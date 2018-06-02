ЛЕНИН И ПЕНСИИ

Последнее время товарищ Ленин видит:
а) отзывов у банков почти нет;
б) Центробанк не обращает должного внимания к банкам, нарушающим нормативы продолжительное время подряд (скажем, Уралтрансбанк);
в) в системе виден рост вкладов (особенно значительный у Сбербанка, в котором довольно низкие ставки);
г) население не отреагировало на ощутимое обесценение рубля по отношению к мировым валютам за очень сжатый временной промежуток и не стало изымать накопления из банков;
ВЫВОД:
Можно с уверенностью заявить, что в ближайшие месяцы системе ничего не угрожает - расходимся.
В то же время, все более и более насущным является вопрос пенсий вообще и планируемого властями увеличения возраста выхода на пенсию в частности.
Пробуем разобраться.
Часть 1
ИНФЛЯЦИЯ И ПЕНСИИ
Годовая инфляция ЗА год/%
1999=36,6
2000=20,1
2001=18,8
2002=15,06
2003=11,99
2004=11,74
2005=10,91
2006=9
2007=11,87
2008=13,28
2009=8,8
2010=8,78
2011=6,1
2012=6,58
2013=6,45
2014=11,36
2015=12,94
2016=5,4
2017=2,5.
ИНФЛЯЦИЯ
1) С 01 янв. 1999 по 31 дек. 2017=228,26%
2) С 01 янв. 2000 по 31 дек. 2017=191,66%
3) С 01 янв. 2001 по 31 дек.2017=171,56%
4) С 01 янв. 2002 по 31 дек. 2017=152,76%
5) С 01 янв.2003 по 31 дек. 2017=137,7%
6) С 01 янв.2004 по 31 дек. 2017=125,71%
7) С 01 янв.2005 по 31 дек. 2017=113,93%
8. С 01 янв. 2006 по 31 дек. 2017=103,06%
9) С 01 янв. 2007 по 31 дек. 2017=94,06%
10) С 01 янв. 2008 по 31 дек. 2017=82,19%
11) С 01 янв. 2009 по 31 дек. 2017=68,91%
12) С 01 янв. 2010 по 31 дек. 2017=60,11%
13) С 01 янв. 2011 по 31 дек. 2017=51,33%
14) С 01 янв. 2012 по 31 дек. 2017=45,23%
15) С 01 янв. 2013 по 31 дек. 2017=38,65%
16) С 01 янв. 2014 по 31 дек. 2017=32,2%
17) С 01 янв. 2015 по 31 дек. 2017=20,84%
18) С 01 янв. 2016 по 31 дек. 2017=7,9%
Индексация пенсии С год/%
2003=30,7
2004=17,7
2005=11,4
2006=12,7
2007=16
2008=20,4
2009=26,9
2010=14,3
2011=8,8
2012=10,7
2013=10,1
2014=8,3
2015=11,4
2016=4
2017=5,8
2018=3,7.
ИНДЕКСАЦИЯ
1) С 01 янв. 2003 по 31 дек. 2018=212,9%
2) С 01 янв.2003 по 31 дек. 2017=209,2%
3) С 01 янв.2004 по 31 дек. 2017=178,5%
4) С 01 янв. 2005 по 31 дек. 2017=160,8%
5) С 01 янв. 2006 по 31 дек. 2017=149,4%
6) С 01 янв. 2007 по 31 дек. 2017=136,7%
7) С 01 янв. 2008 по 31 дек. 2017=120,7%
8. С 01 янв. 2009 по 31 дек. 2017=100,3%
9) С 01 янв. 2010 по 31 дек. 2017=73,4%
10) С 01 янв. 2011 по 31 дек. 2017=59,1%
11) С 01 янв. 2012 по 31 дек. 2017=50,3%
12) С 01 янв. 2013 по 31 дек. 2017=39,6%
13) С 01 янв. 2014 по 31 дек. 2017=29,5%
14) С 01 янв. 2015 по 31 дек. 2017=21,2%
15) С 01 янв. 2016 по 31 дек. 2017=9,8%
Средняя индексация за/в год
15 лет=13,95%
10 лет=12,07%
7 лет=8,44%
5 лет=7,92%
Таким образом, налицо в прошлые годы превышение индексации пенсии над официальным уровнем инфляции в стране.
