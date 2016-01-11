Как вернуть ошибочно полученные на счёт деньги?

Короткий ответ: быстро, не анонимно и безналично.
Длинный ответ.
Ранее я писал о том, как вернуть переведённые куда-то по ошибке деньги. Эта ситуация имеет иногда не очень простое, но в целом возможное решение. Но в жизни случаются и прямо противоположные истории: на ваш счёт поступает сумма (иногда крупная), которую вы не ждали и не должны были получить. Как бы ни хотелось считать эти деньги «подарком судьбы», лучше не рисковать, нарушая закон и правила приличия, а вернуть их отправителю. Но тут есть несколько тонкостей, о которых стоит сказать отдельно.
«Ошибочное» поступление денег на ваш счёт может оказаться не ошибкой, а попыткой мошенничества. Соответствующих схем как минимум несколько, описывать их здесь не буду, чтобы не вводить в соблазн. Общее у них одно: выполняя просьбы отправителя-мошенника, вы лишитесь не только случайно полученной суммы, но и своих денег. А в худшем случае, сами получите проблемы с законом.
Поэтому, если ошибочные деньги получены от незнакомого человека или организации, первым делом сообщите об этом в банк. Через форму связи в интернет-банке или в отделении напишите заявление, в котором проинформируйте банк об ошибочно полученных средствах, указав все возможные подробности: день и время получения, сумму, реквизиты отправителя (если можете их видеть). В конце напишите, что не претендуете на получение этих средств и просите банк вернуть их отправителю по имеющимся у банка реквизитам. В ответ банк либо молча спишет деньги обратно, либо обратится к вам с разъяснениями относительно ваших дальнейших действий (например, может оказаться, что заявления через интернет-банк недостаточно и надо написать его на бумаге и т.п.).
Может получиться, что банк не знает реквизитов отправителя денег и не в состоянии их вернуть. Например, деньги вносились наличными через банкомат, терминал или даже через кассу (зная только имя и паспортные данные отправителя, банк не может переслать ему деньги - нужен номер счёта). В любом случае, ваше заявление «прикрывает» вас от возможных негативных последствий и подтверждает, что вы честно пытались вернуть деньги.
Если «автоматически» вернуть платёж не удалось, придётся ждать, пока к вам обратится пострадавший (или «пострадавший»). Предпринимать какие-либо усилия для его поиска вы не обязаны, но если хотите, можете попробовать найти человека в социальных сетях или сайт организации. Будьте осторожны: при отсутствии навыков работы с информацией в интернете можно найти кого-то не того и отдать деньги совершенно постороннему человеку. Поэтому если не уверены в своих способностях частного детектива, не пытайтесь.
Допустим, человек нашёлся: позвонил или написал вам сам с просьбой как можно быстрее вернуть деньги. Обратите внимание на список того, что в этом случае делать нельзя:
- снимать деньги наличными и передавать анонимному «пострадавшему» (даже если он знает точную сумму, время перевода и т.п.). Это может быть способ обналички украденных денег, в котором «крайним» в глазах полиции окажетесь вы;
- ничего не спрашивая переводить деньги по реквизитам, предоставленным «пострадавшим» удалённо - по телефону или интернету. Вы не знаете, кто «на другом конце» телефонной линии или за компьютером, имеет ли он какое-то отношение к этим деньгам или просто откуда-то узнал о вашей ситуации (например, в сговоре с сотрудником банка). Даже если это полноценные банковские реквизиты, ваш перевод будет выглядеть как добровольная передача средств, никак не связанная с предыдущей ошибкой. И через день может появиться второй «пострадавший», якобы «настоящий», и снова потребовать у вас возврата денег;
- сообщать кому-либо какие-либо данные о ваших счетах, картах, приходящих от банка смсках и т.п. Какими бы причинами такие просьбы ни объяснялись, даже очень убедительными. Конечно, не давать «пострадавшему» доступа в ваш интернет-банк или мобильный банк (совет кажется очевидным и глупым, но таких случаев полно). Вы не должны давать другой стороне никакой личной информации, это другая сторона должна дать её вам или вашему банку.
Что же делать надо?
В общих словах, ваша задача - максимально точно идентифицировать пострадавшего и зафиксировать факт возврата денег через банк. У отправителя на руках должно быть однозначное подтверждение проведения платежа: выписка с его счёта, чек из банкомата или терминала, квитанция из кассы банка и т.п. Не копия, не скан, присланный по интернету. Себе вы можете сделать копию, на которой видны номер документа, сумма, дата, подпись сотрудника банка (если она там есть) и пр.
Попросите человека написать вам письмо (желательно от руки) с изложением обстоятельств ошибочного перечисления и просьбой вернуть деньги. В письме он должен также указать реквизиты для возврата - только номер счёта в банке, открытый на его имя или номер карты, но не интернет-кошелёк или наличные! В случае, если он даёт номер карты, попросите её показать, чтобы убедиться, что это его карта (на ней должно быть его имя). Кроме того, в письме должно быть сказано, что расходы по возврату денег вы можете компенсировать из самих этих денег.
