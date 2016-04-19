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Новости по итогам отчетности за март 2016 г.

19.04.2016 19:31 17 5 366 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в марте (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия, и тех, у кого сейчас ВА, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=4

Банк Развития Технологий ( БРТ ) (Н1.2 - 11 дней, Н3 - 24 дня, Н2 - 9 дней, ещё 5 дней не нарушал Н1.1, но имел его менее 5,5, что отмечается в отчетности), Русский Трастовый Банк (Н1.1, Н1.2 - 23 дня), МБР Банк ( Межрегиональный банк реконструкции ) (Н10.1 - 21 день), Век (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н3, Н7 - 2 дня, Н9.1 - 1 день), Евроаксис Банк (Н3 - 7 дней, Н2 - 1 день), Росэнергобанк (Н1.2 - 4 дня, Н1.1 - 2 дня), Рускобанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7, Н9.1 - 1 день), Центркомбанк (Н12 - 4 дня), БЦК Москва (Н1.1 - 4 дня), Гарант Инвест (Н3 - 2 дня), РНКО Вест (Н16.1 - 21 день), НКО Платёжный Центр (Н16.1 - 2 дня), НКО Кредитальянс (Н15 - 1 день).

На 1 апреля ПЧРБ (Первый Чешско Российский Банк, введена ВА) имел отрицательный капитал -5,9 млрд руб.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1

В БФГ Кредит введена ВА. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=12042016_094622ik2016-04-12T09_44_08.htm
В ПЧРБ введена ВА http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032016_114343pchrb.htm вместе с мораторием на требования кредиторов. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=01042016_093901ik2016-04-01T09_26_43.htm
После введения ВА возможно 2 исхода: отзыв лицензии либо санация. Ждём.

РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. БРТ, МБР нарушали нормативы и в прошлом месяце.
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В марте ПЧРБ (введена ВА), Банк Развития Технологий ( БРТ ) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В марте ПЧРБ (введена ВА), Инвестторгбанк (на санации), Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Росбанк в таблице присутствует ежемесячно.
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Банки, капитал которых на 1 апреля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): ПЧРБ (введена ВА), МБР банк, Национальный банк сбережений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 19 марта, лицензии отозваны у следующих
банков и небанковских кредитных организаций: Мико Банк, Богородский, Смартбанк, Мосводоканалбанк, ФИА Банк, Соверен банк, РНКО Майма, Кроссинвестбанк, Океан банк, Пульс Столицы, Стелла банк. Аннулирована лицензия НКО Интеррасчет.
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Финансово-экономические новости, новости по крупным банкам, новости ЦБ:

1. «Долларовый ВВП» России в 2015 году упал на 35% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8815125
2. Госсредства можно будет размещать в банках с капиталом более 25 млрд, получивших ОФЗ либо находящихся под контролем ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8772722
3. АСВ повысило отчисления в ФСВ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8850248
4. ЦБ рассчитал базовый уровень доходности вкладов на апрель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8797572
5. ЦБ начал проверку пенсионных фондов группы БИН http://www.rbc.ru/finances/23/03/2016/56f26f919a7947f63da14d99
6. Возможно, что ВТБ24 ликвидируют, присоединив его к ВТБ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=8796945
7. Moody’s оценило негативное влияние ослабления стройиндустрии РФ на кредитоспособность банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8821244 список банков внутри!
8. «Ростех» готов увеличить капитал Новикомбанка на 45 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8827233
9. АСВ докапитализирует банк «Российский Капитал» за счет ОФЗ на 8,2 млрд рублей.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8863556
10. ВЭБ оставит Глобэкс и Связь банк у себя http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8858262
11. Сбербанк продал свои суборды своему НПФ на 18,5 млрд в сентябре 2016 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8826242
12. СМИ обнаружили офшоры у 12 семей высокопоставленных чиновников России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8827376 Кипрская «дочка» ВТБ финансировала офшоры «лучшего друга Путина» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8827760 Коммент1. Руководителем и акционером кипрской дочки ВТБ был Кузовлев - теперешней начальник Роскапа. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8476961
Коммент2. Пишут, что фирма Mossack Fonseca, в которой друзья президента регистрировали офшоры, чтобы вывести $ 2 млрд из РФ, основана семьей офицера СС http://www.novayagazeta.ru/politics/72539.html
Дискурс: http://mbkcentre.pro/main_post/113912
Путин назвал информацию «панамских документов» об офшорах достоверной http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8854057 Комменты интересные.
13. «Прямую линию с Путиным» отрепетировали в подмосковном пансионате http://www.rbc.ru/politics/13/04/2016/570e58fa9a7947aa08d27143 публикация РБК от 13 апр.
# ФСБ проводит обыски в «Ренессанс Кредите», МФК, «Онэксиме» и СК «Согласие» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8854722 уже 14 апр, во время прямой линии. # Комменты о «прямой линии» http://theins.ru/politika/22407
# Прямая линия (вопросы и ответы) навевает стих Папа Вильям https://www.facebook.com/notes/sergey-valitsky/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2-9-%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85/14555­­34778004294/
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Интересная информация о банках в открытой печати после 19.3.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом БНКВ ( Банк на Красных Воротах ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8852919
2. RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом банка «Интеркредит» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8835023
3. RAEX понизило до «В+» и отозвало рейтинг ЕвроситиБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8854851
4. НРА отозвало рейтинг ВВ+ Эл Банка (для НРА рейтинг очень низкий) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8840993
5. AK&M отозвало рейтинг «В++» банка «Йошкар-Ола» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8807526
6. RAEX отозвало рейтинг «В++» Русского Ипотечного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8831352
7. Рейтинг А от НРА Норвик Банка (бывший Вятка Банк) де-факто был отозван год назад http://www.ra-national.ru/ru/press_release/53557/271229 По той же схеме был отозван рейтинг А+ Интеркоммерца за несколько месяцев до отзыва его лицензии. http://www.ra-national.ru/ru/press_release/52622/344283
8. НРА отозвало рейтинг «АА-» Русского Международного Банка ( РМБ ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8855162
9. RAEX понизило рейтинг КБ «Интеркредит» до «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8794580
10. RAEX понизило рейтинг К2 Банка до «B+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8816796
11. RAEX понизило рейтинг Регионального Коммерческого Банка до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8835234
12. RAEX понизило рейтинг Банку «Нефтяной Альянс» до уровня В+ c В++, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8815207
13. Забыл осенью записать банк Воронеж в ветке "сводки" в зону риска на основании
присвоения очень низкого рейтинга в октябре http://www.banki.ru/blog/day2/7064.php
и на основании анализа http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=4111541#message4111541
14. RAEX понизило рейтинг Интехбанка до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8811218
15. RAEX понизило рейтинг Донкомбанка до уровня «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8830617
16. Предправ банка «Альба Альянс» застрелился http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8807466
17. Банк Северный Кредит ограничил пополнения вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8849981
18. ФНС требует в суде с ОФК Банка 1 млрд, банк заявил, что выплата такой суммы может привести к его банкротству http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4596529#message4596529
чуть раньше http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4399144#message4399144
19. ЦБ беспокоит финансовая устойчивость Генбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8840223
АСВ выдаст Генбанку ОФЗ на 1,4 млрд руб http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/397018/
20. Арксбанк должен доначислить резервы по требованию ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8811845
Летом 2015 г. про Арксбанк: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3886734#message3886734
21. Банк Кредит Москва продан http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8811897
банк упоминался в итогах отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
22. Спецназ в офисе АТБ ( Азиатско Тихоокеанский Банк ) http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/08/1505115.html
23. ЦБ "самоограничил" банку «Югра» привлечение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8794217
В банке Югра начинается совместная проверка ЦБ и АСВ https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/01/636099-bank-yugra-proveryat Югра признала, что требует дополнительные документы с вкладчиков. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8832909 Банк «Югра» в марте получил убыток на 22 млрд рублей https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/18/638112-yugra-poluchil-ubitok
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/19/638166-yugra
24. МКБ ограничил сумму перевода для пользователей интернет-банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8845987
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Татфондбанк, Век, Банк Развития Технологий ( БРТ ), Русский Трастовый Банк, Рускобанк, Арсенал, Металлург, Наш Дом, БЦК Москва, Солидарность (Москва), Банк на Красных Воротах ( БНКВ ), Современные стандарты бизнеса, Сервис резерв, Банк Финам, Евроситибанк, Генбанк, Абсолют. Бросилось в глаза, что Банк на Красных Воротах ( БНКВ ), Век, Интеркредит, Росдорбанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 лидирует Промсвязьбанк. Самые убыточные банки по итогам 1 квартала можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 лидирует Югра.
============================================================­====
музыкальная пауза. По тундре. smile:-x 1ый вариант https://www.youtube.com/watch?v=RTFwyttKbiQ
2ой вариант https://www.youtube.com/watch?v=WkUq2zF62bA
Предо мной как икона
Запретная зона,
А на вышке маячит
Надоевший чекист
Варианты текста, история, комментарии: http://a-pesni.org/dvor/potundre.php