Однако, начиная с периода 01 января 2014 года по 31 декабря 2017 года (4 года) официальная индексация пенсии была меньше, чем официальная инфляция. Недоиндексация за 4 года составила 2,7%.
Переиндексация за 3 года составила 0,36%.
Превышение индексации пенсии над инфляцией за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2017 года (5 лет) составило 0,95%. А за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2017 года (7 лет) равно 7,77%. За период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2017 года (9 лет) цифра 31,39%.
За период с 01 января 2003 года по 31 декабря 2017 года (15 лет) превышение индексации пенсии над уровнем официальной инфляции составило 71,5%!
Часть 2
За 2015 год государство в лице его институтов допустило инфляцию в размере 12,94%, а пенсию проиндексировало лишь на 4% (и то, неработающим пенсионерам). Должок составил 8,94%. В 2016 году инфляция составила 5,4%, но пенсии проиндексировали на 5,8% неработающим в 2017 году. В 2017 году инфляция составила 2,5% (к слову, самая низкая за всю постсоветскую историю), однако пенсии были проиндексированы на 3,7% (снова только неработающим). Значит, долг путем нехитрых подсчетов составляет уже примерно 7,1% или 7,2% (не 7,34%, т.к. все же база пенсии после индексации в 2017 году на 5,8% выросла). Это долг государства перед его гражданами!
Однако, учитывая инфляцию/индексацию долг равен 2,7%.
И та, и та величины - правильные: развилка только в способах и методе возврата долга.
Это как в РККА, тоже развилка: командиром дивизии мог быть как полковник, так и генерал-майор (в зависимости от выслуги лет и показателей конкретной дивизии в боевой и политической обстановке), но командиром корпуса был уже только генерал-майор (т.к. гораздо более крупное соединение, способное решать другие задачи).
Часть 3
Последние годы в стране растет продолжительность жизни. Не очень прям уж и сильно, но она нигде в мире не растет сильно! Сердечно-сосудистые центры построили почти в любом райцентре и т.д. Когда нам говорят про цифры этой самой "продолжительности" забывают сказать, что это ОЖИДАЕМАЯ ПРИ РОЖДЕНИИ продолжительность жизни мужчины и женщины (а точнее еще младенца) на какой-либо конкретный год. То есть родился в 2017 году мальчик и по данным статистики он должен прожить в среднем 66,7 года; а если девочка, то 77,1 год. Но какова продолжительность жизни мужчины и женщины в среднем СЕЙЧАС (а не потом) вам не скажут!
Все же смысл ясен: женщины выходят на пенсию раньше, трудятся на более легкой работе и живут на пенсии дольше мужчин (которые погибают на войнах, имеют дурные привычки и трудятся на более вредных производствах).
Часть 4
Период дожития (или по научному: ожидаемый период выплаты накопительной пенсии). Устанавливается на каждый год отдельным федеральным законом. В этом году равен 246 месяцев. В следующем году будет 252 месяца (21 год). Законопроект подготовлен. (Периодически проскакивает период дожития на основе данных Росстата, равный 261 месяцу. Законом постепенно (по полгода в год) будут приближаться к этой величине, как товарищ Сталин приближал Победу).
Величина важна: позволяет понять, по прошествии какого периода действующий пенсионер получает уже "не свое", а "чужое" и становится нахлебником для, во-первых, общества, а во-вторых - государства. Почему "для государства во-вторых"? Потому что государство считает нахлебником человека сразу, как тот получает пенсионное удостоверение (а сейчас даже вроде как и удостоверения не дают, а дают какие-то справки).
Раньше делили все накопленное будущего пенсионера на величину что-то около 180 месяцев (15 лет), потом стали прибавлять на полгода в год и даже на год в год данную важную цифру. В общем, гражданин/пенсионер выходящий на пенсию/окончательно прекращающий трудовую деятельность в этом году ОБЯЗАН прожить двадцать с половиной лет и никто не имеет права сказать, что он/она получает чужое! Они получают своё! А вот те, кому сейчас 70 женщинам и 75 мужчинам "свое" уже получили и теперь получают чужое, в т.ч и те накопления, которые должны достаться "молодым" пенсионерам, только-только оформляющим пенсию.