Получив подтверждение личности пострадавшего и его письменную просьбу вернуть деньги, переведите ему ошибочно полученные средства за минусом банковской комиссии по указанным им реквизитам. В «Описании платежа» укажите: «Возврат ошибочно полученной суммы от такого-то числа, п/п № такой-то (если оно было)». Сообщите в банк, что вопрос исчерпан, сумма возвращена.
Понятно, что не всегда возможно выполнить всю эту процедуру полностью. Отправитель может жить в другом городе и не иметь возможности передать вам бумажное письмо, показать чек и т.п. Постарайтесь в любом случае как можно точнее его идентифицировать и зафиксировать все ваши отношения - письма, звонки и т.п. Попросите его сделать селфи с чеком или копией платёжки и паспортом, открытым на странице с фотографией. Для возврата денег используйте только реквизиты банковского счёта, чтобы средства поступили в адрес конкретного человека с подтверждёнными личными данными - в случае чего его будет легко найти.
Если вы лично знакомы с пострадавшим и уверены, что с его стороны это именно ошибка, конечно, всё можно сильно упростить: достаточно вернуть деньги на счёт, не забыв указать в платёжке, что это возврат ошибочно поступивших средств.
Напоследок, пожалуйста, ещё раз прочитайте пункт о том, чего делать нельзя. Это - главное, этим правилам надо следовать неукоснительно. Сами же действия по возврату можно адаптировать под конкретную ситуацию, используя советы выше в качестве основы.
PS Если у вас есть вопросы по личным финансам, инвестициям и банковской деятельности, задавайте в комментариях. Я постараюсь на них ответить максимально подробно и понятно.
Комментарии 18
Кстати, не раскрыта тема оплаты комиссии за возвратных платеж, по номеру карты это обычно 1.5%, по номеру счета - от 0-10р до 1% от суммы.
1. Если не напрягает - забить, подождать 2 года и можно снимать
2. Если напрягает сумма - написать заявление в банк и допытываться чтобы как минимум поставили ограничение на эту сумму (чтобы случайно не снять) а вообще обязаны исправить ошибку.
Есть конечно и 3й вариант, но тут надо очень много получить, обналичить или перевести и валить из страны
Ага, а потом попасть в заголовок новости на этом сайте.
Какие будут последствия, если не возвращать? подержать три года, а потом потратить
Это с чего такой вывод возник?
Ага, и с газетой The Times в руке, чтобы зафиксировать дату.
Совет должен быть таким: Ни в коем случае не надо заниматься не своим делом.
Есть отправитель и два банка. Вот пусть они и разбираются между собой. Причем здесь вы?!
Кстати, а если деньги поступят на пополняемый вклад, не допускающий досрочного изъятия, то вообще только банк сможет их вернуть. Не самому же вклад закрывать целиком досрочно из-за этого!
Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета(как вклады,так и текущие счета 40817 и 42301,а также на карты бм{у карт бм общий счёт,начинающийся на 3,но в назначении платежа нужно дополнительно явно указать что-то типа карта номер}),так как для перевода на счёт нужно указать фамилию,имя и отчества получателя.
А вот перевод с карты на карту по номеру может и не требовать указания получателя.
Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета
Видимо, есть некое недопонимание, что такое "ошибочно полученные" деньги. Речь не об ошибке в реквизитах, неправильном номере счёта и т.п. Живой пример с форума: мужик хотел сдать в аренду гараж коммерсу, договорился на 30 тыс. руб. (точную сумму не помню, будем считать, что так), дал реквизиты, а тот случайно перевёл 150 тыс. руб. (перепутал адресата платежа). Теперь просит вернуть разницу наличными. С т.з. банка никакой ошибки нет, это обычный перевод со счёта на счёт, со всеми правильно указанными реквизитами. Но "по жизни" - это ошибка, которую надо как-то исправить. Получатель - честный, готов вернуть разницу, но опасается, что здесь может быть какая-то разводка и спрашивает, как это лучше сделать. Собственно, заметка - ответ на этот вопрос.
Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета
Видимо, есть некое недопонимание, что такое "ошибочно полученные" деньги. Речь не об ошибке в реквизитах, неправильном номере счёта и т.п. Живой пример с форума: мужик хотел сдать в аренду гараж коммерсу, договорился на 30 тыс. руб. (точную сумму не помню, будем считать, что так), дал реквизиты, а тот случайно перевёл 150 тыс. руб. (перепутал адресата платежа). Теперь просит вернуть разницу наличными. С т.з. банка никакой ошибки нет, это обычный перевод со счёта на счёт, со всеми правильно указанными реквизитами. Но "по жизни" - это ошибка, которую надо как-то исправить. Получатель - честный, готов вернуть разницу, но опасается, что здесь может быть какая-то разводка и спрашивает, как это лучше сделать. Собственно, заметка - ответ на этот вопрос.
Вообще-то такая сдача гаража называется незаконное предпринимательство и платёж с таким назначением банк не проведёт(а вот если не указывать назначение
и коммерс отправит деньги как физ.лицо,то шанс есть).
И как в таких случаях вернуть сумму стороны сами договорятся.
Ведь тут статься про физических лиц,а не индивидуальных предпринимателей.