Комментарии 17

Бе Ри  (дай)
#
Обращаю внимание, что: 1. Список нарушителей нормативов на Куапе составлен неточно, см. http://kuap.ru/articles/10662/ т.к. там отсутствуют НКО Платёжный центр и Банк БЦК Москва. Кроме того, на куапе, видимо, ещё не знают, что нарушители Крайинвестбанк и Финанс Бизнес Банк давно на санации, а ПЧРБ с лицензией и не на санации (там только введена ВА), и нормативы он нарушал.
2. На сайте банкодром недостоверно составлен список убыточных банков http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/ubytochnost/2016-4/ т.к. самая убыточная Югра там вообще отсутствует (а ПЧРБ пока не на санации!), сравните с http://kuap.ru/articles/10662/ smile;)
kirena  (kirena)
#
дай
спасибо, за Ваши обзоры!
Музыкальная пауза какая-то печальная, в этом обзоре) smile:D
"Лай овчарок все ближе..." (с) smile:o

Можете поделиться ссылочкой, где можно почитать про РНКО? Что-то еще есть плохое, кроме просрочки по Н16.1 ?
А про Новикомбанк, уже можно перестать переживать?)
Бе Ри  (дай)
#
kirena, да, Новиком - госбанк (там госконтроль), и собственник Ростех его поддерживает, поэтому, думаю, можно не переживать. В Россельхоз закачивают госденьги много лет, и он на плаву. Про РНКО: http://www.banki.ru/wikibank/nebankovskaya_kreditnaya_organizatsiya/ Почему ЦБ даёт Весту нарушать норматив много месяцев и не реагирует - загадка. http://www.banki.ru/wikibank/obyazatelnyie_ekonomicheskie_normativyi_rnko/
kronin, спасибо за новость, НС Банк уже светился в зоне риска в прошлом месяце в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 11) и на форуме http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4526776#message4526776 (N 19) и теперь снова засветился. Вот и на банках.ру новость появилась.
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Moody's отозвало рейтинги НС Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8865198
kirena  (kirena)
#
Цитата
Бе Ри пишет:
kirena, да, Новиком - госбанк (там госконтроль), и собственник Ростех его поддерживает, поэтому, думаю, можно не переживать.

дай
Я почему переспрашиваю про Новиком...Все понятно, про собственников. Но, обещали докапитализировать еще до НГ, потом подбросили маленький кусочек. Сейчас обещают гораздо больше, но "обещать - не значит жениться" (с)

Про РНКО спрашивала, не как про организацию) а конкретно про РНКО Платежный Центр, который Вы упоминаете в обзоре, в связи с просрочкой по Н16.1
Бе Ри  (дай)
#
У Ростеха денег нет в нужном объеме. Он собирается отзывать суборды у Новикома и на эти ср-ва выкупать допэмиссии акций Новикома. Постепенно докапитализируют. ЦБ собственникам госов всегда идёт навстречу. Не было случая, чтобы у банка с госконтролем лицензию отозвали. С Глобэксом похожая история, у ВЭБа денег нет на докапу, он будет постепенно Глобэкс докапитализировать, графики докапы по Новикому и Глобэксу, думаю, с ЦБ согласованы. Платежный центр теперь в зоне риска, как и все нарушители, но ЦБ к нарушителям относится избирательно, так что может и обойдется, а может и нет.
kirena  (kirena)
#
дай
благодарю Вас, за развернутый ответ! smile:gramercy:
Бе Ри  (дай)
#
1. Интерактивный Банк приостановил платежи клиентов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8865286 Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за июнь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php (N 7) и за январь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 15)
2. Росстат: доходы россиян сократились с начала года на 4% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8865055
3. Безработица в России в марте выросла до 6% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8864873
Оцеола  (oceola2)
#
11. Сбербанк продал свои суборды своему НПФ на 18,5 млрд в сентябре 2016

