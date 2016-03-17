Почему страхование банковской карты не всегда выгодно клиенту банка?

Почему страхование банковской картывыгодно клиенту банка?Краткий ответ: "Слишком много нюансов, которые следует знать картхолдеру до того, как заключать договор страхования банковской карты."Более полный ответ составлен на основе типовых правил страхования, применяемых в Сбербанке.1. убытки в результате операций с использованием застрахованной банковской карты, проведенных до уведомления банка картхолдером о ее утрате, если с момента обнаружения факта утраты застрахованной банковской карты или сообщения информации о банковской карте третьим лицам прошло более 12 часов;2. убытки, наступившие в результате хищения у картхолдера наличных денежных средств, полученных им в банкомате по застрахованнойбанковской карте, если такое хищение имело место по истечении 12 часов с момента снятия денежных средств, если иное не оговорено в договоре страхования;3. убытки в результате операций с использованием застрахованной банковской карты наступившие ранее 48 – часового периода, предшествующего моменту блокировки застрахованной банковской карты;4. убытки от несанкционированного использования застрахованной банковской карты в результате ее утраты, кроме случаев, явно указанных в договоре страхования;5. убытки, вызванные повреждением застрахованной банковской карты в результате попытки картхолдера получить наличные деньги по застрахованной банковской карте в банкомате, не приспособленном для авторизации карт той платежной системы, с которой банк имеет договор об эмитировании карт;6. убытки, вызванные отказом работника кредитного учреждения выдать наличные деньги, если он не может авторизировать застрахованную банковскую карту из-за сомнений в идентификации подписи на застрахованной банковской карте и подписи на выдаваемом в подтверждение снятия средств слипе;7. убытки, вызванные невозможностью получения наличных денежных средств по застрахованной банковской карте в результате внесения застрахованной банковской карты в стоп-лист;8. ущерб, причиненный вследствие грабежа или разбоя, совершенного лицами, проживающими совместно с картхолдером, ведущими с ним совместное хозяйство, близкими родственниками картхолдера или работающими у картхолдера на основании трудового или гражданско-правового договора;9. убытки в результате несанкционированного снятия денежных средств со счета при отсутствии блокировки карты после обнаружения картхолдером несанкционированного снятия денежных средств, за исключением случаев, подтвержденных соответствующими медицинскими документами, когда по состоянию здоровья на момент такого обнаружения картхолдер не мог сообщить о необходимости блокировки карты;10. убытки в результате использования застрахованной банковской карты членами семьи картхолдера независимо от способа получения ими застрахованной банковской карты;11. убытки в результате приостановления или прекращения банком действия застрахованной банковской карты, а также приостановления или прекращения банком операций с использованием банковской карты или ее реквизитов;12. убытки в результате прекращения банком в одностороннем порядке договора с картхолдером и/или возврата в банк застрахованной банковской карты по требованию банка;13. убытки в результате отказа Банка от зачисления средств на застрахованную банковскую карту;14. убытки, причиненные вследствие нарушения правил пользования застрахованной банковской картой, установленных банком, в том числе – вследствие нанесения PIN-кода на застрахованную банковскую карту и/или сообщения его третьим лицам (за исключением действий третьих лиц, если соответствующие риски застрахованы по договору страхования) и/или оставления PIN-кода в месте, доступном третьим лицам;15. убытки, возникшие в результате перевода денежных средств со счета картхолдера в счет оплаты за товары, работы, услуги, а также перечисления денежных средств со счета картхолдера посредством переподключения "мобильного банка" картхолдера на сторонний номер телефона в результате получения третьими лицами мошенническим путем доступа к "мобильному банку" картхолдера, подключенному к застрахованной банковской карте, в случаях когда договором страхования не предусмотрено страхование по указанному риску;16. убытки, возникшие в результате перевода денежных средств со счета картхолдера в счет оплаты за товары, работы, услуги, а также перечисления денежных средств со счета картхолдера посредством получения доступа к интернет-банку и одноразовым паролям картхолдера в результате получения третьими лицами мошенническим путем доступа к интернет-банку картхолдера, подключенному к застрахованной банковской карте, и одноразовым паролям к нему, в случаях когда договором страхования не предусмотрено страхование по указанному риску.1. моральный вред, упущенная выгода;2. убытки от блокирования счета в результате отказа от покупки и непроизведенной отмены авторизации;3. убытки в результате использования пластиковой банковской карты, выданной картхолдеру банком без заключения договора между банком и картхолдером, за исключением случаев замены застрахованной банковской карты, ранее выданной банком;4. убытки вследствие совершения мошеннических или иных незаконных действий со стороны картхолдера;6. убытки, прямо или косвенно связанные с войной или военными действиями,вторжением, боевыми действиями внешних врагов (независимо от того была войнаобъявлена или нет), гражданской войной, мятежом, революцией, восстанием, гражданскими волнениями, введением военного положения и узурпацией власти, комендантским часом, бунтом или действиями представителей законной власти;7. суммы овердрафтов, которые возникают у картхолдера, за исключением случаев, когда овердрафт возник в результате действий третьих лиц, если соответствующие риски застрахованы по договору страхования;8. убытки, прямо или косвенно вызванные или являющиеся следствием ионизирующей радиации, возникающей при радиоактивном загрязнении (ядерное топливо, радиоактивные отходы и т.п.);9. убытки, возникшие в результате изъятия, конфискации, реквизиции, уничтожения застрахованной банковской карты или ареста счета по распоряжению государственных органов;10. убытки, по которым Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение в полном объеме от:- от банка - эмитента;- физических и/или юридических лиц, ответственных за причинение вреда.11. убытки картхолдера, возникшие в результате умышленных действий картхолдера или лиц, имеющих на основании договора банковского обслуживания право на использование застрахованной банковской карты;12 расходы, связанные со срочным изготовлением новой банковской карты взамен утраченной застрахованной банковской карты;13. дополнительные расходы, возникшие у картхолдера в результате утраты застрахованной банковской карты (дополнительная плата за обналичивание средств со счета картхолдера, которую картхолдер в рамках оговоренного при открытии счета и получении застрахованной банковской карты ежедневного лимита не оплачивал при совершении подобных операций, оплата услуг других организаций вследствие невозможности пользования услугами тех организаций, которые принимали оплату по утраченной застрахованной банковской карте и тп).