Но предположим,что всё было оформлено честно
и ип оформил как полагается счёт 4070,а не
обманывал всех через 40817 или 42301.
Что делать?Ип через бизнесонлайн или
лично съездив банк ,получает платежное поручение,
в которым указаны реквизиты счёта
(бик,кс и наименование банка плательщика,
а также счёт плательщика),фио и если есть инн,
отправляет по этих реквизитам платёж
с указанием возврат средств.Банк с ип снимает комиссию
за данный платёж.В принципе ип может потребовать от плательщика
компенсировать данную комиссию,но таких случаев я не знаю.
Однажды был похожий случай в апреле-мае прошлого года.
Из-за временных трудностей фирма,в которой я работаю курьером,
наличными в конце апреля оплатила долг DHL(с деньгами в DHL ездил я),
а потом по ошибке из-за несогласованности действий офис-менеджера
и бухгалтера по банкам фирма вторично оплатила долг.Потом,когда ситуация
прояснилась-выставили акт сверки и в итоге сумму сумму вернули
(я,когда ездил в один из банков,забрал выписку
и несколько платёжных поручений, включая
входящее о возврате излишне перечисленных средств).
то физ.лицо должно написать письмо,куда вернуть средства.Чтобы у банка не было
бы вопросов,почему получали деньги с одного счёта,а вернуть хотим на другой.
Сомневаюсь,что банки позволяют ошибочно зачислять деньги на счета
Видимо, есть некое недопонимание, что такое "ошибочно полученные" деньги. Речь не об ошибке в реквизитах, неправильном номере счёта и т.п. Живой пример с форума: мужик хотел сдать в аренду гараж коммерсу, договорился на 30 тыс. руб. (точную сумму не помню, будем считать, что так), дал реквизиты, а тот случайно перевёл 150 тыс. руб. (перепутал адресата платежа). Теперь просит вернуть разницу наличными. С т.з. банка никакой ошибки нет, это обычный перевод со счёта на счёт, со всеми правильно указанными реквизитами. Но "по жизни" - это ошибка, которую надо как-то исправить. Получатель - честный, готов вернуть разницу, но опасается, что здесь может быть какая-то разводка и спрашивает, как это лучше сделать. Собственно, заметка - ответ на этот вопрос.
Ну, это явная разводка. Коммерсу нужны наличные, или он хочет отнять гараж у мужика.
Тот, кто хоть день проработал в бухгалтерии знает, что в назначении платежа указываются:
- номер договора,
- номер счета,
- наименование товара, работы, услуги,
- количество товара или срок оказания услуги (аренда гаража за 12.2015),
- сумма НДС.
Если в платежке вместо аренды гаража указано: "За листовую сталь", пусть коммерс отзывает платежку в установленном порядке.
И в отношениях между контрагентами есть железное правило: Если деньги пришли по безналу они НИКОГДА не возвращаются наличными. А этот коммерс, наверное, инопланетянин.
Наверняка достаточно невинная разводка - просто хочется налички. Поэтому я и пишу, что наличкой нельзя возвращать.
Какой договор? Какой НДС? Оплата со счёта то ли ИП, то ли физика на счёт физика "в чёрную". В назначении платежа наверняка какой-нибудь "перевод средств" и т.п., без упоминания гаража. Вы ещё скажите, что получатель будет налоги платить ) Как не в России живёте )
Наверняка достаточно невинная разводка - просто хочется налички. Поэтому я и пишу, что наличкой нельзя возвращать.
Артем, с интересом прочел Вашу статью. Не обижайтесь на мои замечания.
Просто из той ситуации, которую Вы привели, можно сделать очевидный вывод.
Либо делай все по закону (как в России часто не делают) и плати налоги, либо нельзя светиться с оплатой. Надо получать наличкой. Ведь Росфинмониторинг отслеживает все платежи, и ФНС не дремлет.
Ведь коммерсу, для того, чтобы принять этот платеж на расходы, нужна четкая формулировка за что он произведен. Да и банк обязан отслеживать назначение платежа по 115-ФЗ.
Так что есть явная тенденция - если отношения не между двумя физиками, а между физиком и юриком (ИП), гораздо проще все оформить официально, а арендную плату увеличить на сумму НДФЛ. А тогда в назначении платежа будет все, что я перечислил. И возврат пойдет без проблем. Естественно, под эту деятельность любой нормальный человек заведет отдельный счет. Во всяком случае, не будет пользоваться счетом вклада.
Поздравляю Вас с Рождеством!
Есть договор с фирмой, которая за выполнение наших работ должна скажем 100 т.р., но она вдруг перечисляет нам (якобы ошибочно) 150т.р. и просит 50 т.р вернуть ей, но НА ДРУГОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ. Письмо написано, мы на УСН 6%, Все доходы поступившие к нам облагаются 6%, если бывают ошибочные зачисления, то письмо прикладываем и возвращаем. Но тут мне что-то не нравится, во-первых сумма внушительная, за возврат деньги банк возьмет и во-вторых, не схема ли эта какая-то? В принципе, если нам за это ничего не грозит, мне все равно, я и верну куда просят, но с удержанием расходов. Но как посоветуете Вы?