Это жесткий подход, можно даже сказать жестокий. Это ничего: товарищ Жуков в Ленинграде тоже был жестоким, а то бы и город трёх революций сдали оккупантам!!!
Часть 5
Баллы
Про баллы можно говорить долго и упорно: главное одно. Для трудовой пенсии по старости к 2025 году надо иметь 15 лет СТРАХОВОГО (от слова СТРАХ) стажа и 30 баллов.
1 балл дается за взносы в Пенсионный фонд с 1 МРОТ (сейчас 11 163 рубля) за год. Сами понимаете: за 15 лет у вас не будет 30 баллов. И даже если у вас будет зарплата в 2 МРОТ, то тоже не будет 30 баллов. В общем, в год надо формировать 2,4 балла (если стоит цель получить трудовую пенсию в 2025 году) и на сегодняшний момент иметь официальную зарплату около 27 000 рублей. А ведь МРОТ имеет свойство расти ежегодно (и это правильно), а работодатель может начать экономить на фонде оплаты труда и установить ставку, ну, скажем, 14 200 рублей (минимальная зарплата в Московской области с 01 апреля 2018 года).
И все по закону, да.
Часть 6
Никто не скажет вам СКОЛЬКО будут стоить ваши 30 баллов, когда вы пойдете на пенсию.
Часть 7
Бюджет ПФР на 2018 год (ФЗ от 5 декабря 2017 года №363-ФЗ).
Доходы = 8 333 287 855,5 тыс руб.
Расходы = 8 439 861 756,8 тыс руб.
Дефицит = 106 573 901,3 тыс руб.
Часть 8
В Государственную Думу Правительством РФ внесен законопроект о внесении изменений в текущий бюждет Фонда.
Так, предлагается в 2018 году утвердить:
Доходы = 8 266 546 909,5 тыс руб.
Расходы = 8 532 090 810,8 тыс руб.
Дефицит = 265 543 901,3 тыс руб.
Иными словами, Партия и весь Советский народ видят, что Фонд в текущем году не в состоянии собрать запланированные ДОХОДЫ, вынужден увеличивать РАСХОДЫ и как следствие вырос ДЕФИЦИТ на 158 миллиардов 970 миллионов рублей.
Товарищ Ленин уверен: Госдума безусловно примет данный проект, а Совет Федерации его одобрит.
* Закон принят Госдумой 21.06.2018, одобрен Советом Федерации 27.06.2018.
Часть 9
Это вот всё почему так происходит?
А потому, что система безМЕРНА. МЕРА - это самое главное в нашей жизни
1. Возраст надо повысить исключительно женщинам (уже выяснили почему). Довести до 58-60 лет. Неоднократно спрашивал свою маму: ну не ощущала она себя пенсионеркой в 55 лет, хотя всю жизнь проработала в реальном секторе экономики. За каждого рожденного ребенка, снижать возраст выхода на пенсию на 1 год. Это как стимул.
2. Мужчинам возраст не повышать (тоже выяснили почему). Как компромисс повысить на 1 год, до 61 года. В этом возрасте мужик с производства - дряхлый старик с целым букетом профессиональных заболеваний...
3. Разобраться с досрочниками, в первую очередь с врачами. При Советской власти у них была низкая зарплата и как стимул - ранний выход на пенсию из учреждений сельской местности. Сейчас у врачей зарплата ПРЕВЫШАЕТ среднюю по экономике благодаря майским указам. Превышает чуть-ли не в 2 раза! Пусть выходят на пенсию на общих основаниях!
С некоторыми вариациями (но не так жестко, с небольшими компромиссами) аналогичный подход должен быть применим и к учителям (зарплата РАВНА средней по экономике).
4. Разного рода списочники. Тут серьезней все, увы... Стаж, необходимый для этой категории рабочих - при выработке его они уже фактически инвалиды. Серьезная проблема. Решение одно: страховой тариф на пенсии для них должен быть повышен. Иного выхода нет.
