а также счёт плательщика),фио и если есть инн,
отправляет по этих реквизитам платёж
с указанием возврат средств.Банк с ип снимает комиссию
за данный платёж.В принципе ип может потребовать от плательщика
компенсировать данную комиссию,но таких случаев я не знаю.
Однажды был похожий случай в апреле-мае прошлого года.
Из-за временных трудностей фирма,в которой я работаю курьером,
наличными в конце апреля оплатила долг DHL(с деньгами в DHL ездил я),
а потом по ошибке из-за несогласованности действий офис-менеджера
и бухгалтера по банкам фирма вторично оплатила долг.Потом,когда ситуация
прояснилась-выставили акт сверки и в итоге сумму сумму вернули
(я,когда ездил в один из банков,забрал выписку
и несколько платёжных поручений, включая
входящее о возврате излишне перечисленных средств).
Андрей Рыжов  (Anry2015)
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Правда,если физ.лицо по глупости оплачивало счёт со вклада,не допускающего пополнение,
то физ.лицо должно написать письмо,куда вернуть средства.Чтобы у банка не было
бы вопросов,почему получали деньги с одного счёта,а вернуть хотим на другой.
Михаил Михайлов  (953sma19)
#
Цитата
Артём Ейсков пишет:
Цитата
Андрей Рыжов пишет:

Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета


Видимо, есть некое недопонимание, что такое "ошибочно полученные" деньги. Речь не об ошибке в реквизитах, неправильном номере счёта и т.п. Живой пример с форума: мужик хотел сдать в аренду гараж коммерсу, договорился на 30 тыс. руб. (точную сумму не помню, будем считать, что так), дал реквизиты, а тот случайно перевёл 150 тыс. руб. (перепутал адресата платежа). Теперь просит вернуть разницу наличными. С т.з. банка никакой ошибки нет, это обычный перевод со счёта на счёт, со всеми правильно указанными реквизитами. Но "по жизни" - это ошибка, которую надо как-то исправить. Получатель - честный, готов вернуть разницу, но опасается, что здесь может быть какая-то разводка и спрашивает, как это лучше сделать. Собственно, заметка - ответ на этот вопрос.

Ну, это явная разводка. Коммерсу нужны наличные, или он хочет отнять гараж у мужика.
Тот, кто хоть день проработал в бухгалтерии знает, что в назначении платежа указываются:
- номер договора,
- номер счета,
- наименование товара, работы, услуги,
- количество товара или срок оказания услуги (аренда гаража за 12.2015),
- сумма НДС.
Если в платежке вместо аренды гаража указано: "За листовую сталь", пусть коммерс отзывает платежку в установленном порядке.
И в отношениях между контрагентами есть железное правило: Если деньги пришли по безналу они НИКОГДА не возвращаются наличными. А этот коммерс, наверное, инопланетянин.
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Какой договор? Какой НДС? Оплата со счёта то ли ИП, то ли физика на счёт физика "в чёрную". В назначении платежа наверняка какой-нибудь "перевод средств" и т.п., без упоминания гаража. Вы ещё скажите, что получатель будет налоги платить ) Как не в России живёте )

Наверняка достаточно невинная разводка - просто хочется налички. Поэтому я и пишу, что наличкой нельзя возвращать.
Михаил Михайлов  (953sma19)
#
Цитата
Артём Ейсков пишет:
Какой договор? Какой НДС? Оплата со счёта то ли ИП, то ли физика на счёт физика "в чёрную". В назначении платежа наверняка какой-нибудь "перевод средств" и т.п., без упоминания гаража. Вы ещё скажите, что получатель будет налоги платить ) Как не в России живёте )
Наверняка достаточно невинная разводка - просто хочется налички. Поэтому я и пишу, что наличкой нельзя возвращать.

Артем, с интересом прочел Вашу статью. Не обижайтесь на мои замечания.
Просто из той ситуации, которую Вы привели, можно сделать очевидный вывод.
Либо делай все по закону (как в России часто не делают) и плати налоги, либо нельзя светиться с оплатой. Надо получать наличкой. Ведь Росфинмониторинг отслеживает все платежи, и ФНС не дремлет.
Ведь коммерсу, для того, чтобы принять этот платеж на расходы, нужна четкая формулировка за что он произведен. Да и банк обязан отслеживать назначение платежа по 115-ФЗ.
Так что есть явная тенденция - если отношения не между двумя физиками, а между физиком и юриком (ИП), гораздо проще все оформить официально, а арендную плату увеличить на сумму НДФЛ. А тогда в назначении платежа будет все, что я перечислил. И возврат пойдет без проблем. Естественно, под эту деятельность любой нормальный человек заведет отдельный счет. Во всяком случае, не будет пользоваться счетом вклада.
Поздравляю Вас с Рождеством!
Элла М  (maella)
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Здравствуйте, Артем! А как правильно поступить в нашей ситуации?
Есть договор с фирмой, которая за выполнение наших работ должна скажем 100 т.р., но она вдруг перечисляет нам (якобы ошибочно) 150т.р. и просит 50 т.р вернуть ей, но НА ДРУГОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ. Письмо написано, мы на УСН 6%, Все доходы поступившие к нам облагаются 6%, если бывают ошибочные зачисления, то письмо прикладываем и возвращаем. Но тут мне что-то не нравится, во-первых сумма внушительная, за возврат деньги банк возьмет и во-вторых, не схема ли эта какая-то? В принципе, если нам за это ничего не грозит, мне все равно, я и верну куда просят, но с удержанием расходов. Но как посоветуете Вы?
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