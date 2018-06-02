ЛЕНИН И ПЕНСИИ

примерно 7,1% или 7,2%

а) отзывов у банков почти нет;б) Центробанк не обращает должного внимания к банкам, нарушающим нормативы продолжительное время подряд (скажем, Уралтрансбанк);в) в системе виден рост вкладов (особенно значительный у Сбербанка, в котором довольно низкие ставки);г) население не отреагировало на ощутимое обесценение рубля по отношению к мировым валютам за очень сжатый временной промежуток и не стало изымать накопления из банков;ВЫВОД:Можно с уверенностью заявить, что в ближайшие месяцы системе ничего не угрожает - расходимся.В то же время, все более и более насущным является вопрос пенсий вообще и планируемого властями увеличения возраста выхода на пенсию в частности.Пробуем разобраться.Часть 1ИНФЛЯЦИЯ И ПЕНСИИ1999=36,62000=20,12001=18,82002=15,062003=11,992004=11,742005=10,912006=92007=11,872008=13,282009=8,82010=8,782011=6,12012=6,582013=6,452014=11,362015=12,942016=5,42017=2,5.ИНФЛЯЦИЯ1) С 01 янв. 1999 по 31 дек. 2017=228,26%2) С 01 янв. 2000 по 31 дек. 2017=191,66%3) С 01 янв. 2001 по 31 дек.2017=171,56%4) С 01 янв. 2002 по 31 дек. 2017=152,76%5) С 01 янв.2003 по 31 дек. 2017=137,7%6) С 01 янв.2004 по 31 дек. 2017=125,71%7) С 01 янв.2005 по 31 дек. 2017=113,93%8. С 01 янв. 2006 по 31 дек. 2017=103,06%9) С 01 янв. 2007 по 31 дек. 2017=94,06%10) С 01 янв. 2008 по 31 дек. 2017=82,19%11) С 01 янв. 2009 по 31 дек. 2017=68,91%12) С 01 янв. 2010 по 31 дек. 2017=60,11%13) С 01 янв. 2011 по 31 дек. 2017=51,33%14) С 01 янв. 2012 по 31 дек. 2017=45,23%15) С 01 янв. 2013 по 31 дек. 2017=38,65%16)17)18) С 01 янв. 2016 по 31 дек. 2017=7,9%2003=30,72004=17,72005=11,42006=12,72007=162008=20,42009=26,92010=14,32011=8,82012=10,72013=10,12014=8,32015=11,42016=42017=5,82018=3,7.ИНДЕКСАЦИЯ1) С 01 янв. 2003 по 31 дек. 2018=212,9%2) С 01 янв.2003 по 31 дек. 2017=209,2%3) С 01 янв.2004 по 31 дек. 2017=178,5%4) С 01 янв. 2005 по 31 дек. 2017=160,8%5) С 01 янв. 2006 по 31 дек. 2017=149,4%6) С 01 янв. 2007 по 31 дек. 2017=136,7%7) С 01 янв. 2008 по 31 дек. 2017=120,7%8. С 01 янв. 2009 по 31 дек. 2017=100,3%9) С 01 янв. 2010 по 31 дек. 2017=73,4%10) С 01 янв. 2011 по 31 дек. 2017=59,1%11) С 01 янв. 2012 по 31 дек. 2017=50,3%12) С 01 янв. 2013 по 31 дек. 2017=39,6%13)14)15) С 01 янв. 2016 по 31 дек. 2017=9,8%Средняя индексация за/в год15 лет=13,95%10 лет=12,07%7 лет=8,44%5 лет=7,92%Таким образом, налицо в прошлые годы превышение индексации пенсии над официальным уровнем инфляции в стране.Однако, начиная с периода 01 января 2014 года по 31 декабря 2017 года (4 года) официальная индексация пенсиинад инфляцией за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2017 года (5 лет) составило 0,95%. А за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2017 года (7 лет) равно 7,77%. За период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2017 года (9 лет) цифра 31,39%.За период с 01 января 2003 года по 31 декабря 2017 года (15 лет) превышение индексации пенсии над уровнем официальной инфляции составилоЧасть 2За 2015 год государство в лице его институтов допустило инфляцию в размере 12,94%, а пенсию проиндексировало лишь на 4% (и то, неработающим пенсионерам). Должок составил 8,94%. В 2016 году инфляция составила 5,4%, но пенсии проиндексировали на 5,8% неработающим в 2017 году. В 2017 году инфляция составила 2,5% (к слову, самая низкая за всю постсоветскую историю), однако пенсии были проиндексированы на 3,7% (снова только неработающим). Значит, долг путем нехитрых подсчетов составляет уже(не 7,34%, т.