5. Чиновники. Госслужащему достаточно для пенсии 15 лет службы. Необходимо для этих товарищей сделать 25 лет, особенно учитываю их размер пенсионного обеспечения. Пенсионное обеспечение оставить таким, как при 15 годах службы. Чисто стаж увеличить. Можно даже это сделать резко: хуже не будет.
6. Военные. Увеличивать возраст выслуги для пенсии до 25 лет (сейчас 20 лет). В штабах можно и 30 лет сделать.
По пунктам 5 и 6 данная мера не решит проблем Фонда, но решит ряд проблем для федерального бюджета, т.к. пенсии им платятся именно оттуда. Необходимо помнить: дорогая нефть не навсегда.
В общем, очень все с пенсиями НЕПРОСТО.
Но мы, конечно, пойдем другим путём: 60/65 или 63/65. (Мы же всегда идем другим путём).
ДОЖИВУТ НЕМНОГИЕ
Комментарии 8
Часть 2
Это долг государства перед его гражданами!
Не согласен - не государства , это долг тех, кто рулит этим государством. Именно они виноваты в проблемах России. Именно они, при громадной добыче углеводородов, не развивают промышленность, а подкармливают Дериапасок, Вексильбергов и Коганов, когда те мяукнут, что им нужны деньги, а бабке их Севастополя - Денег для тебя нет
Все, что написали Вы - полумеры.
С пенсиями надо решать вопрос кардинально, т.е. просто их отменять.
Писал статью вроде Вашей в 2016 году, посмотрите, вдруг что то покажется интересным.
Вот и взбрело мне в голову, как же можно решить все более и более назревающую проблему с пенсиями, нагрузкой на бюджет, начислениями и отчислениями.
Пенсионная реформа безусловно нужна. Но повышение пенсионного возраста – полумера. Продолжительность жизни постепенно растет, люди дольше получают пенсии, чем раньше, система пенсий становится все менее и менее понятной и прозрачной обывателю, вводятся загадочные коэффициенты, введен термин «возраст дожития» и т.п.
Так вот, как мне видится вариант решения. Решение длительное, в какой-то степени затратное, но есть несомненные плюсы.
Начнем с такой структуры как Пенсионный Фонд Российской Федерации.
Последний доступный годовой отчет ПФР – за 2014 год.
ПФР образован в декабре 1990 года. В настоящее время отделения ПФРФ находятся во всех крупных городах России.
Расходная часть бюджета ПФР – 6,2 трлн. рублей. (8,7% ВВП). Из них на выплату пенсий направлено 5,8 трлн, а стало быть непосредственно на содержание самого себя за год потрачено около 400 млрд. рублей. Скажем, бюджет РФ в 2016г. на науку – 300 млрд. рублей, на образование – 400 млрд. рублей.
ПФР содержит на балансе 1200 зданий и 3000 помещений общей площадью 2,2 млн кв.м. Постоянно ведется строительство новых зданий, общая «недостающая» площадь составляет 380 тыс. кв.м. Под строительство и покупку новых зданий и помещений также постоянно выделяются денежные средства. Также, на балансе находятся собственные автопарки, техника и иное имущество.
В штате порядка 122 000 сотрудников, «средняя» зарплата по больнице – около 45 000 рублей. Но это как обычно – специалист 15 000, начальник 150 000. В среднем на 40-45 и выйдет. У специалистов работа адская. Работают не поднимая головы сутками, часто без выходных. Автоматизация процессов стремится к нулю.
Для примера – ПФ Швеции – 1 000 человек. Канада – 9 000. Япония – 15 000 (населения чуть меньше чем у нас). США – 60 000 (а там населения в 2,5 раза больше!).
В СССР с 250 млн. населения Пенсионного фонда НЕ БЫЛО. Деньги выплачивались в собесе, адресно, напрямую из бюджета.
Денежные средства ПФР – фикция. Их не существует. Примерно 50% поступлений формируют обязательные взносы, 50% - бюджетные дотации, порядка 2,5-3 трлн. рублей ежегодно.
