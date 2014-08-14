Обзор валютного рынка 14.08.2014

EURUSD: под давлением перед публикацией ВВП еврозоны за 2 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 1,3333 с целью 1,3250. Stop-Loss = 1,3390.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 9.00 GMT будет опубликован ВВП еврозоны за 2 кв. 2014, а также финальная оценка индекса потребительских цен за июль. В отчетном периоде ожидается замедление годовых темпов роста ВВП с 0,9% до 0,7% и CPI c 0,5% до 0,4%, что вероятно окажет давление на единую европейскую валюту.



В краткосрочной перспективе вероятен рост пары USDJPY до уровня 103,00

Покупать при пробое уровня 102,65 с целями 103,00 и 104,00. Стоп-лосс = 102,15.

Причина торговой стратегии.

Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование в июне вырос на 8,8% (м./м.), оказавшись хуже прогноза +15,5% (м./м.). Однако после почти 30% снижения данного показателя в апреле и мае (после повышения налоговой нагрузки в стране) в июне вновь наблюдается рост капиталовложений в промышленный сектор Японии, способствуя совершению сделок carry trade.



USDCAD: существуют риски пробоя уровня поддержки 1,0900

Продавать при пробое уровня 1,0900 с целью 1,0822. Стоп-лосс = 1,0950.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс цен на жилье на первичном рынке Канады (NHPI). В июне ожидается рост показателя на 0,2%(м./м.), что может оказать поддержку курсу «луни».

NZDUSD: под давлением на фоне снижения индекса деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии

Покупать при пробое уровня 0,8490 с целями 0,8529 и 0,8600. Stop-Loss = 0,8440.

Причина торговой стратегии.

Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в июле снизился с 53,4 п. до 53,0 п. Тем не менее значение показателя по- прежнему находится выше 50,0 п., что отражает устойчивость восстановления данного сектора национальной экономики. Учитывая, что спрэд между ключевыми процентными ставками в Новой Зеландии и США составляет 3,25%, стоит рассмотреть открытие длинных позиций по «киви» при пробое уровня сопротивления 0,8490.



GBPUSD: под давлением на фоне вероятного сохранения мягкой денежно-кредитной политики в Великобритании в 2014 году

Продавать при пробое уровня 1,6667 с целью 1,6550. Стоп-лосс = 1,6737.

Причина торговой стратегии.

Вчера Банк Англии сократил прогноз по росту заработной платы с 2,5% до 1,25%, что предполагает сохранение мягкой денежно-кредитной политики в Великобритании в 2014 году. Банк Англии предполагает повысить ключевую процентную ставку в стране лишь в 1 кв. 2015 года.



GOLD: рост на фоне слабой статистики по розничным продажам в США

Покупать при пробое уровня 1322 с целью 1344. Stop-Loss = 1305.

Причина торговой стратегии.

Вчера поддержку золоту оказало снижение мировой резервной валюты, вызванное слабыми данными по розничным продажам в США. Последний показатель в июле не изменился в месячном выражении, оказавшись хуже прогноза 0,2%(м./м.). Сегодня стоит обратить внимание на еженедельную статистику по числу первичных обращений за пособием по безработице в США.