Либо месяц неправильный, либо год
Бе Ри  (дай)
#
год, опечатался, сентября 2016 ещё не было, значит, в сентябре 2015 г. smile:)
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Ссылка на 9 переводов стиха Льюиса Кэрролла Папа Вильям из Алисы в Стране Чудес почему-то в блоге не читается, попробуем так https://www.facebook.com/notes/sergey-valitsky/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2-9-%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85/14555­34778004294/
О!!! Так читается! smile:)
------------------------------------------------------
1. IFC продает 15% акций Локо-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8865465
2. Интерактивный Банк приостановил обслуживание банковских карт http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8869087
3. Банк «Стратегия» приостановил обслуживание банковских карт во внешних устройствах http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8871223 Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за август 2014 как участник молдавского ландромата http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php
4. Банк «Наш Дом» ищет новых инвесторов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8870598 Коммент. Инвесторов ищут не от хорошей жизни. Банк упоминался в блоге месяц назад http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 22)
5. Банк «Век» не проводит платежи и не выдаёт вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8872679 Банк упоминался на этой странице блога среди нарушителей нормативов, на предыдущей странице в связи с отзывом рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 5), а ранее в итогах отчетности за август 2015 г. http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php
6. В марте 2016 г., по данным РАНХиГС, средние расходы россиян на еду впервые превысили остальные расходы. http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/20/638388-zamestitelnaya-terapiya
7. Банк Воронеж и банк БПФ (лицензия отозвана в 2013 г.) связаны через акционеров/руководство http://www.banki.ru/banks/bank/voronezh/ http://bankvrn.ru/images/docs/anketa/anketa_ns_kislyak072015.pdf
Бе Ри  (дай)
#
1. Банк МБФИ уволил всех сотрудников и вывез технику из офиса. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8881539 Коммент. Ждём. Упоминался в блоге в итогах отчетности за апрель 2014. http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php
2. Региональный Коммерческий Банк прекратил пополнение и прием вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8877118 Банк упоминался на этой странице блога (N 11)
3. ЦБ ограничил РНКО РИБ проведение платежей, Робокасса прекратила проведение платежей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8876297 Раньше Робокасса обслуживалась в банке Океан (лицензия недавно отозвана).
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ отозвал лицензию у Интерактивного Банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=26042016_092019ik2016-04-26T09_19_35.htm Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за июнь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php (N 7) и за январь 2016 http://www.banki.ru/blog/day2/7435.php (N 15) а также в комментах на этой странице выше.
2. Инресбанк присоединен к Мособлбанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8883120
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3. RAEX понизило рейтинг Фора Банка до «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8882632
4. Пишут, что банк МБФИ отключен от БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/116527
5. БайкалБанк закрыл офисы и прекратил обслуживание физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8883153 Банк упоминался в блоге год назад в связи с отзывом у него рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/6416.php а также банк упоминался год назад на форуме в зоне риска http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3558167#message3558167 (7)
6. RAEX понизило рейтинг банка «Стратегия» до «B+» с В++, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884318
7. ЦБ вводит запрет на открытие счетов физлиц в банке «Финансовый Стандарт» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884430 Банк упоминался в блоге в итогах отчетности за декабрь 2015 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884430 (14)
8. Moody's понизило международный рейтинг АТБ ( Азиатско Тихоокеанского Банка ) до В3 с В2, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884451
9. «Панамский архив» связал компанию Ролдугина с делом Магнитского http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8884302 Коммент1. Теперь ясно, почему дело Магнитского (и дело против ФНС о возврате из бюджета НДС на много млрд руб) не захотели расследовать в РФ. http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html Коммент2. Навевает фильм "Слуга" (1988, гос. премия СССР 1991), 1 эпизод: https://www.youtube.com/watch?v=0lznh8yCU5Q 2 эпизод: https://www.youtube.com/watch?v=13tJsNHhFaY
5lexxx  (5lexxx)
#
Заметил досадную опечатку в Вашем сегодняшнем обновлении: RAEX понизило рейтинг банка «Стратегия» ... прогноз негативный. Спасибо за отслеживание и анализ!
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ отозвал лицензию у банка МБФИ http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27042016_085142ik2016-04-27T08_49_26.htm Упоминался в блоге в итогах отчетности за апрель 2014 http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php и в комментах на этой странице выше.
2. ЦБ ввёл мораторий на требования кредиторов в БФГ Кредит, для физиков и ИП наступил страховой случай http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27042016_084421ik2016-04-27T08_36_18.htm Ранее в банк была введена ВА.
Бе Ри  (дай)
#
1. Обыски в офисах банка Невастройинвест http://neva.today/news/125183/
2. Эл банк не отдаёт вклады http://ria.ru/society/20160428/1422323013.html Эл банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8890134