Из-за обязательных взносов и их потенциального роста ввиду перманентной нехватки денег в ПФР все больше и больше работодателей начинает платить серые зарплаты, как в 90-е годы.
Ориентировочный план действий следующий:
1. Всем, кто вновь принимается на работу – не отчислять денежные средства с их заработных плат в ПФРФ. Туда же классифицировать группу тех, кто вышел на работу в последние 5 лет (молодежь не думает о пенсиях, им в 20-25 лет все равно, теряют от такого решения они копейки на самом деле). Денежные средства вместо перечислений выдавать на руки. Каждый распорядится ими самостоятельно. В стране уже полно частных ПФ, захочет человек – отнесет в частный фонд, не захочет – не понесет, но это будет его выбор. В молодости всегда лучше иметь чуть бОльшую сумму на руках, ибо надо хозяйством обзаводится, семью поднимать и т.д. Ну и опять таки, у начинающих работников зарплаты как правило ниже, чем у опытных, поэтому лучше им оставлять сейчас больше денег, а когда они станут старше, мудрее и зарплаты увеличатся – примут для себя нужные решения.
2. Всем, кто платит отчисления в ПФР более 5 лет – сохранить действующую систему выплат до момента их выхода на пенсию, т.е. данная система будет функционировать еще примерно 30-35 лет с постоянным снижением количества тех, кого надо в системе «вести».
3. Упразднить ПФР со следующей передачей его функций:
А) выплаты действующих пенсий производятся как в СССР – через собесы, напрямую пенсионерам, минуя посредника в лице ПФР;
Б) Начисление взносов тем, кто работал более 5 лет производятся в Налоговой, т.к. налогооблагаемая база для расчета НДФЛ и отчислений в ПФР одинаковая, явное дублирование функции происходит. Туда же сдаются отчеты, которые необходимо сейчас сдавать в ПФР.
В) Пенсионные отчисления на тех, кто платит более 5 лет, но еще не имеет права на пенсию работодатели производят напрямую на личные счета работающих лиц, открытые в госбанке (например Сбербанк), с начислением на остаток 5% годовых. Доступ к счету человек получает по факту выхода на пенсию.
4. После упразднения Фонда, реализовать имеющиеся активы на открытом рынке, полученные денежные средства от реализации имущества направить в фонд ну скажем «сохранения благосостояния граждан», из которого производить выплаты действующим пенсионерам (это самый тонкий момент, сейчас непонятно сколько может составить эта сумма и на какой срок хватит выплат, но ведь и сейчас деньги из бюджета 3 трлн! ежегодно вливают в ПФР, значит так же и продолжить их вливать в новый фонд, тем более что каждый год сумма вливаний будет сокращаться в силу естественных причин, люди умирают, к сожалению, а вот новых «госпенсионеров» больше появляться не будет).
Итого плюсы:
1. Нет расходов на содержание аппарата ПФР – бюджет экономит порядка 400 млрд. ежегодно.
2. Постепенно решается проблема с выплатой пенсий, через 30 лет не останется пенсионеров, которым должно государство.
3. Решается проблема с тем, что накопленные человеком средства в ПФР просто исчезают после его смерти. Все накопления в частных фондах, как и иное имущество и обязательства(!) также переходят вступившим в наследство членам семьи.
Минусы:
1. Несколько лет бюджет понесет существенно бОльшие траты, чем обычно в связи с тем, что поступлений пенсионных отчислений больше не будет, но ежегодно эти траты будут снижаться, через те же 30 лет выйдя в ноль. Частично они будут компенсированы реализацией имущества бывшего ПФР.
Спорные моменты:
1. Молодежь, которая уже произвела отчисления, но которая не производила их 5 лет. Тут есть о чем подумать. Может сроками поиграть, а может опять таки – выдать им 1 раз эти деньги тем же перечислением на расчетный счет в банке.
2. Реализация имущества ПФР. Есть на чем нагреть руки, продавая все по ценам ниже рынка, это решается жесточайшим общественным контролем, публичными торгами и т.п.