к. все же база пенсии после индексации в 2017 году на 5,8% выросла).Однако, учитывая инфляцию/индексациюИ та, и та величины - правильные: развилка толькоЭто как в РККА, тоже развилка: командиром дивизии мог быть как полковник, так и генерал-майор (в зависимости от выслуги лет и показателей конкретной дивизии в боевой и политической обстановке), но командиром корпуса был уже только генерал-майор (т.к. гораздо более крупное соединение, способное решать другие задачи).Часть 3Последние годы в стране растет продолжительность жизни. Не очень прям уж и сильно, но она нигде в мире не растет сильно! Сердечно-сосудистые центры построили почти в любом райцентре и т.д. Когда нам говорят про цифры этой самой "продолжительности" забывают сказать, что это ОЖИДАЕМАЯ ПРИ РОЖДЕНИИ продолжительность жизни мужчины и женщины (а точнее еще младенца) на какой-либо конкретный год. То есть родился в 2017 году мальчик и по данным статистики он должен прожить в среднем 66,7 года; а если девочка, то 77,1 год. Но какова продолжительность жизни мужчины и женщины в среднем СЕЙЧАС (а не потом) вам не скажут!Все же смысл ясен: женщины выходят на пенсию раньше, трудятся на более легкой работе и живут на пенсии дольше мужчин (которые погибают на войнах, имеют дурные привычки и трудятся на более вредных производствах).Часть 4Период дожития (или по научному: ожидаемый период выплаты накопительной пенсии). Устанавливается на каждый год отдельным федеральным законом. В этом году равен 246 месяцев. В следующем году будет 252 месяца (21 год). Законопроект подготовлен. (Периодически проскакивает период дожития на основе данных Росстата, равный 261 месяцу. Законом постепенно (по полгода в год) будут приближаться к этой величине, как товарищ Сталин приближал Победу).Величина важна: позволяет понять, по прошествии какого периода действующий пенсионер получает уже "не свое", а "чужое" и становится нахлебником для, во-первых, общества, а во-вторых - государства. Почему "для государства во-вторых"? Потому что государство считает нахлебником человека сразу, как тот получает пенсионное удостоверение (а сейчас даже вроде как и удостоверения не дают, а дают какие-то справки).Раньше делили все накопленное будущего пенсионера на величину что-то около 180 месяцев (15 лет), потом стали прибавлять на полгода в год и даже на год в год данную важную цифру. В общем, гражданин/пенсионер выходящий на пенсию/окончательно прекращающий трудовую деятельность в этом году ОБЯЗАН прожить двадцать с половиной лет и никто не имеет права сказать, что он/она получает чужое! Они получают своё! А вот те, кому сейчас 70 женщинам и 75 мужчинам "свое" уже получили и теперь получают чужое, в т.ч и те накопления, которые должны достаться "молодым" пенсионерам, только-только оформляющим пенсию.Это жесткий подход, можно даже сказать жестокий. Это ничего: товарищ Жуков в Ленинграде тоже был жестоким, а то бы и город трёх революций сдали оккупантам!!!