Банк упоминался на этой странице блога (N 4) и год назад в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php и на форуме http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=298957&MID=3558167#message3558167 (N 16)
3. RAEX отозвало рейтинг «В++» Фора Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8889192
4. RAEX понизило рейтинг банка «Финансовый Стандарт» до «С++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8889120 Упоминался в отчетности за декабрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php (N 14)
5. БайкалБанк не исполнил сделку РЕПО на 22 млн рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8890030
6. RAEX понизило рейтинг банка «Иваново» до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8891547
7. RAEX отозвало рейтинг «А» с негативным прогнозом Ишбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8891594
Бе Ри  (дай)
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С 30 апреля по 15 мая ЦБ отозвал лицензии у 4х банков:
1. Мострансбанк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8895919
2. Эл банк http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8895909 упоминался на этой странице блога, N 4, и в итогах отчетности за декабрь 2014 http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php
3. Динамичные Системы http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8908534
4. Век http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8908527 упоминался среди нарушителей на этой странице блога, на предыдущей странице в связи с отзывом рейтинга http://www.banki.ru/blog/day2/7525.php (N 5), а ранее в итогах отчетности за август 2015 г. http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php
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1. НРА отозвало рейтинг «ВВВ-» банка «Оранжевый» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8913740
2. RAEX отозвало рейтинг «B++» и Нацинвестпромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8911104
3. Moody's отозвало рейтинги ОТП Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8910310
4. RAEX понизило рейтинг Банка Восточный Экспресс до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8910261
5. Moody's отозвало рейтинги Азиатско Тихоокеанского Банка ( АТБ ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8907919
6. RAEX отозвало рейтинг «А» банка «Хлынов» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8904737
7. Банк «Финансовый Стандарт» с 10 мая работает в ограниченном режиме http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8901818 упоминался в блоге в отчетности за декабрь 2015 в связи со снижением рейтинга (N 14) http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php и в отчетности за ноябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
8. RAEX отозвало рейтинг «В» с негативным прогнозом Промрегионбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8899609
Промрегионбанк перестал обслуживать клиентов
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57393dbd9a794748aa6ec0f1?from=newsfeed упоминался в блоге в отчетности за октябрь 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и за август 2015 http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php (в обоих случаях понижение рейтинга)
9. RAEX понизило рейтинг Идея Банка до «В+», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8899288
10. RAEX понизило рейтинг Форус Банка до «В++», установив «развивающийся» прогноз http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8896817
11. RAEX присвоило Татагропромбанку рейтинг «B++» с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8896004
12. Чистый убыток банка «Российский Капитал» по МСФО составил в 2015 году 12,55 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8895358
13. АСВ передало ОФЗ почти на 1,4 млрд рублей Генбанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8895215
14. В Уфе нашли мертвым директора филиала Центркомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8894626 банк упоминался выше на этой странице как нарушитель нормативов
15. Роспромбанк установил лимит на снятие наличных http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8894187
16. Ринвестбанк ввёл запись на получение вкладов http://ria.ru/economy/20160512/1432088009.html упоминался в итогах отчетности за октябрь 2015 (задерживал платежи) http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
17. RAEX отозвал рейтинг B++ Кросна Банка http://www.raexpert.ru/releases/2016/May16d/
18. Оказывается сайтом банковских аналитиков mbkcentre.pro владеет некая Дарина Соловьёва http://www.compromat.ru/page_36904.htm
Бе Ри  (дай)
#
1. Татфондбанк в марте нарушил непубличный норматив Н6, но несмотря на это получил на санацию банк Советский http://www.kommersant.ru/doc/2990295
2. С 2016 г. ЦБ снял мораторий на неприменение мер воздействия к санируемым банкам, если они нарушают нормативы не по причине своих старых проблем, а из-за того, что послаблениями часто пользовались сами санаторы. Регулятору уже приходилось наказывать санируемые банки после снятия моратория https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/18/641394-tsb-ochistit-banki Коммент. Бред. Всё равно как наказывать пациентов больницы, за то, что дохтур им неправильную таблетку прописал, ведь санируемые банки управляются санаторами и зависят от них. Наказывать надо санаторов, но ЦБ, видимо, боится трогать Бинбанк и АСВ (Роскап на санации) и других санаторов.
3. RAEX снизил рейтинг Русского Торгового Банка ( РТБК ) до уровня B+, прогноз негативный http://raexpert.ru/releases/2016/May18g/ банк упоминался среди классических пылесосов http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894
4. Банк «ВВБ» (бывш. Ярославич, перерегистрированный в Крыму) завершил присоединение банка «Верхневолжский» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8923914
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