3. Куда деть 120 000 работников ПФР. Частично в те же собесы, им работы добавится, ну а какая то доля конечно пойдет на рынок труда… Капитализм у нас.
Внесу своё видении проблемы
Часть 2
Это долг государства перед его гражданами!
Не согласен - не государства , это долг тех, кто рулит этим государством. Именно они виноваты в проблемах России. Именно они, при громадной добыче углеводородов, не развивают промышленность, а подкармливают Дериапасок, Вексильбергов и Коганов, когда те мяукнут, что им нужны деньги, а бабке их Севастополя - Денег для тебя нет
Это все вы ерунду написали, батенька! Чтоб развивать промышленость так, и такими темпами, как вам мечтается, вы, именно вы должны в этой промышлености пахать, причем, за копейки. Как это делается в Китае. Но в России дураков нет, как известно, и пахать - некому. Так что скажите спасибо обругиваемому вами Правительству за тот уровень жизни, которым живете в нашей стране самых умных людей Если вы действительно один из них, то должны понимать, что добиться нынешнего уровня жизни при исходных данных - весьма сложная задача, с которой Правительство достойно справляется. А кивание на всяких вексельбергов - это вовсе не борьба за справедливость, а чистейшей воды зависть. Вы с удовольствием поменялись бы с ними местами и замолкли
"Стоит тем не менее отметить, что "советские" возрасты выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 для женщин сохранились из бывших союзных республик СССР лишь в России и Узбекистане. В остальных странах ситуация выглядит так - в Эстонии мужчины выходят на пенсию в 65 лет, женщины в 63 года. В Латвии, соответственно, в 65 и 65, в Литве в 63,5 и 62, в Беларуси в 61 и 56, в Украине в 60 и 58,5, в Молдове в 62 и 57, в Грузии в 65 и 60, в Армении в 63 и 63, в Азербайджане в 63 и 60, в Казахстане в 63 и 58,5, в Туркменистане в 62 и 57, в Таджикистане и Киргизии в 63 и 58.
В бывших социалистических странах Восточной Европы мужчины выходят на пенсию от 61 года в Чехии до 65-67 в Польше и Германии, женщины от 55-59 лет в Словакии и Румынии до 65-67 лет опять же в Польше и Германии. В США пенсионный возраст - 67 лет как для мужчин так и для женщин, в Китае - 60 лет для мужчин и 50-55 для женщин, что даже немного "гуманнее" чем сейчас в России.".
https://newizv.ru/news/society/09-06-2018/aleksey-roschin-my-na-poroge-krupneyshey-reformy-so-vremen-privatizatsii
........даже немного "гуманнее" чем сейчас в России.".
Н-дэ ! Гуманизм !
'
Важная картинка!
Берем для примера двух женщин:
Вариант 1. Родилась в октябре 1953 года и ушла на пенсию по старости в октябре 2008 года.
Вариант 2. Родилась в октябре 1954 года и ушла на пенсию по старости в октябре 2009 года.
У обеих трудовой стаж одинаков: 34 года 10 месяцев. Обе работают на одном и том же предприятии слесарями с одинаковой зарплатой. У обеих РПК (расчетный пенсионный капитал - иными словами сумма, которую они накопили на индивидуальном лицевом счете в ПФР) одинакова и составляет, допустим, миллион рублей.
Вариант 1: миллион разделили на 180.
Вариант 2: миллион разделили на 186.
(У меня как раз мама ушла в 2008 году, а ее лучшая подруга на работе в 2009).
Вообще, наиболее выгодным было выходить на пенсию в 2002 году Тогда накопления делили всего-лишь на 12 лет.
Сейчас делят на 20,5 лет.
Со следующего года будет уже 21 год.
Товарищи, вышедшие на пенсию в 2002 году (независимо от месяца) начиная с 1 января 2015 года получают чужие деньги.
Свои деньги они уже истратили!
К слову: именно с 1 января 2015 года пенсионные накопления перевели в баллы и стали повышать требуемый СТРАХОВОЙ стаж на год за год
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7
28.06.2018 согласован (поддержан: 29 - "за", 12 - "против") Московской областной думой.
http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=541822