Часть 5БаллыПро баллы можно говорить долго и упорно: главное одно. Для трудовой пенсии по старости к 2025 году надо иметь 15 лет СТРАХОВОГО (от слова СТРАХ) стажа и 30 баллов.1 балл дается за взносы в Пенсионный фонд с 1 МРОТ (сейчас 11 163 рубля) за год. Сами понимаете: за 15 лет у вас не будет 30 баллов. И даже если у вас будет зарплата в 2 МРОТ, то тоже не будет 30 баллов. В общем, в год надо формировать 2,4 балла (если стоит цель получить трудовую пенсию в 2025 году) и на сегодняшний момент иметь официальную зарплату около 27 000 рублей. А ведь МРОТ имеет свойство расти ежегодно (и это правильно), а работодатель может начать экономить на фонде оплаты труда и установить ставку, ну, скажем, 14 200 рублей (минимальная зарплата в Московской области с 01 апреля 2018 года).И все по закону, да.Часть 6Никто не скажет вам СКОЛЬКО будут стоить ваши 30 баллов, когда вы пойдете на пенсию.Часть 7Бюджет ПФР на 2018 год (ФЗ от 5 декабря 2017 года №363-ФЗ).Доходы = 8 333 287 855,5 тыс руб.Расходы = 8 439 861 756,8 тыс руб.Дефицит = 106 573 901,3 тыс руб.Часть 8В Государственную Думу Правительством РФ внесен законопроект о внесении изменений в текущий бюждет Фонда.Так, предлагается в 2018 году утвердить:Доходы = 8 266 546 909,5 тыс руб.Расходы = 8 532 090 810,8 тыс руб.Дефицит = 265 543 901,3 тыс руб.Иными словами,что Фонд в текущем году не в состоянии собрать запланированные ДОХОДЫ, вынужден увеличивать РАСХОДЫ и как следствие вырос ДЕФИЦИТ на 158 миллиардов 970 миллионов рублей.Товарищ Ленин уверен: Госдума безусловно примет данный проект, а Совет Федерации его одобрит.* Закон принят Госдумой 21.06.2018, одобрен Советом Федерации 27.06.2018.Часть 9Это вот всё почему так происходит?А потому, что система безМЕРНА. МЕРА - это самое главное в нашей жизни1. Возраст надо повысить исключительно женщинам (уже выяснили почему). Довести до 58-60 лет. Неоднократно спрашивал свою маму: ну не ощущала она себя пенсионеркой в 55 лет, хотя всю жизнь проработала в реальном секторе экономики. За каждого рожденного ребенка, снижать возраст выхода на пенсию на 1 год. Это как стимул.2. Мужчинам возраст не повышать (тоже выяснили почему). Как компромисс повысить на 1 год, до 61 года. В этом возрасте мужик с производства - дряхлый старик с целым букетом профессиональных заболеваний...3. Разобраться с досрочниками, в первую очередь с врачами. При Советской власти у них была низкая зарплата и как стимул - ранний выход на пенсию из учреждений сельской местности. Сейчас у врачей зарплата ПРЕВЫШАЕТ среднюю по экономике благодаря майским указам. Превышает чуть-ли не в 2 раза! Пусть выходят на пенсию на общих основаниях!С некоторыми вариациями (но не так жестко, с небольшими компромиссами) аналогичный подход должен быть применим и к учителям (зарплата РАВНА средней по экономике).4. Разного рода списочники. Тут серьезней все, увы... Стаж, необходимый для этой категории рабочих - при выработке его они уже фактически инвалиды. Серьезная проблема. Решение одно: страховой тариф на пенсии для них должен быть повышен. Иного выхода нет.5. Чиновники. Госслужащему достаточно для пенсии 15 лет службы. Необходимо для этих товарищей сделать 25 лет, особенно учитываю их размер пенсионного обеспечения. Пенсионное обеспечение оставить таким, как при 15 годах службы. Чисто стаж увеличить. Можно даже это сделать резко: хуже не будет.6. Военные. Увеличивать возраст выслуги для пенсии до 25 лет (сейчас 20 лет). В штабах можно и 30 лет сделать.По пунктам 5 и 6 данная мера не решит проблем Фонда, но решит ряд проблем для федерального бюджета, т.к. пенсии им платятся именно оттуда. Необходимо помнить:В общем, очень все с пенсиями НЕПРОСТО.Но мы, конечно, пойдем другим путём: 60/65 или 63/65. (Мы же всегда идем другим путём).ДОЖИВУТ НЕМНОГИЕ