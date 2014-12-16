Валютный обзор на 16.12 от компании EXNESS

Осси консолидируется выше годового минимума 0,8200

Покупать при пробое уровня 0,8256 с целью 0,8370. Стоп-лосс = 0,8200.

Причина торговой стратегии

По мнению РБА, в Австралии следует сохранять неизменной денежно-кредитную политику, в том числе процентные ставки. Новость позитивна для курса осси. Ряд участников рынка полагали, что на фоне снижения экономической активности в Китае РБА придется пойти на снижение ключевых процентных ставок. Слова регулятора опровергают эту гипотезу.



NZDUSD: консолидация выше уровня поддержки 0,7738

Покупать при пробое уровня 0,7780 с целью 0,7869. Стоп-лосс = 0,7720.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в декабре снизился с 50 п. до 49,5 п. Данные сигнализируют о замедлении темпов роста крупнейшей азиатской экономики. Однако недавнее смягчение денежно-кредитной политики в Китае, вероятно, активизирует темпы роста национальной экономики в среднесрочной перспективе. Полагаем, высокие процентные ставки в Новой Зеландии продолжат оказывать поддержку киви на международном валютном рынке.



USDJPY: под давлением на фоне сворачивания операций carry trade

Продавать при пробое уровня 117,00 с целью 115,42. Стоп-лосс = 117,50.

Причина торговой стратегии

Вчерашний обвал валют развивающихся рынков спровоцировал сворачивание операций carry trade и привел к укреплению йены на рынке FOREX. В краткосрочной перспективе мы допускаем падение пары USDJPY до уровня поддержки 115,42.

GOLD: под давлением на фоне роста промышленного производства в США

Продавать при пробое уровня 1187 с целью 1142. Стоп-лосс = 1210.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 1,3% (м/м) при прогнозе 0,8%(м/м). Данные отражают рост реального сектора американской экономики, способствуя укреплению доллара США.



EURUSD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики из еврозоны

Покупать при пробое уровня 1,2495 с целью 1,2600. Стоп-лосс = 1,2445.

Причина торговой стратегии

Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны, а также индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW. Ожидаемый в декабре рост показателей, вероятно, окажет поддержку курсу евро. Тем не менее, в 1 кв. 2015 года ЕЦБ, видимо, начнет скупать государственные облигации еврозоны, что нанесет удар по евро.



GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5601 с целью 1,5543. Стоп-лосс = 1,5650.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Великобритании. Ожидаемое в ноябре снижение показателя с 1,3% до 1,2% может оказать давление на фунт. Вероятно, из-за снижения инфляционных ожиданий Банк Англии решится на первое повышение ключевой процентной ставке в стране не ранее 3 кв. 2015 года.